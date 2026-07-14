La conférence téléphonique sur les bénéfices du deuxième trimestre de 2026 de Great West aura lieu le 29 juillet

TSX : GWO

Publication des résultats financiers le 28 juillet

WINNIPEG, MB, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« Great West ») (TSX : GWO) publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2026 après la fermeture des marchés le mardi 28 juillet 2026.

Conférence téléphonique sur les bénéfices et webémission

Les résultats du deuxième trimestre feront l'objet d'une discussion lors d'une conférence téléphonique et d'une webémission avec la direction de la compagnie le mercredi 29 juillet à 9 h 30 HE.

Les participants peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1 647 932-3411 ou le 1 800 715-9871 (sans frais en Amérique du Nord). Pour participer sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à l'adresse https://registrations.events/easyconnect/3667574/recoKPvKJ6t5b49cC/.

Les liens pour vous joindre à la webémission en direct, accéder aux documents de présentation et consulter les renseignements sur l'enregistrement seront accessibles dans notre site Web.

À PROPOS DE GREAT WEST

Great West est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et en Europe sous les marques d'Empower, de la Canada Vie et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à environ 40 millions. Au 31 mars 2026, le total de l'actif des clients de Great West s'établissait à 3,3 billions de dollars.

Great West est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Source et renseignements : Relations avec les investisseurs et les médias : Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]