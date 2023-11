GUANGZHOU, Chine, 9 novembre 2023 /CNW/ -- L'un des salons commerciaux les plus importants et les plus influents au monde consacré au mobilier d'intérieur, à la décoration intérieure et aux textiles d'intérieur, au mobilier d'extérieur, au mobilier de bureau, au mobilier commercial, aux équipements et aux matières premières, l'édition 2024 du salon China International Furniture Fair (CIFF) Guangzhou se déroulera en deux phases, soit du 18-au 21 et du 28 au 31 mars 2024, à Guangzhou.

CIFF

Rassemblant encore une fois une combinaison unique de marques, de concepteurs et de détaillants du monde entier, la 53e édition du salon passera à une superficie de 830 000 m2 et devrait accueillir plus de 4 000 exposants et 380 000 visiteurs, présentant des œuvres innovantes qui inspirent de nouvelles tendances et remodèlent l'avenir de l'industrie.

La première phase du salon, qui se déroulera du 18 au 21 mars 2024, mettra en évidence le secteur du mobilier d'intérieur. Cette exposition est spécialement conçue pour mettre en valeur les designs les plus récents et haut de gamme en matière de mobilier de bureaux de hauts fonctionnaires, de personnalisation de l'ensemble de la maison, de rembourrage de meubles, de tissus d'ameublement, rideaux et tapis, de décoration d'intérieur, de textiles et de vie en plein air. Les participants pourront découvrir des innovations qui repoussent les frontières, élargir leurs réseaux commerciaux et se prévaloir de services à guichet unique pour l'approvisionnement en produits.

Le CIFF Guangzhou a toujours accordé la priorité à la conception, comme en témoigne son thème global « Design Trend, Global Trade and Full Supply Chain ». Le CIFF Guangzhou 2024 continuera de mettre l'accent sur l'importance du design, et le salon du design contemporain du CIFF a servi de plateforme permettant aux visiteurs de se pencher sur le croisement entre la créativité et la durabilité.

Dans le contexte d'une ferveur renouvelée pour les activités de plein air dans un monde post-pandémique, la section du mobilier d'extérieur, des parasols et des loisirs, qui est le plus grand espace d'exposition du secteur en Asie sera présentée au premier étage de la zone B du Complexe de la Foire de Canton.

Alors que la section de la salle à manger et du salon, une destination pour les visiteurs du monde entier à la recherche d'un design haut de gamme à la pointe de l'industrie, se prépare à présenter une exposition sans précédent dans les zones C et E (PWTC Expo). Couvrant une superficie de 150 000 m2, le salon offrira des produits d'avant-garde et de grande qualité répondant aux exigences des acheteurs internationaux.

La section de la décoration et du textile d'intérieur, reconnue comme la principale exposition asiatique de produits de décoration intérieure et de tissus d'intérieur, déménagera dans un nouvel emplacement. Avec un vaste espace d'exposition de 85 000 m2, il se déroulera dans les huit pavillons nouvellement construits dans la zone D du Complexe de la Foire de Canton.

Pour en savoir plus, consultez https://www.ciff-gz.com/en/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2268994/CIFF.jpg

