À Xining, la capitale provinciale, M. Jinping a visité une entreprise qui fabrique des tapis et s'est renseigné sur la façon dont elle a exploité les avantages des ressources locales et utilisé de nouvelles idées de conception pour stimuler la compétitivité de ses produits, créer des emplois et accroître les revenus des gens de la collectivité.

M. Jinping a également visité une communauté résidentielle de Xining pour en apprendre davantage sur ses efforts visant à renforcer la promotion du parti, à améliorer la gouvernance communautaire et à faire progresser l'unité et le progrès ethniques.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=1zcgV-xCyyg

