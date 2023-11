« Combler le déficit de connectivité pour tous les Canadiens et Canadiennes »

TORONTO, le 8 nov. 2023 /CNW/ - « Nous voulons connecter tout le monde, partout » : voici le message puissant qu'a lancé aujourd'hui Jacques Leduc, président et chef de la direction de la société montréalaise TerreStar Solutions inc. Seul opérateur canadien engagé dans la course pour offrir des services efficaces et abordables dans le créneau de la communication par satellite directe aux mobiles, TerreStar fait office de précurseur pour la connexion des appareils d'usage courant - notamment les mobiles et les dispositifs liés à l'Internet des objets (IdO) - partout au Canada, positionnant son service en complément aux réseaux cellulaires terrestres. Le dirigeant de TerreStar a partagé cette vision aujourd'hui, lors d'une allocution livrée dans le cadre du 22e Sommet canadien des télécommunications à Toronto. L'engagement à faire progresser la connectivité « pour tous et partout » demeure au premier plan de la mission de son entreprise.

Réseau ouvert par satellite pleinement compatible avec ceux des opérateurs de réseaux mobiles

« Avec l'évolution continue de la technologie et l'adoption généralisée de normes et de protocoles internationaux, la technologie satellitaire est destinée à s'intégrer de manière transparente comme point d'accès supplémentaire aux communications cellulaires », a-t-il expliqué, avant d'ajouter que « TerreStar prévoit commercialiser ce service au Canada dès l'année prochaine, en s'appuyant sur des partenariats stratégiques avec les opérateurs de réseaux mobiles nationaux. »

Il y a quelques semaines à peine, TerreStar Solutions et TELUS ont franchi une étape décisive, démontrant le formidable potentiel que recèle l'intégration des réseaux satellitaires et cellulaires. Lors de cet essai, des messages texte et des appels vocaux ont été transmis de façon fluide, directement du satellite EchoStar T1 de TerreStar à un téléphone intelligent. Cette réalisation marque une avancée significative dans la convergence des technologies satellitaires et cellulaires.

Le président de TerreStar a aussi insisté sur le rôle essentiel que jouent les gouvernements dans la mise en œuvre de ce type d'initiatives stratégiques, saluant le fait que les politiques concernant les services mobiles par satellite, mises en place par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ont permis de propulser notre pays à l'avant-garde de l'innovation et du développement. Leduc a également mentionné que, comme 75 % du territoire continental du Canada n'est toujours pas desservi par un réseau cellulaire, la technologie satellitaire représente une solution idéale pour répondre aux besoins de la population et des entreprises canadiennes. Il a aussi félicité le gouvernement du Québec pour son approche novatrice visant à fournir une connectivité à large bande à toute la population québécoise, ainsi que pour son engagement à assurer le déploiement de véritables services mobiles d'ici 2026.

Plusieurs atouts majeurs permettent à TerreStar de se démarquer de ses concurrents, notamment la propriété exclusive de la capacité canadienne du satellite géostationnaire EchoStar T1 et la détention de licences de spectre S accordées par le gouvernement canadien, combinées à son infrastructure terrestre robuste. De plus, les partenariats stratégiques établis au fil des ans par TerreStar ont permis la mise au point d'une plate-forme innovante d'architecture de réseau ouverte, alignée sur la norme internationale 3GPP pour faciliter l'intégration fluide des réseaux satellitaires aux réseaux cellulaires.

À propos de TerreStar Solutions

TerreStar Solutions inc. est un opérateur canadien de services mobiles par satellite dont l'objectif est de fournir des solutions de communication directe aux appareils mobiles et à l'Internet des objets (IdO), afin de pouvoir connecter les gens où qu'ils soient au pays. L'entreprise poursuit son engagement à contribuer au développement d'un écosystème de réseau ouvert basé sur des standards, permettant ainsi aux opérateurs de réseaux mobiles d'élargir la portée de leurs services à l'ensemble du territoire canadien. Grâce au satellite Echostar T1, à son infrastructure terrestre et au spectre dont elle dispose, TerreStar met de l'avant son service mobile par satellite Strigo (MSS), qui permet de connecter les Canadiens presque partout au pays, même dans les régions les plus éloignées. Ce service est notamment utilisé par de nombreuses organisations à but non lucratif et par des groupes autochtones, en phase avec l'engagement de TerreStar envers le bien-être et le progrès des communautés. Pour en savoir plus sur TerreStar/Strigo, visitez www.strigo.ca, contactez [email protected] ou suivez-nous sur LinkedIn.

