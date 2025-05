OTTAWA, ON, le 13 mai 2025 /CNW/ - Nous célébrons aujourd'hui les douze équipes lauréates du Prix Inspiration Arctique (PIA) 2025, qui se partageront plus de 3,7 millions de dollars en reconnaissance de leurs projets audacieux dédiés aux communautés nordiques. La cérémonie de remise du PIA avait lieu cet après-midi au Centre Rogers (anciennement le Centre Shaw) à Ottawa. La cérémonie a également mis en lumière des artistes du Nord, sous la direction de Sylvia Cloutier.

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a lancé les célébrations aux côtés de dirigeant.e.s et de partenaires de l'Inuit Nunangat, des différents territoires et du Nord. Les premiers ministres P.J. Akeeagok et Ranj Pillai, les sénatrices Nancy Karetak-Lindell et Margaret Dawn Anderson ainsi que la ministre Pamela Gross, de même que Natan Obed (président, Inuit Tapiriit Kanatami), Jeremy Tunraluk (président, Nunavut Tunngavik Inc.), Johannes Lampe (président, Nunatsiavut) et Duane Smith (président, Société régionale inuvialuite), faisaient partie des invité.e.s d'honneur. Leur présence reflète bien le soutien de tout le Nord et la volonté commune de trouver des solutions locales.

« Cette année marque le 13e anniversaire du Prix Inspiration Arctique, et chaque année nous continuons à observer l'impact profond et durable de ces projets sur les communautés nordiques », a souligné Wally Schumann, président de la Fiducie de bienfaisance du PIA. « Il ne s'agit pas de projets ponctuels, mais de solutions durables, mises en place par le Nord, qui mettent l'accent sur la langue, la culture, le bien-être et les opportunités. Elles prennent naissance dans l'autodétermination et sont guidées par les personnes qui habitent et dirigent le Nord. »

Le plus grand prix de cette année - un montant de 1 million de dollars - a été décerné à Bibia Nàtsät Ku : Un mouvement des Premières Nations du Yukon pour récupérer la pratique de sage-femme et les soins de santé reproductive et sexuelle, une initiative avant-gardiste visant à mettre sur pied, à Whitehorse, un centre de naissance et de santé reproductive enraciné dans la culture. La Ku (maison) sera dirigée par des membres des Premières Nations du Yukon, et les soins offerts aux familles autochtones de la région, inspirés du savoir traditionnel et occidental, seront encadrés par des Aîné.e.s.

« Nous savons que les familles s'épanouissent lorsqu'elles ont accès à des soins sûrs et adaptés à la culture - et cela implique de ramener les naissances dans nos communautés », a déclaré Charlene Charlie, membre de l'équipe Bibia Nàtsät Ku. « Ce prix n'est pas seulement une reconnaissance, c'est un point tournant. Il signifie que nous pouvons commencer à bâtir une maison de soins qui honore nos modes de transmission du savoir, nos langues et notre avenir. Cette démarche va non seulement transformer la prestation des soins de santé reproductive et sexuelle au Yukon, mais aussi susciter des changements systémiques à la grandeur de l'Arctique; elle débouchera sur des soins plus sûrs et plus respectueux de la culture pour les communautés autochtones du Nord. »

La cérémonie de 2025 comprenait une prestation artistique en trois parties reflétant le cycle des saisons et le savoir traditionnel. Parmi les moments marquants, notons : l'histoire d'un chasseur déné témoin de la transformation d'un animal sur les terres ancestrales, racontée par des artistes de cirque sur fond musical; la puissante interprétation lyrique de Nuliajuk, le gardien inuit des animaux marins, par Deantha Edmunds et Princess Autut, une chanteuse émergente du Nunavut; et une finale sur le printemps avec Kathy Snowball, du Nunavik, intitulée L'amour, et qui honore la lumière, le renouveau et l'environnement.

La liste complète des lauréat.e.s et des projets gagnants de 2025 se trouve ci-après.

À propos du Prix Inspiration Arctique

À titre de plus grand prix annuel décerné au Canada, le Prix Inspiration Arctique (PIA) célèbre et soutient les réalisations des gens du Nord dans les domaines de l'éducation, de la santé, du bien-être, de la culture, des arts, des langues, de la science, du savoir traditionnel, des changements climatiques, de la sécurité alimentaire et de l'économie. Chaque année, la communauté du PIA décerne un prix de 1 million de dollars, jusqu'à quatre prix d'une valeur maximale de 500 000 $ chacun, et jusqu'à sept prix jeunesse d'une valeur maximale de 100 000 $ chacun. Détenu et géré par la Fiducie de bienfaisance du PIA, elle-même dirigée par des gens du Nord, le PIA est soutenu par de nombreux partenaires du Nord et du Sud.

La Fondation Rideau Hall est fière d'agir à titre de partenaire du Sud pour le soutien opérationnel du Prix Inspiration Arctique.

Lauréat.e.s 2025 du Prix Inspiration Arctique

Catégorie « 1 million de dollars »

Bibia Nàtsät Ku : Un mouvement des Premières Nations du Yukon pour récupérer la pratique de sage-femme et les soins de santé reproductive et sexuelle (Yukon)

Montant : 1 000 000 $

Cette initiative des Premières Nations du Yukon consistera à établir une Ku (maison) à Whitehorse où l'on offrira des services de sage-femme et de soins de santé sexuelle et reproductive. Misant sur le savoir des Aîné.e.s et le perfectionnement de la main-d'œuvre, le projet redéfinira la prestation de soins au Yukon et à plus grande échelle.

L'initiative a pour but de créer un environnement adapté à la culture où les soins sont encadrés par des Aîné.e.s et guidés par le savoir traditionnel et les valeurs autochtones; il s'agira d'un modèle à suivre pour les autres régions du Nord.

Pour en savoir plus

Catégorie « Jusqu'à 500 000 $ » (PIA)

Ajunngittutit (Nunavut)

Montant : 500 000 $

Ce programme d'éducation alternative inuit est piloté par le Centre de ressources Pirurqatigiit pour les jeunes neurodivergents et marginalisés. Il mélange la revitalisation de l'inuktitut, l'apprentissage sur les terres ancestrales et les activités pratiques pour créer des milieux d'enseignement inclusifs et encourager les jeunes neurodivergents à atteindre leur plein potentiel.

Pour en savoir plus

Programme de nutrition et de prévention du diabète de Baker Lake (Nunavut)

Montant : 223 000 $

Cette initiative communautaire vise à combattre la hausse des taux de diabète de type 2 par le biais des pratiques inuites traditionnelles, de l'éducation à la santé et de l'autonomisation locale. Ce projet mise sur l'importance des solutions communautaires et des approches culturellement pertinentes pour répondre aux perpétuels défis en matière de santé.

Pour en savoir plus

Programme de formation des Aîné.e.s de la communauté de Kitikmeot (Nunavut)

Montant : 500 000 $

Ce programme de mentorat, d'éducation culturelle et de leadership ancré dans les valeurs traditionnelles vise à soutenir la prochaine génération d'Aîné.e.s des communautés inuinnaites. Il a pour but de développer le leadership des jeunes générations et de préserver les connaissances et les traditions inuites.

Pour en savoir plus

Raviver les valeurs culturelles et traditionnelles inuites (Nunavik)

Montant : 425 000 $

Piloté par l'Association masculine Qimutjuit, ce projet rassemble les jeunes et les Aîné.e.s dans des camps de chasse, de pêche et de cueillette pour s'attaquer à la précarité alimentaire et renforcer les pratiques culturelles. Le programme a pour but de raviver les compétences traditionnelles, de promouvoir la souveraineté alimentaire et de favoriser les relations intergénérationnelles.

Pour en savoir plus

Cheko - Projet d'autonomisation de la jeunesse (Territoires du Nord-Ouest)

Montant : 500 000 $

Basé à Yellowknife, Cheko est un programme conçu pour fournir aux jeunes autochtones l'enseignement, le mentorat et les compétences entrepreneuriales nécessaires pour forger leur avenir et envisager de longues carrières. Les jeunes disposeront ainsi des outils dont ils ont besoin pour s'épanouir, tant sur le plan culturel que professionnel.

Pour en savoir plus

Volet jeunesse (jusqu'à 100 000 $ chacun)

Programme de couture et de perlage traditionnels (Nunavut)

Montant : 90 000 $

Ces ateliers animés par des jeunes et guidés par des Aîné.e.s enseignent des compétences traditionnelles et transmettent le savoir ancestral tout en aidant les participant.e.s à nouer des liens et à développer leur créativité. Ces ateliers valorisent la fierté culturelle, fournissent aux jeunes des compétences de vie essentielles et alimentent l'expression artistique.

Pour en savoir plus

Uniaraqtuq : Un club de traîneaux à chiens pour les jeunes dans la région de Beaufort-Delta (Région désignée des Inuvialuits)

Montant : 100 000 $

Ce programme intègre apprentissage de l'inuvialuktun et du gwich'in, développement du bien-être et renforcement de l'identité culturelle par la conduite de traîneaux à chiens. Un documentaire suivra l'évolution du club et permettra de partager avec plus de gens le riche parcours culturel des communautés inuvialuites et gwich'in.

Pour en savoir plus

Conseil de l'action énergétique des jeunes du Dehcho - Renforcer les futurs leaders de l'énergie propre (Territoires du Nord-Ouest)

Montant : 100 000 $

Ce projet prépare les jeunes à devenir des leaders en matière d'énergie propre en intégrant le savoir et les compétences techniques dénés de manière à promouvoir des solutions climatiques adaptées à la culture. Le projet est axé sur la création de solutions énergétiques durables et donne aux jeunes les moyens de s'attaquer aux changements climatiques.

Pour en savoir plus

Faire entendre la voix des gens du Nord : Un rassemblement pour les jeunes du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (Tout le Nord)

Montant : 100 000 $

Axé sur la défense des intérêts, le leadership et les solutions communautaires qui favorisent la santé mentale, l'éducation et l'environnement, ce rassemblement panterritorial donne une voix aux jeunes du Nord et leur offre les outils dont ils ont besoin pour améliorer le sort de leur communauté.

Pour en savoir plus

Le mouvement du rire nordique (Yukon, TNO, Nunavut)

Montant : 100 000 $

Axé sur le bien-être et le leadership, ce programme utilise l'humour et les récits pour bâtir la confiance et les liens chez les jeunes du Nord et leur permettre de guérir. L'initiative mise sur le pouvoir du rire et de la communauté pour favoriser la santé mentale et la résilience.

Pour en savoir plus

La sagesse du bassin versant (Région désignée des Inuvialuits)

Montant : 100 000 $

Dans le cadre de ce projet documentaire, on suivra de jeunes chasseurs gwich'in dans le bassin versant de la rivière Peel pour capter l'impact des changements climatiques sous la loupe des apprentissages intergénérationnels et des récits ancestraux. Le projet cherche à illustrer l'impact continu des changements climatiques sur les pratiques de chasse traditionnelles, et ce, tout en préservant l'héritage culturel autochtone.

Pour en savoir plus

