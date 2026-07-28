Great West annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2026, dont une croissance à deux chiffres du bénéfice

TSX : GWO

Le rapport trimestriel aux actionnaires de Great-West Lifeco Inc. pour le deuxième trimestre de 2026, y compris son rapport de gestion et ses états financiers consolidés intermédiaires pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026, est accessible sur les sites greatwestlifeco.com/fr/rapports-financiers et sedarplus.ca. Les lecteurs sont priés de se reporter aux rubriques Mode de présentation, Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives et Mise en garde à l'égard des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR à la fin du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements sur les informations à fournir.

Tous les chiffres sont exprimés en millions de dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Le bénéfice fondamental par action a augmenté de 15 % , pour s'établir à 1,42 $ , et le bénéfice net par action a augmenté de 20 %, pour s'établir à 1,16 $, par rapport au deuxième trimestre de 2025.

, , et par rapport au deuxième trimestre de 2025. Le rendement des capitaux propres fondamental s'est établi à 19,3 % , et le rendement des capitaux propres à 17,2 % , ce qui a permis à Great West d'atteindre son objectif à moyen terme fixé à plus de 19 %.

, et , ce qui a permis à Great West d'atteindre son objectif à moyen terme fixé à plus de 19 %. Le ratio du TSAV s'est établi à 128 % , et la trésorererie de la société de portefeuille à 2,5 G$.

, et Les rachats d'actions ordinaires se sont chiffrés à 336 M$ au deuxième trimestre de 2026, et une acquisition d'activités de retraite a été annoncée au sein de l'exploitation américaine.

WINNIPEG, MB, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Great-West Lifeco Inc. (Great West ou la compagnie) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de 2026.

« Great West a une fois de plus enregistré de solides résultats au cours du trimestre; le bénéfice fondamental a notamment affiché une croissance à deux chiffres, ce qui reflète l'élan continu de nos secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine », a déclaré David Harney, président et chef de la direction de Great West. « Nous avons atteint notre objectif en matière de rendement des capitaux propres fondamental établi à plus de 19 %, et nous avons déployé stratégiquement des capitaux pour acquérir des activités de retraite au sein de l'exploitation américaine, ainsi que pour effectuer des rachats d'actions. Notre bilan et notre capital généré sont solides, ce qui nous aide à conserver notre position avantageuse pour continuer de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

PRINCIPAUX POINTS SAILLANTS FINANCIERS



Trimestre

Cumul annuel



T2 2026

T2 2025

2026

2025

Bénéfice















Bénéfice fondamental1 1 270 $ 1 149 $ 2 509 $ 2 179 $ Bénéfice net 1 039 $ 894 $ 2 231 $ 1 754 $ Bénéfice par action















Bénéfice fondamental par action2 1,42 $ 1,24 $ 2,79 $ 2,35 $ Bénéfice net par action 1,16 $ 0,96 $ 2,48 $ 1,89 $ Rendement des capitaux propres















Rendement des capitaux propres fondamental2, 3 19,3 % 17,4 %







Rendement des capitaux propres 17,2 % 14,9 %









_____________________ 1 Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements. 2 Le bénéfice fondamental par action et le rendement des capitaux propres fondamental sont des ratios non conformes aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements. 3 Le rendement des capitaux propres fondamental et le rendement des capitaux propres sont calculés à l'aide du bénéfice et des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires applicables pour les quatre derniers trimestres.

Pour le deuxième trimestre, le bénéfice fondamental1 et le bénéfice fondamental par action ordinaire2 se sont chiffrés à 1 270 M$ et à 1,42 $, respectivement, en hausse de 11 % et de 15 % par rapport à 1 149 M$ et à 1,24 $ il y a un an. Les solides résultats découlent de l'élan soutenu de nos secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine, avec Empower en tête, et reposent sur la forte croissance des nouvelles affaires relatives aux solutions de gestion du capital dans le secteur Solutions de gestion du capital et des risques. La croissance du bénéfice fondamental a été partiellement atténuée par les résultats défavorables au chapitre de l'assurance au sein de l'exploitation canadienne et par la diminution des activités de négociation d'un exercice à l'autre.

Le bénéfice net de 1 039 M$ au deuxième trimestre (894 M$ à l'exercice précédent), ou 1,16 $ par action ordinaire, reflète l'expérience défavorable sur le marché, qui est principalement attribuable aux fluctuations des taux d'intérêt au cours du trimestre.

FAITS SAILLANTS

Solide performance des activités : Le bénéfice fondamental par action du deuxième trimestre a augmenté de 15 % d'un exercice à l'autre, en raison de l'élan soutenu des résultats bruts dans l'ensemble des secteurs d'activité, du levier opérationnel au sein des secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine, et des importants rachats d'actions effectués au cours du dernier exercice. Great West a affiché un rendement des capitaux propres fondamental de 19,3 %, ce qui lui a permis d'atteindre son objectif à moyen terme de plus de 19 % pour un deuxième trimestre consécutif, en raison de la croissance du bénéfice, de l'investissement prudent des capitaux et des rachats d'actions.



Priorité stratégique axée sur le repositionnement du portefeuille vers des activités à forte croissance et efficaces sur le plan de l'utilisation du capital : Le total de l'actif des clients 4 s'est établi à 3,7 billions de dollars, dont une tranche de 1,3 billion de dollars représente l'actif géré ou sous services-conseils 4 générant des marges plus élevées. Une forte croissance de l'actif dans les secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine, la croissance de la moyenne de l'actif des clients pour le deuxième trimestre de 2026 s'étant chiffrée à 18 % et à 17 %, respectivement.



L'exploitation américaine a continué de réaliser une croissance à deux chiffres du bénéfice fondamental : Le bénéfice fondamental a augmenté de 34 % d'un exercice à l'autre, selon un taux de change constant, en raison des fortes entrées (sorties) nettes, des marchés favorables, du recours continu au levier opérationnel et de l'amélioration des résultats au chapitre du crédit. Le rendement des capitaux propres fondamental a continué de s'améliorer, passant de 20,8 % au trimestre précédent à 22,2 %. Les activités de retraite d'Empower ont généré des entrées d'actifs nettes de régimes de 4,9 G$ US au deuxième trimestre de 2026, un résultat qui a partiellement contrebalancé les sorties nettes des participants. Les entrées nettes du secteur d'activité Gestion du patrimoine - Empower de 1,8 G$ US sont attribuables aux souscriptions liées aux transferts. Pour le deuxième trimestre de 2026, la plateforme d'Empower a généré des marges d'exploitation fondamentales avant impôt 4 records de 34,7 % pour le secteur d'activité Retraite, en hausse de 660 points de base par rapport à l'exercice précédent, et de 40,4 % pour le secteur d'activité Gestion du patrimoine, en hausse de 970 points de base par rapport à l'exercice précédent.



______________________ 4 Cette mesure est une mesure financière ou un ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.

Empower est en voie d'acquérir les activités d'administration des régimes de retraite et de garanties de Milliman : Le 30 juin 2026, Empower a annoncé l'acquisition des activités d'administration des régimes de retraite et de garanties de Milliman pour un montant de 340 M$ US 5 . L'acquisition viendra bonifier la plateforme du secteur d'activité Solutions en milieu de travail - Empower en ajoutant environ 130 G$ US à l'actif des clients et 1,5 million de participants lorsqu'elle sera achevée, et elle améliorera les capacités en matière d'administration des régimes à prestations définies et des garanties de santé et de bien-être afin d'enrichir l'offre complète de solutions de retraites et de garanties pour la clientèle. L'acquisition devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice fondamental dès la première année et générer un taux de rendement interne se situant dans le milieu de la tranche de 10 % à 20 %, grâce au caractère récurrent des produits sous forme d'honoraires et aux occasions de croissance. Les synergies de coûts prévues se chiffrent à 20 M$ US au cours des trois premières années, et les coûts d'intégration engagés seront d'environ 50 M$ US. La transaction doit être financée au moyen des liquidités existantes d'Empower et elle ne devrait pas avoir d'incidence pro forma sur le solde de trésorerie ou le ratio de levier financier de Great West.

Le bilan solide permet d'offrir une souplesse financière considérable : Une situation du capital vigoureuse : la trésorerie s'est établie à 2,5 G$ au sein de la société de portefeuille à la suite de rachats d'actions d'un montant de 336 M$ au deuxième trimestre de 2026. Le ratio du TSAV 6 est demeuré solide et s'est établi à 128 %, tandis que les flux de trésorerie disponibles de Great West ont continué de représenter plus de 80 % du bénéfice fondamental. Le ratio d'endettement 4 s'est établi à 27 % au 30 juin 2026, en baisse de 1 % par rapport au trimestre précédent. La valeur comptable par action s'est chiffrée à 29,85 $, en hausse de 9 % d'un exercice à l'autre.



______________________ 5 La transaction devrait être menée à terme au cours du second semestre de 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires. 6 Le ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) est fondé sur les résultats consolidés de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, la principale filiale en exploitation de Great West au Canada. Le ratio du TSAV est calculé conformément à la ligne directrice sur le Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie du Bureau du surintendant des institutions financières.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION SECTORIELS

Aux fins de la présentation de l'information, les résultats d'exploitation consolidés de Great West sont regroupés en cinq secteurs à présenter, soit l'exploitation américaine, l'exploitation canadienne, l'exploitation européenne, le secteur Solutions de gestion du capital et des risques et l'exploitation générale, lesquels reflètent la structure de gestion et la structure interne de la compagnie. Pour obtenir de plus amples informations, se reporter au rapport de gestion de la compagnie pour le deuxième trimestre de 2026.



Trimestre

Cumul annuel



T2 2026

T2 2025

2026

2025



Bénéfice fondamental sectoriel7

















Exploitation américaine 458 $ 341 $ 888 $ 706 $

Exploitation canadienne 341

375

693

691



Exploitation européenne 266

262

539

501



Solutions de gestion du capital et des risques 310

229

610

442



Exploitation générale (105)

(58)

(221)

(161)



Total du bénéfice fondamental 1 270 $ 1 149 $ 2 509 $ 2 179 $

Bénéfice net sectoriel

















Exploitation américaine 404 $ 305 $ 756 $ 643 $

Exploitation canadienne 310

255

666

556



Exploitation européenne 163

126

418

293



Solutions de gestion du capital et des risques 305

194

658

378



Exploitation générale (143)

14

(267)

(116)



Total du bénéfice net 1 039 $ 894 $ 2 231 $ 1 754 $





























7 Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 pour obtenir de plus amples renseignements.

EXPLOITATION AMÉRICAINE

Bénéfice fondamental de 332 M$ US (458 M$) et bénéfice net de 293 M$ US (404 M$) pour l'exploitation américaine au deuxième trimestre - Le bénéfice fondamental a augmenté de 85 M$ US, ou 34 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'augmentation des honoraires attribuable à la hausse de l'actif découlant de la vigueur des marchés, du fait que les entrées nettes positives liées aux régimes et au secteur d'activité Gestion du patrimoine ont contrebalancé les sorties des participants, des incidences moindres liées au crédit et du levier opérationnel dans les secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine.

EXPLOITATION CANADIENNE

Bénéfice fondamental de 341 M$ et bénéfice net de 310 M$ pour l'exploitation canadienne au deuxième trimestre - Le bénéfice fondamental a diminué de 34 M$, ou 9 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'expérience modérée au sein du secteur d'activité Garanties collectives, facteur contrebalancé en partie par les solides résultats des secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine découlant de la hausse de l'actif des clients attribuable à la vigueur des marchés.

EXPLOITATION EUROPÉENNE

Bénéfice fondamental de 266 M$ et bénéfice net de 163 M$ pour l'exploitation européenne au deuxième trimestre - Le bénéfice fondamental a augmenté de 4 M$, ou 2 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par les résultats favorables du secteur d'activité Garanties collectives, par la hausse du bénéfice prévu au titre des activités d'assurance ainsi que par les fluctuations favorables des devises, facteurs contrebalancés en partie par la diminution des activités de négociation et par la baisse des rendements attendus des placements.

SOLUTIONS DE GESTION DU CAPITAL ET DES RISQUES

Bénéfice fondamental de 310 M$ et bénéfice net de 305 M$ pour le secteur Solutions de gestion du capital et des risques au deuxième trimestre - Le bénéfice fondamental a augmenté de 81 M$, ou 35 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de la croissance vigoureuse et continue des nouvelles affaires dans les Solutions de gestion du capital.

DIVIDENDES TRIMESTRIELS

Le conseil d'administration (ou les administrateurs) a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,67 $ par action sur les actions ordinaires de Great West payable le 29 septembre 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 1er septembre 2026.

De plus, le conseil d'administration a approuvé le versement des dividendes trimestriels sur les actions privilégiées de Great West de la manière suivante :

Actions privilégiées

de premier rang Montant

par action Série G 0,3250 $ Série H 0,30313 $ Série I 0,28125 $ Série L 0,353125 $ Série M 0,3625 $ Série N 0,255625 $ Série P 0,3375 $ Série Q 0,321875 $ Série R 0,3000 $ Série S 0,328125 $ Série T 0,321875 $ Série Y 0,28125 $ Série Z 0,35625 $ Série 248 0,3904 $

8 Le dividende initial sur les actions privilégiées de série 24 sera payable le 30 septembre 2026. Par la suite, les dividendes seront payables trimestriellement le dernier jour de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année, au taux de 0,35625 $ par action.

Les dividendes dont il est question ci-dessus sont des dividendes admissibles aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Rachats d'actions en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Au cours du deuxième trimestre, la compagnie a racheté 4,4 millions d'actions ordinaires en vertu de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour la somme de 336 M$. Les rachats d'actions dépendent des conditions du marché, de la capacité de la compagnie à effectuer des rachats avec prudence, des lois applicables et de la disponibilité d'autres occasions stratégiques.

Great West a modifié son offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin d'augmenter le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être rachetées, le faisant ainsi passer de 20 000 000 à 40 000 000. Cette modification devrait entrer en vigueur le ou autour du 31 juillet 2026.

En vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités modifiée, Great West peut, du 6 janvier 2026 au 5 janvier 2027, racheter jusqu'à 40 000 000 d'actions ordinaires aux fins d'annulation, ce qui représente environ 4,41 % de ses 907 158 331 actions ordinaires émises et en circulation au 23 décembre 2025. En fonction du volume de négociation moyen quotidien à la TSX pour les actions ordinaires, qui se chiffre à 1 989 988 pour les six mois précédant le 30 novembre 2025 (déduction faite des rachats effectués par Great West pendant cette période), les rachats quotidiens sont limités à 497 497 actions ordinaires, sauf les exceptions relatives aux rachats en blocs. Les rachats effectués en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sont effectués aux cours du marché en vigueur par l'intermédiaire de la TSX, d'autres bourses désignées ou d'autres systèmes de négociation canadiens, ou par d'autres moyens autorisés par les lois applicables. Great West est également autorisée à racheter ses actions auprès de la Corporation Financière Power et de certaines de ses filiales en propriété exclusive (collectivement, la CFP) dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et d'un programme de cession automatique afin que la CFP conserve approximativement sa participation proportionnelle en pourcentage dans la compagnie. Au 23 juillet 2026, un total de 13 444 105 actions ordinaires avaient été rachetées en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités actuelle.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la compagnie à l'égard du bénéfice fondamental par action et du bénéfice net par action pour le trimestre était respectivement de 1,37 $ et de 1,28 $.

Conférence téléphonique portant sur le deuxième trimestre de 2026

La conférence téléphonique et la webémission audio portant sur le deuxième trimestre de Great West auront lieu le mercredi 29 juillet 2026 à 9 h 30 (heure de l'Est).

La webdiffusion en direct de la conférence téléphonique sera accessible sur le site Deuxième trimestre de 2026 - Conférence téléphonique et webdiffusion ou en composant le 1 647 932-3411 ou le 1 800 715-9871 (sans frais en Amérique du Nord). Pour vous joindre à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, veuillez vous inscrire et fournir votre numéro de téléphone ici.

Il sera possible d'écouter la conférence téléphonique après l'événement entre le 29 juillet 2026 et le 5 août 2026. Pour écouter la rediffusion, composez le 1 647 362-9199 ou le 1 800 770-2030 (sans frais en Amérique du Nord), en utilisant le code 3667574.

Vous trouverez ci-jointes les principales données financières consolidées.

À PROPOS DE GREAT WEST

Great West est une société de portefeuille spécialisée dans les services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et en Europe sous les marques d'Empower, de la Canada Vie et d'Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de garanties collectives et d'assurance collective, et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à environ 40 millions. Au 30 juin 2026, le total de l'actif des clients de Great West s'établissait à 3,7 billions de dollars.

Les actions de Great West se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO, et la compagnie est membre du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour en apprendre davantage, consultez le site greatwestlifeco.com/fr.

Mode de présentation

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés de Great West pour la période close le 30 juin 2026 ont été préparés conformément aux Normes IFRS de comptabilité, sauf indication contraire, et constituent la base des chiffres présentés dans le présent communiqué, sauf indication contraire.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

À l'occasion, Great West présente, par écrit ou verbalement, des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « atteindre », « ambition », « anticiper », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « initiatives », « avoir l'intention de », « objectif », « occasion », « compter », « potentiel », « projeter », « cibler », et d'autres expressions semblables ainsi que les formes négatives, futures ou conditionnelles de ces termes. Les déclarations prospectives peuvent aussi porter, notamment, sur la compagnie et son exploitation, ses activités (y compris la répartition des activités), sa situation financière, sa performance financière prévue (y compris les produits, le bénéfice ou les taux de croissance et les objectifs financiers à moyen terme), ses stratégies et ses perspectives, les coûts et les avantages attendus des acquisitions et dessaisissements (y compris le calendrier des activités d'intégration et le calendrier et l'étendue des synergies en matière de produits et de charges), le calendrier et l'étendue des charges prévues au titre de la transformation et des économies annualisées prévues au chapitre du bénéfice fondamental connexes, les dépenses ou les investissements prévus (notamment les investissements dans l'infrastructure technologique et dans les capacités et solutions numériques, ainsi que les investissements dans les partenariats stratégiques), la création et la réalisation de valeur et les occasions de croissance, l'innovation en matière de produits et services, les montants prévus des dividendes, les réductions de coûts et les économies prévues, les activités prévues en matière de gestion du capital et l'utilisation prévue du capital, la part de marché, l'estimation des sensibilités au risque relatif à la suffisance du capital, l'estimation des sensibilités au risque financier (y compris en raison des conditions actuelles du marché), les résultats au chapitre du crédit attendus, la conjoncture mondiale prévue, les effets potentiels des catastrophes, les effets potentiels des événements et conflits géopolitiques et l'incidence des faits nouveaux en matière de réglementation (y compris les modifications des lois et des politiques gouvernementales) sur la stratégie d'affaires, les objectifs de croissance et le capital de la compagnie.

Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des estimations, des projections, des attentes et des conclusions à l'égard d'événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance, de la gestion du patrimoine et des solutions de retraite. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et les événements et les résultats réels pourraient s'avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels la compagnie n'exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes.

En ce qui a trait à l'acquisition proposée des activités d'administration de régimes de retraite et de garanties de Milliman, les attentes de la direction dépendent des facteurs suivants : a) le calendrier et l'achèvement de l'acquisition proposée, b) les coûts et les avantages attendus de l'acquisition proposée, y compris le calendrier et le coût des activités d'intégration, le calendrier et l'étendue des économies et des synergies de coûts prévues, l'accroissement de l'envergure, des capacités et des efforts de commercialisation d'Empower, la diversification des produits, la création et la réalisation de valeur et les occasions de croissance, l'innovation en matière de produits et de services et l'amélioration des résultats pour les clients, c) l'incidence de l'acquisition proposée sur la situation financière et la souplesse de Great West et d'Empower, y compris le taux de rendement interne prévu de l'acquisition proposée et la relution prévue du bénéfice fondamental découlant de l'acquisition proposée, et d) la situation commerciale et financière de Great West, d'Empower et de l'entreprise acquise, ainsi que du secteur américain des régimes de retraite et des garanties en général.

Dans tous les cas, l'écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses, ce qui comprend, de façon non limitative, la capacité d'intégrer les acquisitions et d'en tirer parti en réalisant les avantages et les synergies prévus, la réalisation des synergies en matière de charges et des objectifs de rétention des clients liés à l'acquisition des activités de retraite de Prudential, la capacité de la compagnie à mettre à exécution les plans stratégiques et à les adapter ou les recalibrer au besoin, la réputation de la compagnie, la concurrence, les hypothèses relatives aux ventes, aux prix et aux honoraires, le comportement des clients (y compris les cotisations, les rachats, les retraits et les taux de déchéance), les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les charges, les ententes de réassurance, les marchés boursiers et financiers mondiaux (y compris l'accès continu aux marchés boursiers, aux marchés des titres d'emprunt et aux instruments de crédit à des conditions propices à la faisabilité économique), les tensions géopolitiques et les répercussions économiques connexes, les taux d'intérêt et les taux de change, les niveaux d'inflation, les besoins de liquidités, la valeur des placements et les ventilations d'actifs, les activités de couverture, la situation financière des secteurs et des émetteurs compris dans le portefeuille de placements de la compagnie, les notations, les impôts, la dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, les changements technologiques, y compris l'utilisation de nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle (l'IA) pour nos activités, les violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les cyberattaques), les hypothèses à l'égard des tiers fournisseurs, les changements sur le plan de la réglementation et des lois locales et internationales, les changements de méthodes comptables et l'incidence de l'application de changements de méthodes comptables futurs, les changements de normes actuarielles, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des tiers fournisseurs de services, les changements imprévus à l'égard des installations et des relations avec les clients et les employés de la compagnie, le niveau des efficiences administratives et opérationnelles, ainsi que d'autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et il pourrait exister d'autres facteurs mentionnés dans les documents déposés par la compagnie auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant aux rubriques Gestion des risques et Sommaire des estimations comptables critiques du rapport de gestion annuel de 2025 de la compagnie, ainsi que dans la notice annuelle de la compagnie datée du 11 février 2026, à la rubrique Facteurs de risque. Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedarplus.ca. Le lecteur est invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, la compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Mise en garde à l'égard des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les PCGR) et certains ratios non conformes aux PCGR, tels qu'ils sont définis dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières. Les mesures financières non conformes aux PCGR sont désignées, sans s'y limiter, par les termes « bénéfice fondamental (perte fondamentale) », « bénéfice fondamental (perte fondamentale) (en dollars américains) », « bénéfice fondamental (perte fondamentale) - avant impôt », « bénéfice fondamental : résultat des activités d'assurance », « bénéfice fondamental : résultat net des activités de placement », « actif géré ou sous services-conseils », « actif administré », « actif des clients », « charges d'exploitation et frais administratifs fondamentaux liés aux produits sans participation » et « résultats annualisés au titre des activités d'assurance ». Les ratios non conformes aux PCGR sont désignés, sans s'y limiter, par les termes « bénéfice fondamental par action ordinaire », « rendement des capitaux propres fondamental », « ratio de distribution fondamental », « capital fondamental généré », « ratio d'efficience », « taux d'imposition effectif - bénéfice fondamental - détenteurs d'actions ordinaires » et « marge d'exploitation fondamentale avant impôt ». Les mesures financières et ratios non conformes aux PCGR constituent, pour la direction et les investisseurs, des mesures additionnelles de la performance qui les aident à évaluer les résultats lorsqu'il n'existe aucune mesure comparable conforme aux PCGR (les Normes IFRS de comptabilité). Toutefois, ces mesures financières et ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de définition normalisée prescrite par les PCGR (les Normes IFRS de comptabilité) et ne peuvent être comparés directement à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent communiqué de presse pour consulter les rapprochements appropriés entre ces mesures et les mesures conformes aux PCGR, ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque mesure et ratio.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS (non audité)



Principales données financières consolidées (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) T2 2026

T2 2025

Variation

en %

Cumul

annuel

2026

Cumul annuel

2025

Variation

en %

Bénéfice fondamental1 1 270 $ 1 149 $ 11 % 2 509 $ 2 179 $ 15 % Bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires 1 039

894

16 % 2 231

1 754

27 % Mesures par action























De base - bénéfice fondamental2 1,42

1,24

15 % 2,79

2,35

19 % De base - bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires 1,16

0,96

20 % 2,48

1,89

31 % Dividendes versés 0,670

0,610

10 % 1,340

1,220

10 % Valeur comptable3 29,85

27,38

9 % 29,85

27,38

9 % Ratio de distribution fondamental2 47,3 % 49,2 %















Ratio de distribution3 57,8 % 63,5 %















Ratio d'efficience2 54,1 % 56,7 %















Rendement des capitaux propres fondamental2 19,3 % 17,4 %















Rendement des capitaux propres3 17,2 % 14,9 %



















Au

30 juin

2026

Au

31 décembre

2025

Variation

en %

Total de l'actif 946 011 $ 862 828 $ 10 % Total de l'actif géré ou sous services-conseils1 1 278 162

1 136 256

12 % Total de l'actif administré seulement3 2 432 839

2 181 321

12 % Total de l'actif des clients1 3 711 001

3 317 577

12 % Total de l'actif administré1 3 947 586

3 548 965

11 % Total de la marge sur services contractuels3 (déduction faite des contrats de réassurance détenus) 13 542

13 530

-- % Total des capitaux propres 34 602

33 003

5 % Ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) consolidé de la

Canada Vie4 128 % 128 % 0 pb Ratio de levier financier2 27 % 28 % -100 pb

1 Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements. 2 Cette mesure est un ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements. 3 Se reporter à la rubrique Glossaire du rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le deuxième trimestre de 2026 pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure. 4 Le ratio du TSAV est fondé sur les résultats consolidés de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, la principale filiale en exploitation de Great West au Canada. Le ratio du TSAV est calculé conformément à la ligne directrice sur le Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie du Bureau du surintendant des institutions financières. Se reporter à la rubrique Gestion et suffisance du capital du rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le deuxième trimestre de 2026 pour obtenir de plus amples renseignements.

BÉNÉFICE FONDAMENTAL ET BÉNÉFICE NET

Pour une description détaillée du bénéfice fondamental, se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document et du rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le deuxième trimestre de 2026.

Bénéfice fondamental1 et bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires par secteur



T2 2026

T2 2025

Variation

en %

Cumul

annuel

2026

Cumul

annuel

2025

Variation

en %

Bénéfice fondamental

(perte fondamentale)1























Exploitation américaine 458 $ 341 $ 34 % 888 $ 706 $ 26 % Exploitation canadienne 341

375

(9) % 693

691

-- % Exploitation européenne 266

262

2 % 539

501

8 % Solutions de gestion du capital et des risques 310

229

35 % 610

442

38 % Exploitation générale (105)

(58)

(81) % (221)

(161)

(37) % Bénéfice fondamental de Great West1 1 270 $ 1 149 $ 11 % 2 509 $ 2 179 $ 15 %

























Éléments exclus du bénéfice fondamental























Expérience sur le marché par rapport aux attentes2 (168) $ (104) $ (62) % (152) $ (195) $ 22 % Révision des hypothèses et mesures prises par la direction2 (23)

(3)

< (100) % (20)

(35)

43 % Incidences de la transformation des activités et autres incidences2 (6)

(121)

95 % (38)

(131)

71 % Amortissement des immobilisations incorporelles à durée déterminée liées aux acquisitions (34)

(38)

11 % (68)

(75)

9 % Incidence des modifications des lois fiscales et autres incidences fiscales --

11

n.s.

--

11

n.s.

Éléments exclus du bénéfice fondamental de Great West (231) $ (255) $ 9 % (278) $ (425) $ 35 %

























Bénéfice net (perte nette) - détenteurs d'actions ordinaires























Exploitation américaine 404 $ 305 $ 32 % 756 $ 643 $ 18 % Exploitation canadienne 310

255

22 % 666

556

20 % Exploitation européenne 163

126

29 % 418

293

43 % Solutions de gestion du capital et des risques 305

194

57 % 658

378

74 % Exploitation générale (143)

14

n.s.

(267)

(116)

< (100) % Bénéfice net de Great West -

détenteurs d'actions ordinaires 1 039 $ 894 $ 16 % 2 231 $ 1 754 $ 27 %

1 Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements. 2 Se reporter à la rubrique Glossaire du rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le deuxième trimestre de 2026 pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.

MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR

Mesures financières non conformes aux PCGR

La compagnie utilise plusieurs mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance globale et chacune de ses unités d'exploitation. Une mesure financière est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR aux fins des lois canadiennes sur les valeurs mobilières si elle est présentée autrement que conformément aux principes comptables généralement reconnus (les PCGR) utilisés aux fins de la préparation des états financiers consolidés de la compagnie. Les états financiers consolidés de la compagnie ont été préparés selon les Normes IFRS de comptabilité, telles qu'elles sont publiées par l'IASB. Les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de définition normalisée prescrite par les PCGR et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs peuvent se servir de ces mesures financières pour mieux comprendre comment la direction perçoit le rendement sous-jacent des activités de la compagnie.

Bénéfice fondamental (perte fondamentale)

Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) reflète le point de vue de la direction sur la performance sous-jacente de la compagnie et offre une autre mesure pour comprendre la performance sous-jacente des activités par rapport au bénéfice net.

Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) exclut les éléments suivants du bénéfice net :

Les incidences liées aux marchés, lorsque les rendements réels des marchés au cours de la période considérée diffèrent des rendements prévus à long terme;

La révision des hypothèses actuarielles et les mesures prises par la direction qui influent sur l'évaluation des actifs et des passifs;

Les incidences de la transformation des activités et autres incidences, lorsqu'elles sont déduites, aident à expliquer la performance sous-jacente de la compagnie, y compris les coûts d'acquisition et de dessaisissement ainsi que les coûts de restructuration et d'intégration;

Les règlements juridiques significatifs, les charges pour perte de valeur significatives liées au goodwill et aux immobilisations incorporelles, les incidences des pertes de valeur liées aux modifications des taux d'imposition sur la réévaluation des actifs et des passifs d'impôt différé et autres éléments fiscaux, les profits nets, pertes nettes ou coûts nets liés à la cession ou à l'acquisition d'une entreprise et le bénéfice net (la perte nette) lié aux activités abandonnées;

L'incidence directe des cours des actions et des taux d'intérêt sur l'évaluation des actifs couvrant le surplus et des passifs;

L'amortissement des immobilisations incorporelles à durée déterminée liées aux acquisitions;

Les autres éléments qui, lorsqu'ils sont déduits, aident à expliquer la performance sous-jacente de la compagnie.



T2 2026

Exploitation américaine

Exploitation canadienne

Exploitation européenne

Solutions de gestion du capital et des risques

Exploitation générale

Great West

Bénéfice fondamental

(perte fondamentale) 458 $ 341 $ 266 $ 310 $ (105) $ 1 270 $ Éléments exclus du bénéfice fondamental (de la perte fondamentale)























Expérience sur le marché par rapport aux attentes (avant impôt) (25)

(39)

(100)

(9)

(49)

(222)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 7

15

16

4

12

54

Révision des hypothèses et mesures prises par la direction (avant impôt) --

2

(27)

--

--

(25)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --

(1)

3

--

--

2

Incidences de la transformation des activités et autres incidences

(avant impôt) (14)

(5)

10

--

--

(9)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 3

2

(2)

--

--

3

Amortissement des immobilisations incorporelles à durée déterminée liées aux acquisitions (avant impôt) (33)

(8)

(4)

--

(2)

(47)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 8

3

1

--

1

13

Incidence des modifications des lois fiscales et autres incidences fiscales (avant impôt) --

--

--

--

--

--

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --

--

--

--

--

--

Bénéfice net (perte nette) - détenteurs d'actions ordinaires 404 $ 310 $ 163 $ 305 $ (143) $ 1 039 $



T2 2025

Exploitation américaine

Exploitation canadienne

Exploitation européenne

Solutions de gestion du capital et des risques

Exploitation générale

Great West

Bénéfice fondamental

(perte fondamentale) 341 $ 375 $ 262 $ 229 $ (58) $ 1 149 $ Éléments exclus du bénéfice fondamental (de la perte fondamentale)























Expérience sur le marché par rapport aux attentes (avant impôt) (3)

44

(139)

(31)

13

(116)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --

(19)

29

4

(2)

12

Révision des hypothèses et mesures prises par la direction (avant impôt) --

(1)

(1)

(3)

--

(5)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --

--

1

1

--

2

Incidences de la transformation des activités et autres incidences

(avant impôt) (9)

(192)

(42)

(9)

71

(181)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 3

53

10

3

(9)

60

Amortissement des immobilisations incorporelles à durée déterminée liées aux acquisitions (avant impôt) (36)

(7)

(6)

--

(2)

(51)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 9

2

1

--

1

13

Incidence des modifications des lois fiscales et autres incidences fiscales (avant impôt) --

--

--

--

--

--

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --

--

11

--

--

11

Bénéfice net (perte nette) - détenteurs d'actions ordinaires 305 $ 255 $ 126 $ 194 $ 14 $ 894 $



Cumul annuel 2026

Exploitation américaine

Exploitation canadienne

Exploitation européenne

Solutions de gestion du capital et des risques

Exploitation générale

Great West

Bénéfice fondamental

(perte fondamentale) 888 $ 693 $ 539 $ 610 $ (221) $ 2 509 $ Éléments exclus du bénéfice fondamental (de la perte fondamentale)























Expérience sur le marché par rapport aux attentes (avant impôt) (74)

(24)

(84)

24

(34)

(192)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 18

11

8

(6)

9

40

Révision des hypothèses et mesures prises par la direction (avant impôt) --

(2)

(34)

38

(26)

(24)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --

--

5

(8)

7

4

Incidences de la transformation des activités et autres incidences

(avant impôt) (34)

(3)

(14)

--

--

(51)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 8

1

4

--

--

13

Amortissement des immobilisations incorporelles à durée déterminée liées aux acquisitions (avant impôt) (66)

(15)

(8)

--

(3)

(92)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 16

5

2

--

1

24

Incidence des modifications des lois fiscales et autres incidences fiscales (avant impôt) --

--

5

--

--

5

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --

--

(5)

--

--

(5)

Bénéfice net (perte nette) - détenteurs d'actions ordinaires 756 $ 666 $ 418 $ 658 $ (267) $ 2 231 $



Cumul annuel 2025

Exploitation américaine

Exploitation canadienne

Exploitation européenne

Solutions de gestion du capital et des risques

Exploitation générale

Great West

Bénéfice fondamental

(perte fondamentale) 706 $ 691 $ 501 $ 442 $ (161) $ 2 179 $ Éléments exclus du bénéfice fondamental (de la perte fondamentale)























Expérience sur le marché par rapport aux attentes (avant impôt) (1)

35

(186)

(66)

(11)

(229)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --

(20)

40

11

3

34

Révision des hypothèses et mesures prises par la direction (avant impôt) --

(1)

(33)

(4)

(9)

(47)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --

--

9

1

2

12

Incidences de la transformation des activités et autres incidences

(avant impôt) (10)

(194)

(52)

(9)

71

(194)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 3

54

12

3

(9)

63

Amortissement des immobilisations incorporelles à durée déterminée liées aux acquisitions (avant impôt) (74)

(13)

(11)

--

(4)

(102)

(Charge) économie d'impôt sur le résultat 19

4

2

--

2

27

Incidence des modifications des lois fiscales et autres incidences fiscales (avant impôt) --

--

--

--

--

--

(Charge) économie d'impôt sur le résultat --

--

11

--

--

11

Bénéfice net (perte nette) - détenteurs d'actions ordinaires 643 $ 556 $ 293 $ 378 $ (116) $ 1 754 $

Actif administré, actif géré ou sous services-conseils, actif administré seulement et actif des clients

L'actif administré, l'actif géré ou sous services-conseils et l'actif des clients sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Ces mesures constituent des indicateurs de la taille et du volume de l'ensemble des activités de la compagnie. Les services administratifs représentent un secteur important des activités générales de la compagnie et doivent être pris en compte lorsque les volumes, les tailles et les tendances sont comparés.

Le total de l'actif administré inclut l'actif géré ou sous services-conseils et l'actif administré seulement (dont le total correspond au total de l'actif des clients) et d'autres actifs au bilan.

L'actif des clients représente le total de l'actif géré ou sous services-conseils des clients et de l'actif administré seulement des clients pour les secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine de la compagnie.

L'actif des clients est classé comme actif géré ou sous services-conseils lorsque la compagnie touche des honoraires pour un ou plusieurs des services suivants : les services de gestion de placements pour les fonds exclusifs ou les comptes institutionnels, la gestion de portefeuilles discrétionnaires au nom des clients et la prestation de conseils financiers. L'actif géré ou sous services­conseils se rapporte seulement aux secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine de la compagnie.

Se reporter à la rubrique Glossaire du rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le deuxième trimestre de 2026 pour obtenir la définition de l'actif administré seulement.

Les autres actifs au bilan comprennent les actifs au titre des contrats d'assurance, les actifs au titre des contrats de réassurance, le goodwill et les immobilisations incorporelles, les autres actifs, ainsi que la tranche de l'actif investi et des placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts qui n'est pas comprise dans le total de l'actif des clients.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Source et renseignements : Relations avec les investisseurs et les médias : Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]