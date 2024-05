QUÉBEC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Si fiers de contribuer à la reconnaissance et à l'effervescence de la scène québécoise de l'art contemporain, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et sa Fondation, en collaboration avec RBC Fondation, leur précieux partenaire financier depuis 2013, révèlent les cinq nouvelles personnes lauréates du Prix en art actuel du MNBAQ : Eruoma Awashish, Rémi Belliveau, Michelle Lacombe, Anne-Marie Proulx et Santiago Tamayo Soler.

Sélectionnés par un jury sur la base de l'excellence, du caractère soutenu et de la pertinence de leur production, ces artistes aux horizons diversifiés sont couronnés cette année et profiteront d'une visibilité exceptionnelle à l'occasion d'une exposition collective, qui se tiendra du 13 février au 21 avril 2025 au Musée, en plus de recevoir un montant de dix mille dollars (10 000 $) chacun. « En s'inscrivant parmi les projets phares d'Artistes émergents RBC, le Prix en art actuel du MNBAQ nous permet de poursuivre cette belle aventure avec le Musée. RBC Fondation est heureuse de contribuer à pérenniser ce prix unique au Québec et de savoir que nous faisons une différence marquée dans la carrière d'artistes d'ici. », souligne Nicolas Audet-Renoux, vice‑président régional, Québec-Beauce, Centre-du-Québec et Mauricie à RBC Banque Royale. « Le Musée et sa Fondation facilitent les opportunités de rencontre entre les artistes et le public, ce qui leur permet de se faire connaître et reconnaître. Nous sommes convaincus que l'édition à venir connaîtra beaucoup de succès et nous félicitons les nouveaux lauréats ! »

Une sélection dynamique

Les membres du jury ont tenu à représenter une vaste expérience artistique à travers des choix volontairement éclectiques. La diversité des approches soutenues par ces artistes n'a d'égale que celle de leurs parcours respectifs, ainsi que leurs pratiques, allant de l'estampe au jeu vidéo, en passant par la photographie, la performance, le body art et la musique.

Les cinq personnes lauréates ont été choisies par un jury composé de spécialistes de l'art actuel québécois qui bénéficient d'une forte crédibilité dans leur milieu : Anne D'Amours McDonald, présidente-directrice générale de la Foire en art actuel de Québec, Mike Patten, artiste et directeur de BACA, Caroline Loncol Daigneault, commissaire indépendante, Cheryl Sim, directrice générale et commissaire, Fondation Phi, Michèle Thériault, commissaire indépendante. Le jury était dirigé par Bernard Lamarche, conservateur de l'art actuel (2000 à ce jour) au MNBAQ.

S'ajouteront une publication et une acquisition pour la personne gagnante

De plus, durant l'exposition, un second jury se réunira afin de déterminer une personne gagnante parmi les cinq finalistes de 2024. Le travail de cette artiste fera l'objet d'une publication monographique à paraître en 2026 et d'une acquisition d'œuvres pour les collections du Musée.

Portrait des cinq personnes lauréates

Le Prix en art actuel du MNBAQ 2025 soutient des artistes vivant au Québec qui comptent entre cinq et vingt années de pratique, sans restriction de discipline ou de médium. Ces artistes ont plusieurs expositions à leur actif, mais ils sont peu représentés dans les institutions muséales et n'ont pas encore de publication monographique d'envergure. Cette reconnaissance veut contribuer à l'essor de leur carrière en fournissant un élan significatif pour la suite de leur parcours.

Eruoma Awashish

D'origine atikamekw, l'artiste Eruoma Awashish est détentrice d'un baccalauréat en art interdisciplinaire de l'Université du Québec à Chicoutimi et poursuit, depuis 2023, une maîtrise en arts visuels de cette même université. Sa démarche artistique vise à créer des espaces de dialogues et ainsi faciliter la compréhension de la culture des Premières Nations. Ayant vécu dans les communautés d'Opitciwan, de Wemotaci et de Mashteuiatsh, Eruoma Awashish a une grande appartenance à sa culture autochtone. Son travail parle de métissage, de métamorphose et est empreint de spiritualité, de symbolisme et de syncrétisme. Elle expose ses œuvres depuis 2007 en divers lieux. En 2018, elle a participé à BACA (Biennale d'art contemporain autochtone) et a présenté une installation au Musée des beaux-arts de Montréal. Plus récemment, son travail faisait partie de la Biennale Révélations 2023, au Grand Palais, à Paris. On pourra voir de ses œuvres en 2024 lors du Festival Art Souterrain, à Montréal, et dans l'exposition permanente Le Québec autrement dit, du Musée de la civilisation de Québec.

Rémi Belliveau*

Rémi Belliveau est un•e artiste interdisciplinaire et un•e musicien•ne acadien•ne originaire de Belliveau-Village, dans la Vallée de Memramcook au Nouveau-Brunswick, un hameau acadien situé sur Mi'kma'ki, territoire ancestral non cédé du peuple Mi'kmaq. Depuis 2012, son travail a été présenté dans plusieurs événements, expositions collectives et individuelles celle du Prix Sobey au Musée des Beaux-Arts du Canada pour lequel iel était finaliste, pour la région Atlantique. En parallèle de sa pratique artistique, iel a codirigé la Galerie Sans Nom à Moncton de 2014 à 2018, a été chargé•e de cours à l'Université de Moncton en 2017 et a contribué e à l'écriture de textes pour la revue Canadian Art. L'héritage culturel acadien et la fiction derrière la construction des récits fondateurs sont au cœur de sa pratique. Son travail artistique s'attache à déconstruire et reprogrammer les fondements, les structures et les imaginaires de la culture acadienne à laquelle iel appartient dans le but de cultiver des capacités d'(auto)analyse et de sens critique. Iel a été nominé.e sur la longue liste du Prix Sobey pour la région Atlantique en 2024. Iel vit et travaille à Montréal.

* Cette personne non binaire souhaite qu'on adapte l'écriture à son identité de genre.

Michelle Lacombe

Michelle Lacombe vit et travaille à Montréal. Depuis l'obtention de son baccalauréat en beaux-arts de l'Université Concordia en 2006, elle a développé une pratique singulière en art corporel qui est située à l'intersection des arts visuels et de l'art action. Son travail a été présenté dans le contexte de différents événements de performance, expositions et colloques au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle est lauréate de la Bourse Plein sud 2015 et a présenté son travail à la Biennale Art Encounters en Roumanie en 2017. En parallèle à sa pratique en art actuel, elle soutient également l'art action et d'autres pratiques indisciplinées. Elle est par ailleurs coordonnatrice du festival VIVA! Art Action. Par diverses modifications de son corps, comme le tatouage ou la scarification, elle remet en question la représentation du corps de la femme blanche et les archétypes liés au genre féminin à travers une perspective historique et culturelle. Son travail se caractérise par une simplicité matérielle, une précision conceptuelle, une intensité corporelle et un regard assurément féministe.

Anne-Marie Proulx

Puisant dans nos conversations avec les territoires, principalement par la photographie, Anne-Marie Proulx crée des univers poétiques qui interpellent les liens à la fois individuels et collectifs que nous entretenons avec nos environnements. Ses projets actuels réfléchissent particulièrement aux liens de réciprocité à créer ou à entretenir avec le vivant et avec les espaces naturels qui nous entourent, une réflexion qui se fait dans le partage d'idées et de regards, notamment grâce à une amitié innue-québécoise et à différentes démarches collaboratives. Titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art de l'Université Concordia, elle y a également complété un baccalauréat en arts visuels amorcé à l'Université NSCAD. Impliquée dans son milieu, elle travaille depuis 2024 à titre de codirectrice de VU, centre de diffusion et de production de la photographie. Elle vit et travaille entre Saint-Roch-des-Aulnaies et Québec, le long du grand fleuve où elle a grandi et dont les rives sont fréquentées depuis des millénaires par les Wendats, les Wolastokiyik, les Innus, les Abénakis et les Atikamekw.

Santiago Tamayo Soler

Né à Bogotá, en Colombie, en 1990, Santiago Tamayo Soler est un artiste multidisciplinaire établi à Montréal qui œuvre principalement dans les domaines de l'art numérique et de la performance. Il est titulaire d'un baccalauréat en arts plastiques de l'Université Concordia. Il s'intéresse à la construction de mondes et à la juxtaposition de lieux construits numériquement par des séquences d'archives. Grâce à l'utilisation de multiples dispositifs narratifs, il propose un examen écopolitique de l'Amérique latine d'un point de vue diasporique, en donnant racine aux récits d'immigrants et d'homosexuels, laissant entrevoir un avenir empreint de fantaisiste radical. Il a présenté ses œuvres au Centre culturel canadien à Paris, à Trinity Square Video à Toronto, au Chromatic Festival à Montréal et à la galerie Bradley Ertaskiran à Montréal, QC. Il est l'un des lauréats du prix EDAA 2023 Emerging Digital Artists Award présenté par EQ Bank et Trinity Square Video. Actuellement, il est l'artiste en résidence au Musée des beaux-arts de Montréal, dans le cadre de la résidence Empreintes 2024.

Une distinction nationale qui se démarque

Seule distinction en art actuel au Canada qui allie exposition, publication et acquisition, le Prix en art actuel du MNBAQ vient combler un besoin de reconnaissance et de diffusion de l'art actuel auprès du grand public, en plus d'offrir un soutien aux artistes et au développement de leurs carrières. Ce prix vient confirmer la volonté du MNBAQ d'exercer un rôle de leader en art du Québec, en encourageant les artistes les plus prometteurs et en les accompagnant dans leur cheminement. Depuis sa création en 2013, grâce à la généreuse contribution de la Fondation RBC au Musée national des beaux-arts du Québec et à sa Fondation, quatre artistes québécois ont vu leur travail rayonner de façon exceptionnelle : Diane Morin (2015), Carl Trahan (2017), Numa Amun (2019) et Stanley Février (2021). En 2023, une nouvelle mouture du Prix permettait désormais à cinq artistes d'être couronnées : Maria Ezcurra, Anahita Norouzi, Celia Perrin Sidarous, Eve Tagny et Sara A.Tremblay.

RBC Fondation, un partenaire engagé

RBC reconnaît que de nombreux artistes peinent à obtenir la reconnaissance dont ils ont besoin pour réussir. Depuis 2007, avec le programme Artistes émergents RBC, RBC appuie des organismes qui offrent aux artistes la chance de faire avancer leur carrière dans des domaines comme les arts visuels, la musique, le théâtre, la danse, la littérature et le cinéma.

Le Prix en art actuel du MNBAQ est remis tous les deux ans grâce à un remarquable partenariat entre le MNBAQ et RBC Fondation Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

