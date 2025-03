La gamme de pâtisseries du printemps de Tim Hortons comprend également le nouveau biscuit aux morceaux de OREO et le nouveau brookie aux brisures de chocolat, qui met en vedette le nouveau biscuit aux brisures de chocolat de Tim, garni d'un brownie fondant à l'intérieur!

TORONTO, le 26 mars 2025 /CNW/ - C'est l'heure de la chasse aux cocos! Deux favoris du printemps font leur retour chez Tim : le beigne de rêveMC avec CADBURY MINI EGGS® et le biscuit avec CADBURY MINI EGGS®!

Le beigne de rêveMC avec CADBURY MINI EGGS® est un délicieux beigne festif trempé dans le fondant blanc et décoré de vermicelles colorés et d'un nid de CADBURY MINI EGGS®. Nous offrons également le biscuit avec CADBURY MINI EGGS®, qui met en vedette le nouveau biscuit aux brisures de chocolat, garni des succulents CADBURY MINI EGGS® chocolatés et croquants dont vous raffolez tant.

« La combinaison CADBURY MINI EGGS® et pâtisseries Tim est une délicieuse tradition du printemps dont raffolent nos invités chaque année! », a déclaré Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons. « Tout le monde craque pour le beigne de rêveMC avec CADBURY MINI EGGS® et le biscuit avec CADBURY MINI EGGS®, offerts une seule fois par année. Venez savourer ces petits délices qui vous feront sauter de joie! »

La gamme de pâtisseries du printemps de Tim Hortons comprend également le nouveau biscuit aux morceaux de OREO et le nouveau brookie aux brisures de chocolat, fait avec le nouveau biscuit aux brisures de chocolat de Tim et garni d'un brownie fondant à l'intérieur.

Autre nouveauté chez Tim :

Nous lançons une nouvelle gamme d'articles adorables pour tous vos copains lapins, maintenant offerts dans les restaurants Tim Hortons participants et sur BoutiqueTim.ca. La gamme comprend un coussin lapin mignon tout doux ainsi qu'une tasse lapin mignon à ajouter à votre collection!

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

