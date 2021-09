Le président et PDG de la Financière Foresters, James Boyle, annonce son intention de prendre sa retraite en février 2022

Le directeur des opérations, Louis Gagnon, est nommé comme successeur

TORONTO, le 17 sept. 2021 /CNW/ - Dan Fortin, président de la Financière Foresters, annonce aujourd'hui l'intention du président et PDG de la Financière Foresters, James Boyle, de prendre sa retraite en février 2022, date qui coïncide avec les réunions du conseil administratif du quatrième trimestre.

Louis Gagnon, actuellement président des opérations, occupera les fonctions de président et de PDG dès le 1er janvier 2022 et se joindra au conseil administratif après la retraite de M. Boyle.

« Au nom du conseil d'administration de la Financière Foresters, j'aimerais remercier Jim pour son leadership et son dévouement à l'égard de notre mission », déclare M. Fortin. Il a accompli un travail formidable durant son mandat en tant que PDG et a bien positionné Foresters pour un succès durable. Le leadership de Jim a aidé à revigorer notre identité en tant qu'entreprise ayant la mission de servir les besoins en assurance-vie des familles de travailleurs en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Auteur du plan stratégique Strength of Purpose 150, il a mené l'équipe jusqu'à l'exécution de transactions clés pour mieux nous aligner avec notre mission. La preuve de ses résultats se trouve dans les excellents résultats commerciaux, et l'engagement de nos membres n'a jamais été plus vif.

M. Boyle a dirigé l'organisation à travers la pandémie en aidant les agents indépendants à effectuer des transactions à distance et à recevoir des décisions rapides de souscription grâce à la souscription sans exigence médicale et à émission simplifiée. Il s'était engagé envers la sécurité des employés et des membres tout en réorganisant l'entreprise autour de l'environnement difficile de la COVID-19. Années après années, les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 31 % pendant les six premiers mois de cette année, après une augmentation des ventes de 19 % en 2020. Les ventes au Royaume-Uni ont subi des répercussions négatives à cause de la pandémie de COVID-19 en 2020, mais ont augmenté de 188 % pendant les six premiers mois de 2021.

« Nous sommes enchantés d'annoncer que Louis Gagnon sera le successeur de Jim », annonce M. Fortin. « La recherche du bon successeur à Jim a exigé un effort minutieux de la part de notre conseil d'administration. La carrière de Louis a été très fructueuse, il a débuté en tant que jeune actuaire avec Mercer il y a plus de 30 ans. Louis est très axé sur les résultats et est un dirigeant serviteur, ce qui correspond parfaitement à ce que recherche Foresters. »

« Je suis sûr que Louis est la bonne personne au bon moment pour Foresters », ajoute M. Boyle. « Il a rapidement adopté notre culture et défend fermement notre mission d'améliorer le bien-être de nos membres et de leurs communautés. Il a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de direction et a bâti les relations et le travail d'équipe nécessaires à son succès. Et, chose très importante pour moi, Louis a autant d'estime pour nos employés que moi. J'ai hâte de travailler avec Louis et notre équipe de direction pour assurer une transition en douceur entre maintenant et la fin de l'année. »

M. Gagnon, qui est né au Québec et y a grandi, s'est joint à Foresters plus tôt cette année après une carrière de plus de 30 ans avec Mercer. Après ses débuts avec Mercer à Montréal, les postes multiples de M. Gagnon l'ont emmené avec sa famille à Chicago, à Détroit, à Los Angeles, à Toronto et à New York. Il a été le PDG de Mercer Canada entre 2015 et 2018. Récemment, il a été président, région États-Unis et Canada, de Mercer, où il était chargé de diriger plus de 5 000 employés à travers les États-Unis et le Canada.

« Je suis honoré d'être mandaté par le conseil d'administration pour diriger la Financière Foresters. J'ai hâte de travailler avec notre comité exécutif et notre excellente équipe d'employés au service de nos membres, de nos agents indépendants et de nos partenaires de vente, et de développer davantage la culture forte que nous avons à la Financière Foresters. Je vais perpétuer le dévouement de Jim à l'égard de notre Mission et soutenir une culture de diversité et d'inclusion pour bâtir une entreprise durable. »

À propos de la Financière Foresters

La Financière Foresters redéfinit l'industrie de l'assurance-vie et de l'épargne des particuliers à travers les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni en améliorant la vie, la communauté et le bien-être général de ses membres.. Les agents, tout comme les membres, apprécient les offres de produits avec décisions clé en main et les processus numérisés d'un bout à l'autre qui facilitent l'accès à l'assurance-vie sans les examens médicaux traditionnels. Des outils mobiles de pointe aident les agents à livrer des plans personnalisés aux membres actuels et potentiels. Dévouée au bien-être de ses membres, la Financière Foresters offre un éventail de prestations pour les membres(1) et redéfinit le modèle conventionnel de l'assurance-vie pour offrir une sécurité financière améliorée et le bien-être général aux familles ordinaires nord-américaines. Foresters s'est récemment fusionnée avec Plan de protection du Canada pour devenir un chef de file canadien en matière de distribution d'assurance-vie. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellente) de A.M. Best(2) pendant 20 années consécutives.

1. Les bénéfices pour les membres décrits ici exigent une adhésion à Foresters. Les bénéfices pour les membres de la Financière Foresters sont non contractuels, sous réserve d'exigences d'admissibilité, de définitions et de limites propres à chaque bénéfice et peuvent être modifiés ou annulés sans préavis ou s'ils ne sont plus disponibles.



2. La cote de A.M. Best octroyée le 29 juillet 2021 reflète la force générale de L'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF) et sa capacité d'effectuer des règlements. Une cote « A » (Excellente) est octroyée aux entreprises qui ont une grande capacité à satisfaire à leurs obligations continues envers les détenteurs de polices et qui ont, en général, un bilan, un rendement d'exploitation et un profil d'entreprise excellents selon les normes établies par la A.M. Best Company. A.M. Best octroie des cotes se situant entre A++ et F, où A++ et A+ sont des cotes supérieures et A et A- sont des cotes excellentes. Lorsqu'il a octroyé sa cote à l'OIF, A.M. Best a déclaré que les perspectives de cotation sont « stables », ce qui signifie que la cote est peu susceptible de changer dans un futur proche. Consultez ambest.com pour nos cotes les plus récentes.

À titre informatif seulement.

MCLa Financière Foresters, Foresters et Aider autrui est notre raison d'être sont les noms commerciaux et les marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, ON Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

Plan de protection du Canada est une marque de commerce de Plan de protection du Canada.

