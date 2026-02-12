OTTAWA, ON, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement continue d'investir dans les priorités nationales, de renforcer l'armée canadienne et de fournir des services importants aux Autochtones et à nos anciens combattants et anciennes combattantes.

Aujourd'hui, l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2025-2026 à la Chambre des communes.

Au moyen de ce budget supplémentaire des dépenses, on demande au Parlement d'approuver un montant de 2,2 milliards de dollars pour les investissements et les opérations en matière de défense. Ce montant comprend 1 milliard de dollars pour couvrir les besoins urgents et imprévus en matière de défense, le reste devant être utilisé pour l'équipement comme les aéronefs multimission, les véhicules blindés d'appui tactique, les drones et le projet d'avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol.

Par le biais de ce budget supplémentaire des dépenses, on cherche également à obtenir l'approbation de 348,4 millions de dollars pour les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations afin de préserver la capacité de prendre en charge les enfants dans leur collectivité, et de 155,6 millions de dollars pour les services de soins de santé aux Autochtones. De plus, une somme de 300,4 millions de dollars est prévue pour les anciens combattants et anciennes combattantes et leur famille afin de répondre à l'augmentation du nombre de demandes de diverses prestations.

Au total, ce budget supplémentaire des dépenses présente 5,4 milliards de dollars en dépenses votées proposées, qui sont contrebalancées par une diminution de 1,4 milliard de dollars en dépenses législatives, pour un total de 4 milliards de dollars en dépenses prévues à l'appui des priorités du gouvernement.

Les budgets des dépenses donnent aux Canadiennes et Canadiens et aux parlementaires un aperçu de la façon dont les fonds publics sont affectés, ce qui appuie l'obligation du gouvernement à gérer les ressources publiques avec prudence et transparence.

« Ces investissements permettront de soutenir la défense du Canada, d'assurer la prestation continue de services aux enfants et aux familles autochtones et d'aider à faire en sorte que les anciens combattants et les anciennes combattantes, ainsi que leurs familles, aient accès en temps opportun aux prestations et aux soins nécessaires. Ce financement reflète l'engagement continu du gouvernement à offrir des programmes et des services essentiels à la population canadienne. »

- L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

Ensemble, le Budget principal des dépenses 2025‑2026, le Budget supplémentaire des dépenses (A), le Budget supplémentaire des dépenses (B) et le Budget supplémentaire des dépenses (C) portent les dépenses budgétaires prévues pour 2025‑2026 à 247,7 milliards de dollars en dépenses votées et 263 milliards de dollars en dépenses législatives déjà autorisées, pour un total de 510,7 milliards de dollars consacrés aux programmes et services destinés aux Canadiennes et Canadiens.

La série de documents budgétaires comprend les plans ministériels, les rapports sur les résultats ministériels, le budget principal des dépenses et les budgets supplémentaires des dépenses, qui sont déposés tout au long de l'exercice, selon les besoins.

Les budgets supplémentaires des dépenses présentent les demandes supplémentaires faites par le gouvernement au cours de l'exercice lorsque des fonds supplémentaires sont nécessaires par rapport à ce qui avait été approuvé initialement dans le cadre du budget principal des dépenses.

Les montants des dépenses figurant dans le budget des dépenses représentent les sommes maximales que chaque ministère ou organisme demande au Parlement d'autoriser.

