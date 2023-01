TORONTO, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, M. Louis Gagnon, président et chef de la direction de la Financière ForestersMC (Foresters), a annoncé que M. Henry Auyeung, président de la division canadienne de la Financière Foresters, avait l'intention de prendre sa retraite en août 2023.

Matt Berman, président de la division américaine de la Financière Foresters, deviendra président de Foresters Financial US et de la Financière Foresters Canada à compter du 1er mars 2023. M. Auyeung travaillera avec M. Berman et la division canadienne pendant cette transition.

« Henry est un leader exceptionnel et un partenaire formidable. Il a joué un rôle déterminant dans la fusion du Plan de protection du Canada avec la division canadienne de Foresters. L'importance qu'il accorde aux clients et aux membres, ainsi que ses relations avec les conseillers sont exemplaires. Je suis ravi de savoir qu'il travaillera avec Matt au cours des prochains mois afin de poursuivre notre démarche visant à devenir un assureur de premier ordre au service des familles canadiennes », a déclaré M. Gagnon.

Henry possède plus de 45 ans d'expérience dans l'industrie de l'assurance vie, ayant commencé sa carrière en 1974. Il s'était joint au Plan de protection du Canada et TPA Outsourcing Inc. en juillet 2015 et a dirigé la fusion du Plan de protection du Canada et de Foresters annoncée en octobre 2020.

M. Gagnon remercie M. Auyeung de travailler avec M. Berman pendant cette période de transition et déclare : « Je suis ravi d'accueillir Matt dans ce poste. Il est passionné par Foresters et possède un historique de résultats solides et une expérience antérieure à la tête de l'organisation des ventes de Foresters au Canada avant la fusion de Foresters et du Plan de protection du Canada. »

M. Berman est le président de Foresters Financial US. Il s'est joint à Foresters en février 2017 et possède plus de 25 ans d'expérience à la direction de la planification stratégique, des ventes et de la gestion des produits, tant dans le secteur de l'assurance de dommages que dans ceux de l'assurance vie et de l'épargne, notamment chez AXA, AIG et Zurich Insurance.

« Je suis honoré d'avoir été choisi pour ce poste. J'ai hâte de travailler avec les divisions américaine et canadienne pour servir nos membres et nos conseillers. Je suis aussi très heureux d'avoir l'occasion de soutenir la croissance de Foresters au Canada, alors que nous continuons à offrir des produits et des services exceptionnels aux familles canadiennes », déclare Matt Berman.

Une assurance vie à vocation plus large

Foresters a comme mission d'offrir des bénéfices de membre et des produits et services novateurs qui favorisent le bien-être de ses membres tout au long de leur vie et s'alignent sur son objectif fraternel d'enrichir la vie des familles et de leurs communautés. C'est ce qu'on appelle une assurance vie à vocation plus large.

Afin d'améliorer la nouvelle normalité des familles nord-américaines ordinaires, Foresters leur offre une gamme de bénéfices de membre[1] uniques et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie. Les bénéfices de membre comprennent actuellement les bourses d'études, les bénéfices pour orphelins, les subventions pour bénévolat communautaire, un service de préparation de testaments, l'Apprentissage continu, Offreauxmembres et bien plus.

