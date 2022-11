Le professeur Charles Audet remporte un prix de 10 000 $ pour l'organisation d'un congrès international à Montréal

MONTRÉAL, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le nom du lauréat du concours Soutien à l'organisation de congrès internationaux du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal et des Fonds de recherche du Québec (FRQ) a été dévoilé le 24 novembre dernier dans le cadre du forum d'échange annuel coorganisé par les deux partenaires. Charles Audet, professeur titulaire au Département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal, remporte une bourse de 10 000 $ pour l'organisation du 25e Symposium international sur la programmation mathématique (ISMP 2024). Cet événement prestigieux aura lieu à l'été 2024 et devrait attirer pas moins de 2 000 spécialistes de l'optimisation mathématique dans la métropole.

À l'occasion de la remise du prix, le lauréat était représenté par son collègue Sébastien Le Digabel, professeur titulaire au Département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal et membre du comité organisateur de l'ISMP 2024. Soulignons que Montréal sera la ville hôte de cet événement pour la deuxième fois, la métropole québécoise ayant accueilli les congressistes de la 10e édition du Symposium en 1979. Elle succédera ainsi à Pékin, Bordeaux, Pittsburgh et Berlin.

Ce soutien de 10 000 $ décerné par le Palais des congrès de Montréal et les Fonds de recherche du Québec vient reconnaître le travail de chercheuses et de chercheurs s'investissant dans l'organisation d'un congrès scientifique international.

Un forum couronné de succès !

La huitième édition du forum d'échange FRQ/Palais des congrès de Montréal, qui avait pour thème « GRANDEUR (et misère ?) de la recherche fondamentale », a réuni une centaine de personnes venues entendre des panélistes d'envergure et souligner l'importance de la recherche fondamentale pour l'avancement de nos sociétés. Amorcé par Yves Gingras, historien et sociologue des sciences, l'après-midi a notamment permis de prendre le pouls des chercheuses et des chercheurs de la relève, et même d'assister à une saynète prenant la forme d'une plaidoirie en faveur de la recherche fondamentale. Le Forum sera disponible bientôt pour visionnement sur la chaîne YouTube des FRQ.

Citations

« Au nom des FRQ, j'offre mes félicitations au lauréat du concours Soutien à l'organisation de congrès internationaux du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal et des Fonds de recherche du Québec, le professeur Charles Audet, ainsi qu'à tous les membres du comité organisateur du 25e Symposium international sur la programmation mathématique. Obtenir l'organisation d'un congrès scientifique international est un gage de rayonnement, à la fois pour Montréal, qui en sera la ville hôtesse, mais aussi pour notre communauté scientifique. Je salue tous les efforts investis pour mener à bien de tels événements qui favorisent les échanges et la collégialité entre les chercheuses et les chercheurs d'ici et d'ailleurs. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« Bravo au Pr Charles Audet pour son fabuleux engagement, qui a permis à Montréal de remporter le 25e Symposium international sur la programmation mathématique, que nous accueillerons en 2024 au Palais des congrès. Nous sommes privilégiés d'être entourés de chercheuses et de chercheurs dévoués à l'avancement de leur discipline, et qui font rayonner notre destination auprès de leurs collègues du monde entier. »

Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

