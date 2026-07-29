Le président et chef de la direction de Great West, David Harney, participera à une discussion informelle virtuelle avec Jefferies

TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) (« Great West ») a annoncé aujourd'hui que David Harney, président et chef de la direction de Great West, se joindra à John Aiken, analyste chez Jefferies, dans le cadre d'une discussion informelle virtuelle le jeudi 30 juillet 2026 à 11 h HE. La discussion sera axée sur la stratégie et les résultats financiers de Great West visant la première moitié de 2026.

Un lien pour accéder à l'enregistrement de la webdiffusion sera accessible après l'événement dans la section Événements du site Web de Great West.

À PROPOS DE GREAT WEST

Great West est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et en Europe sous les marques d'Empower, de la Canada Vie et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à environ 40 millions. Au 30 juin 2026, le total de l'actif des clients de Great West s'établissait à 3,7 billions de dollars.

Great West est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Source et renseignements : Relations avec les investisseurs et les médias : Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]