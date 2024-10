Le professeur Daniel Lemire de l'Université TÉLUQ parmi les chercheurs les plus cités au monde

QUÉBEC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Daniel Lemire, professeur d'informatique à l'Université TÉLUQ, figure parmi les 2 % de scientifiques les plus influents au monde, selon le classement 2024 de l'Université Stanford en collaboration avec Elsevier. Ce classement évalue les chercheurs à partir d'un indicateur composite (c-score) basé sur des données standardisées. Ces scientifiques proviennent de 22 domaines classés en 174 sous-domaines.

Daniel Lemire, professeur d'informatique à l'Université TÉLUQ. (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

« Voir le professeur Daniel Lemire figurer parmi les chercheurs les plus influents à l'échelle mondiale est une immense source de fierté pour notre université. Cela souligne l'excellence de ses travaux et leur impact tangible dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle, d'autant plus dans un contexte où, en tant qu'université jeune, les critères de sélection ne nous avantagent pas forcément », souligne Martin Toussaint, directeur du Service de la recherche à l'Université TÉLUQ.

Auteur de plus de 80 publications évaluées par les pairs, dont plus de 50 articles parus dans des revues internationales, M. Lemire reçoit des subventions de recherche depuis plus de 20 ans. Ses logiciels sont utilisés par de grandes entreprises comme Google et Facebook.

Passionné par les potentialités de l'intelligence artificielle dans l'éducation, M. Lemire a récemment développé un prototype de robot conversationnel à l'Université TÉLUQ. Ces robots conversationnels représentent une nouvelle modalité d'interaction avec le contenu des cours, améliorant l'expérience d'apprentissage et ajoutant de la valeur à notre formule de cours asynchrone et à distance.

Ce projet innovant a été honoré par le Cercle d'Excellence 2024 de l'Université du Québec, remis le 2 octobre dernier. Cette distinction reconnaît l'apport exceptionnel des membres de notre communauté qui y ont contribué : Daniel Lemire, Caroline Boilard, Dolorès Grossemy, Philippe Hardy et Iannick Légaré.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

