Le processus est lancé pour la création d'un pôle récréotouristique dans la baie de Lachine, alliant plein-air, nautisme, patrimoine et culture

MONTRÉAL, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Plus de 20 organisations partenaires se sont rassemblées à la Vieille Brasserie de Lachine, jeudi soir, alors que l'arrondissement de Lachine lançait une démarche collaborative en vue de la réalisation d'un plan récréotouristique qui intègre les sports nautiques et le développement culturel de la baie de Lachine, située entre le Musée de Lachine et le Quai de la 34e Avenue. Rappelons que ce secteur compte parmi les plus anciens développements de l'île de Montréal.

« Ce plan, nous avons commencé à l'élaborer avec la population lors des premières consultations sur le nouveau parc riverain et sur le développement culturel de Lachine. Les citoyennes et les citoyens nous ont partagé leur désir de baignade, de sports nautiques, de pêche et de préservation de la nature. Riches de ces idées, nous continuons le travail pour élaborer, préciser et concrétiser cette vision, qui intègre l'expression de notre identité, de notre culture et de nos aspirations. Ce site n'est pas un site comme les autres. Il est au confluent de différentes rivières, a été témoin de 2 000 ans d'échanges entre les nations et continue de l'être », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Plusieurs projets municipaux d'envergure se concrétiseront dans les prochaines années dans ce secteur, le long de la baie, qui offre une occasion unique de créer une synergie attractive entre les destinations. Les projets à venir sont :

Services professionnels pour la réfection du nouveau parc riverain et pour le parc René-Lévesque : démarrage prévue en septembre 2022;

Travaux à la Maison de la Culture - Salle de l'Entrepôt;

l'Entrepôt; Travaux au Musée de Lachine ;

; Aménagement du projet Quai34;

Développement d'un quartier culturel dans la zone.

À ce riche patrimoine municipal s'ajoutent des bâtiments et des monuments fédéraux patrimoniaux, tels que le Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine et le Lieu historique national du Canal-de-Lachine. Sur le territoire de ce dernier, des investissements sont à venir pour le Centre de service aux visiteurs des Écluses #5. En définissant un plan culturel, nautique et récréotouristique, l'arrondissement de Lachine et la Ville de Montréal souhaitent saisir l'occasion de réinvestir dans ces espaces pour les préserver pour les générations futures et les aménager pour qu'ils répondent davantage aux aspirations et aux besoins actuels.

« Le secteur de l'Écluse #5 du canal de Lachine représente une richesse patrimoniale et historique unique à Montréal. L'idée de développer une vision, de concert avec tous les acteurs présents et engagés envers le territoire, nous permettra de protéger le patrimoine bâti, tout en favorisant l'accès aux berges et la revalorisation de ces lieux mythiques. Cette démarche inclusive représente un exemple à suivre pour tous les projets de restauration et de valorisation patrimoniale dans nos communautés », a ajouté la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

« Nous sommes emballés à l'idée que le nouveau parc riverain de Lachine et le parc René-Lévesque, au cœur de Lachine, s'intègrent à une vision portée par la communauté. Nous sommes persuadés que cette démarche collaborative aura un impact positif sur les investissements dans le secteur et que ces investissements répondront aux besoins exprimés par la population. L'un de nos grands objectifs avec ce projet est de protéger l'accès aux espaces bleus et verts, grâce aux nouveaux aménagements en rives. Nous venons bonifier l'accès à l'eau, notamment par la pratique des sports nautiques non motorisés et la création éventuelle d'un espace sécuritaire pour la baignade. Ces aménagements contribueront à créer une destination de villégiature exceptionnelle et ce, à 15 minutes du centre ville », a conclu Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

Pour assurer le développement d'un plan cohérent, intégrant toutes les forces du secteur, l'organisme Enclume commence dès maintenant son travail d'analyse détaillée du territoire, qui intégrera la vision des partenaires. Le concept final sera communiqué publiquement à l'hiver 2023. En parallèle, les services des grands parcs de la Ville de Montréal préparent les plans et devis dès cet automne pour aménager les espaces sous leur juridiction.

À propos du secteur de la baie de Lachine

Le secteur visé par la démarche de définition d'une vision nautique, culturelle et récréotouristique regroupe 8 km de parcs riverains, deux lieux historiques nationaux fédéraux, deux musées (dont le plus vieux bâtiment encore debout sur l'île de Montréal), une Maison de la Culture, une salle de spectacle et trois des plus vieux clubs nautiques en Amérique du Nord. Ce secteur est témoin du passage et de la collaboration avec les Premières Nations, grâce au poste de traite de fourrure de la Maison Le Ber - Le Moyne. Le secteur concerné débute aux Écluses #5, à l'est, et s'étend jusqu'au phare de la 34e Avenue, à l'ouest.

Plus d'informations sur les OBNL qui porteront le projet : Enclume et TouriSCOPE

Fondée en 2011, l'Enclume est une coopérative de travail œuvrant dans le domaine de l'aménagement et de la valorisation des territoires. Son approche sur mesure, sa capacité d'adaptation et sa volonté d'innovation en matière d'aménagement, d'architecture de paysage et d'urbanisme en font un véritable atelier où sont forgés des projets avant- gardistes, créatifs et durables.

TouriScope accompagne les intervenants touristiques pour les aider à révéler le meilleur d'eux-mêmes et à atteindre leur plein potentiel de réussite. Sa mission est d'offrir des solutions concrètes et adaptées à leur réalité, basées sur une compréhension fine du milieu et des recherches rigoureuses pour mener à une prise de décision stratégique éclairée. Ses services sur-mesure permettent un accompagnement dans toutes les étapes de réalisation des projets, de la création à l'évaluation.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Alicia Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]