BRAMPTON, ON, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le Canada fait face à un monde de plus en plus incertain et en pleine mutation. On assiste à un remaniement de l'ordre international fondé sur les règles, ainsi que du système commercial qui a alimenté pendant des décennies la prospérité du Canada. Les répercussions de ce remaniement se font sentir, elles nuisent aux entreprises, entraînent des déplacements de la main-d'œuvre, et causent d'importantes perturbations et bouleversements pour la population canadienne. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour bâtir l'avenir, à un rythme, à une ampleur et à une échelle jamais vus depuis des générations.

Aujourd'hui, l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a rencontré des membres de l'Université métropolitaine de Toronto à Brampton, en Ontario, afin de souligner les investissements prévus dans le budget de 2025 pour la construction de grandes infrastructures pour le 21e siècle. Le ministre Ali a annoncé un nouveau financement de 25 millions de dollars destiné à l'école de médecine de l'Université métropolitaine de Toronto, à Brampton.

Ce financement appuiera l'école de médecine de l'Université métropolitaine de Toronto grâce à la construction d'un nouveau bâtiment pour le corps étudiant sur son campus de Brampton et permettra de créer des cliniques d'enseignement en soins primaires dans les communautés environnantes. À plus long terme, il contribuera à augmenter le nombre de médecins et de personnes professionnelles de la santé certifiées, ce qui aura des avantages durables pour les Canadiennes et les Canadiens.

Dans ce contexte d'incertitude à l'échelle mondiale, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Le budget de 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie et pour mettre à profit les forces du Canada : des industries de classe mondiale, une main-d'œuvre talentueuse et hautement spécialisée, une diversité de partenariats commerciaux et un marché canadien florissant, dont les Canadiens et Canadiennes seront les meilleurs clients. Nous bâtissons une économie faite par les Canadiens, pour les Canadiens.

Notre plan vise à bâtir de grandes infrastructures, des logements et des industries qui favorisent la croissance de l'économie et assurent une prospérité durable. Un plan qui protégera nos communautés, nos frontières et notre mode de vie. Un plan qui renforcera la capacité de réussir des Canadiens et Canadiennes grâce à de meilleures perspectives de carrière, des services publics performants et une vie plus abordable. Nous bâtissons une économie plus forte afin que les Canadiens et Canadiennes puissent se façonner un avenir à la hauteur de leurs ambitions.

Pour ce faire, le nouveau gouvernement canadien a présenté un budget qui cible les investissements. Nous réduisons les dépenses de fonctionnement et investissons davantage dans la main-d'œuvre, les entreprises et les infrastructures d'intérêt national qui feront croître notre économie. Le budget de 2025 met en œuvre l'examen exhaustif des dépenses qui modernise le gouvernement, améliore l'efficience et offre de meilleurs résultats et services à la population canadienne. Il comporte des économies totalisant 60 milliards de dollars et des revenus sur cinq ans et il prévoit des investissements de portée historique dans le logement, les infrastructures, la défense, la productivité et la compétitivité. Ce sont là des investissements judicieux et stratégiques qui se traduiront par des investissements totaux de plus de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années grâce à des dépenses publiques plus judicieuses et à des investissements en capital plus importants.

Les pays du monde entier font face à d'importants défis économiques, et le Canada ne fait pas exception. Le budget de 2025 représente le plan du nouveau gouvernement du Canada pour surmonter ces défis en faisant preuve de force, de détermination et d'action. C'est notre plan de reprendre les choses en main et de bâtir l'avenir que nous voulons, en tant que peuple et en tant que pays. Notre plan est de bâtir un Canada fort.

« Le gouvernement est résolu à réaliser des investissements ingénieux qui améliorent l'accès aux soins pour la population canadienne. Le financement offert à l'école de médecine de l'Université métropolitaine de Toronto à Brampton contribuera à renforcer l'expérience d'apprentissage des spécialistes de la santé de demain et à améliorer l'accès aux soins pour les personnes de toute la région dans les années à venir. »

- L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

« En cette période d'incertitude mondiale, les Canadiens et Canadiennes s'attendent à des mesures concrètes qui produisent des résultats concrets. Grâce au Budget de 2025, nous investissons dans les infrastructures et les talents dont le Canada a besoin pour l'avenir. En appuyant l'École de médecine de l'Université métropolitaine de Toronto à Brampton, nous contribuons à former davantage de médecins, à élargir l'accès aux soins primaires et à renforcer notre système de santé pour les communautés d'ici et de partout au pays. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

