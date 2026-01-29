Avis aux media - Le ministre Ali présente les investissements prévus dans le budget fédéral visant à bâtir de grands projets English
29 janv, 2026, 15:00 ET
BRAMPTON, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, tiendra un événement à l'Université métropolitaine de Toronto, campus de Brampton, afin de mettre de l'avant les investissements prévus dans le budget fédéral pour la construction d'infrastructures majeures pour le 21e siècle.
Un point de presse suivra l'événement.
Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec le service des relations avec les médias du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ([email protected]) avant 11 h le vendredi 30 janvier 2026.
Date
Le 30 janvier 2026
Heure (locale)
15 h
Endroit
150, Central Park Drive
Université métropolitaine de Toronto - Faculté de médecine
Campus de Brampton
Les médias peuvent s'adresser à : Mohammad Kamal, Directeur des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]
