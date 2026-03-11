Le président de l'UMQ est dans la région de la Capitale-Nationale à l'occasion de sa tournée
11 mars, 2026, 17:27 ET
MONTRÉAL, le 11 mars, 2026 Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera dans la région de la Capitale-Nationale le 12 mars, à l'occasion de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ »
Il rencontrera M. Bruno Marchand, maire de Québec, M. Claude Duplain maire de Saint-Raymond et représentant régional à l'UMQ ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région.
Un point de presse de monsieur Tremblay, monsieur Marchand et monsieur Duplain est prévu après la rencontre.
Quoi :
Point de presse à Québec dans le cadre de la tournée du président de l'UMQ
Date :
Jeudi 12 mars 2026
Heure :
15 h 15
Lieu :
Le pavillon des baigneurs
Pour confirmer votre présence, merci de contacter Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].
