OTTAWA, ON, le 14 juin 2024 /CNW/ - Lors d'une cérémonie qui s'est tenue ce soir à Rideau Hall, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a souligné le journalisme exceptionnel des six finalistes du Prix Michener de cette année. Le Prix Michener de 2023 a été remis au Narwhal et au Toronto Star pour leur reportage sur le Scandale sur la ceinture de verdure de l'Ontario.

« Le Toronto Star et le Narwal ont su relater avec brio la corruption au cœur du scandale sur la ceinture de verdure de l'Ontario. Leur travail journalistique répond à tous les critères d'un reportage digne du Prix Michener : il demande des comptes à nos hauts fonctionnaires et rend service à nos communautés, a souligné la présidente de la Fondation des Prix Michener, Margo Goodhand. Les finalistes de ce soir étaient tous de brillants exemples du journalisme d'enquête à son meilleur. Mes plus sincères félicitations à ces salles de presse. »

Le Narwhal et le Toronto Star : Ontario Greenbelt Scandal (Scandale sur la ceinture de verdure de l'Ontario)

Quand la vérificatrice générale de l'Ontario a présenté son rapport sur le scandale de la ceinture de verdure autour du Grand Toronto, elle a cité deux salles de nouvelles qui lui ont rapporté de l'information nouvelle et révélatrice. En 2023, le Narwhal et le Toronto Star ont révélé que des promoteurs immobiliers proches du parti au pouvoir en Ontario auraient acheté des terres agricoles à petit prix tout juste avant que le premier ministre Doug Ford lève la protection de ces terres. Le Narwhal et le Toronto Star ont capté l'attention du public en diffusant régulièrement des révélations exclusives : le fait que les promoteurs jouissaient de bonnes relations avec le premier ministre au point où ils ont été invités au mariage de sa fille; les violations des codes de déontologie; le dévoilement d'un mystérieux « M. X » qui mettait en lien des promoteurs avec des fonctionnaires. Malgré les critiques quasi constantes du gouvernement sur leur travail, les journalistes ont persévéré. Leur enquête a conduit M. Ford à abandonner le plan visant à autoriser le lotissement de terres anciennement protégées de la ceinture verte et à démettre de leurs fonctions deux ministres et deux hauts fonctionnaires. La GRC a ouvert une enquête. Selon la vérificatrice générale, le travail du Narwhal et du Toronto Star « a grandement contribué à sensibiliser le public et, au bout du compte, à renverser l'inacceptable tentative du provincial visant à retirer des terres de la ceinture de verdure ».

Le Prix Michener a été institué en 1970 par le regretté Roland Michener, alors gouverneur général, pour récompenser l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public. Les candidatures soumises au Prix Michener sont jugées par un panel d'experts en journalisme qui proviennent des milieux des médias ou de l'enseignement de partout au pays.

Voici les salles de presse qui ont reçu une mention d'excellence au Prix Michener :

La Presse canadienne : A 'predator' at CSIS (Un « prédateur » au Service canadien du renseignement de sécurité)

CBC/Radio-Canada : The girls around Robert Miller /Le système Miller

/Le système Miller Le Globe and Mail : Montreal fire safety (La protection contre les incendies à Montréal)

fire safety (La protection contre les incendies à Montréal) La Montreal Gazette : Staff haunted by suicide at the Lakeshore Hospital ER (Le personnel de l'urgence de l'hôpital Lakeshore, hanté par un suicide)

Radio-Canada : La face cachée de Neptune/The dark side of Neptune

La Fondation des Prix Michener a aussi dévoilé les récipiendaires de 2024 du Prix Michener-Deacon (Ève Lévesque et Marie-Christine Noël) et de la Bourse Michener-Deacon (Jean-Hugues Roy et Naël Shiab), et honoré deux des personnalités journalistiques les plus influentes en journalisme politique, Terry Mosher et Chantal Hébert, en leur remettant le prestigieux Prix Michener-Baxter pour leur contribution exceptionnelle au journalisme d'intérêt public au Canada.

Merci aux juges du Prix Michener de 2023 :

Katherine Sedgwick, présidente du jury, professeure de journalisme au Collège Loyalist et ex-éditrice adjointe à The Montreal Gazette

Sally Reardon , ex-directrice de l'information à CBC-TV

, ex-directrice de l'information à CBC-TV Tahieròn:iohte Dan David , journaliste, formateur dans le domaine des médias et directeur fondateur d'APTN News

, journaliste, formateur dans le domaine des médias et directeur fondateur d'APTN News Mary McGuire , professeure de journalisme à la retraite de l'Université Carleton

, professeure de journalisme à la retraite de l'Université Guy Gendron , journaliste des médias audiovisuels et ex-ombudsman de Radio-Canada

Les Prix Michener

Les Prix Michener font l'éloge et la promotion de l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener, créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974, est la plus haute distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration bénévole de la Fondation des Prix Michener administre le Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall et grâce au soutien de ses commanditaires BMO, Cision, Power Corporation du Canada, et TD. Pour plus de renseignements, consultez le www.prixmichener.ca.

