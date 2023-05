Le prix Innovation 2023 décerné au pharmacien Philippe Chartrand

MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - C'est à l'occasion du Rendez-vous de l'Ordre 2023, qui se tenait à Beaupré, le 26 mai, que le prix Innovation de l'Ordre des pharmaciens du Québec a été remis à Philippe Chartrand pour le développement de la plateforme technologique Empego.

Un outil pour simplifier la collecte de renseignements

La collecte de renseignements est à la base de toute bonne intervention. L'un des défis des équipes de pharmacie est d'avoir en main toutes les informations pertinentes à jour concernant leurs patients et patientes. Empego vient faciliter cet exercice. Ce logiciel possède la caractéristique essentielle des grandes innovations : la simplicité. Né en 2019, il permet aux patients de remplir un questionnaire pour décrire leur situation. Le logiciel se charge ensuite de générer un rapport qui pourra être consulté pat le pharmacien ou la pharmacienne, et qui lui permettra de prendre rapidement connaissance de la situation et d'éventuels signaux d'alarme.

Outre une économie de temps, Empego permet à l'équipe de la pharmacie de ne pas omettre de poser certaines questions nécessaires à l'évaluation du traitement des patients. Le logiciel contribue au respect des standards de pratique de l'Ordre et responsabilise le patient dans son traitement. Il s'est également avéré bien utile lors de la pandémie, lorsqu'il était souhaitable de restreindre les contacts entre les personnes.

Prix Innovation

Le prix Innovation est remis à un ou une membre de l'Ordre s'étant distingué(e) dans son milieu d'exercice par le développement de modèles de prestation de soins pharmaceutiques se caractérisant par leur aspect novateur et leur effet sur le mieux-être de la population.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmaciens et pharmaciennes.

