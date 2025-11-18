Le CALQ dévoile le plan d'action 2025-2028 pour la diffusion des arts actuels au Québec

Un levier structurant pour valoriser la création, rapprocher les publics et soutenir le rayonnement des artistes

MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est fier de dévoiler aujourd'hui le tout premier Plan d'action dédié à la diffusion du secteur des arts actuels, lequel englobe les arts visuels, les arts numériques, le cinéma-vidéo, les métiers d'art et la recherche architecturale. Cette initiative structurante propose des gestes concrets pour mieux faire circuler les œuvres, accroître leur découvrabilité et soutenir le rayonnement des artistes dans cet éventail de disciplines partout au Québec et à l'international.

Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, résume les 10 grandes actions contenues dans le plan d’action et la vision du CALQ pour l’avenir du secteur des arts actuels. Le CALQ dévoile son tout premier plan d’action dédié à la diffusion des arts actuels au Québec. Doté de mesures concrètes pour mieux faire circuler les œuvres, accroître leur découvrabilité et soutenir le rayonnement des artistes partout au Québec et à l’international, ce plan est le résultat d’un travail approfondi amorcé en 2021. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Ce plan d'action 2025-2028 est le fruit d'un important chantier de réflexion amorcé en 2021 en collaboration avec un comité formé d'artistes en arts actuels, de commissaires et de gestionnaires culturels et qui a mené à la publication du Rapport sur la diffusion des arts actuels en 2024. Pour élaborer le plan d'action, le CALQ a consulté de nouveau le comité ayant contribué au chantier, ainsi que des représentants de l'Alliance du secteur des arts actuels et de la Grande mobilisation pour les arts au Québec. Ce processus reflète une volonté d'écoute et d'ancrage du CALQ dans les réalités du milieu artistique.

« La diffusion est une étape esseantielle pour valoriser le travail de création et s'assurer que le travail des artistes soit vu par le public et rayonne », a déclaré Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ. « Ce plan d'action offre une direction et un élan structurant pour les arts actuels et marque un engagement clair du CALQ à accompagner le secteur dans ses transformations. J'espère qu'il suscitera l'intérêt du milieu et provoquera chez lui l'envie de s'approprier ses orientations et de passer à l'action », a-t-elle ajouté.

Le CALQ investira près de 5 M$ sur trois ans pour mettre en œuvre ce plan d'action, qui comprend dix actions phares, dont le soutien à la médiation culturelle, la reconnaissance de pôles numériques, la promotion de la découvrabilité en ligne, la présence accrue des artistes dans les institutions muséales, la circulation régionale et interrégionale, et la création d'un prix soulignant l'excellence en diffusion.

Le CALQ annonce un important appel à projets pour le secteur des arts actuels

Dans la foulée du dévoilement de ce nouveau plan d'action pour la diffusion des arts actuels 2025-2028, le CALQ annonce le lancement d'un appel à projets d'initiatives structurantes ayant pour but d'encourager la collaboration et de stimuler la circulation des arts actuels à l'échelle régionale et interrégionale. Cette mesure, directement issue de l'action 3 du plan d'action, vise à encourager les collaborations entre diffuseurs, commissaires et artistes notamment, afin de permettre à davantage d'œuvres d'être vues et découvertes par un public élargi. Elle poursuit également l'objectif de contribuer à l'amélioration des conditions socioéconomiques des artistes. L'appel s'adresse à l'ensemble des disciplines en arts actuels et la date limite pour déposer un dossier auprès du CALQ est fixée au 3 février 2026.

En savoir plus sur l'appel à projets

Vidéo d'annonce de Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ: https://www.youtube.com/watch?v=EoyrbuDL71M

Pour consulter le plan d'action pour la diffusion des arts actuels 2025-2028 : https://www.calq.gouv.qc.ca/initiatives-structurantes-en-circulation-arts-actuels

Lien vers l'appel à projets : https://www.calq.gouv.qc.ca/a-propos/politique-plans-daction-et-ethique/plans-daction/diffusion-arts-actuels-quebec

