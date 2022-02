MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé la date de départ à la retraite de Neil Cunningham, président et chef de la direction, qui aura lieu le 31 mars 2023. Investissements PSP est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif sous gestion de plus de 204,5 milliards de dollars au 31 mars 2021.

Au cours des 19 années passées chez Investissements PSP, Neil Cunningham a occupé plusieurs rôles. Il a d'abord dirigé l'équipe Placements immobiliers, à laquelle s'est ajoutée l'équipe Ressources naturelles, pour ensuite devenir président et chef de la direction. Durant ce temps, Neil Cunningham a élaboré et mis en œuvre avec efficacité des stratégies qui ont mené à de solides performances financières et à une croissance organisationnelle. Il a dirigé l'expansion d'Investissements PSP dans de nouveaux marchés et secteurs, a supervisé l'efficacité et le succès des bureaux internationaux de New York et de Londres, et a ouvert un nouveau bureau à Hong Kong.

« En contribuant à la croissance d'Investissements PSP, de ce qu'elle était lorsque je me suis joint à l'équipe en 2004 jusqu'à la société d'investissement internationale respectée qu'elle est aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler avec des cadres et des professionnels de l'investissement qui sont parmi les meilleurs au monde. Cette transition se fera à un moment où Investissements PSP sera bien positionnée sur le plan financier, avec une équipe de direction très compétente en place pour poursuivre l'exécution de la stratégie et du plan d'affaires d'Investissements PSP, permettant ainsi une transition en douceur vers un nouveau dirigeant », affirme Neil Cunningham.

« Je tiens à souligner les immenses contributions de Neil Cunningham. La stratégie et la croissance d'Investissements PSP, se traduisent par une solide performance financière, tant sur le plan absolu que relatif, et témoignent de son leadership », déclare Martin Glynn, président du conseil d'administration. « Je suis également très reconnaissant à Neil de nous avoir donné suffisamment de temps pour mener un processus complet de recherche d'un nouveau président et chef de la direction, et ainsi assurer une transition en douceur. »

Un cabinet de recrutement de cadres a été engagé pour aider avec la sélection d'un successeur. Entre-temps, Investissements PSP continuera à aller de l'avant avec ses stratégies et ses plans.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 204,5 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2021. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créance. Créé en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

