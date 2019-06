OTTAWA, le 25 juin 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, effectuera une visite au Canada du 1er au 3 juillet 2019. Les deux dirigeants se réuniront à Toronto le 2 juillet 2019, à l'occasion de la Conférence sur les réformes en Ukraine.

Au cours de la rencontre, le premier ministre Trudeau réaffirmera que le Canada appuie fermement le peuple ukrainien, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Les deux dirigeants discuteront des efforts de réforme déployés par l'Ukraine pour intégrer la communauté euro-atlantique. Ils discuteront également de la sécurité régionale et des moyens de resserrer encore davantage les liens commerciaux entre nos deux pays.

« Le Canada et l'Ukraine entretiennent une amitié profonde et historique, fondée sur des valeurs communes et des liens étroits entre nos citoyens. J'ai hâte de rencontrer le président Zelenskyy pour souligner à nouveau l'engagement du Canada envers le peuple ukrainien. Ensemble, nous discuterons des façons dont nous pouvons renforcer encore davantage nos liens commerciaux et créer des bons emplois pour la classe moyenne de nos deux pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La Conférence sur les réformes en Ukraine aura lieu à Toronto du 2 au 4 juillet 2019. Organisée conjointement par le Canada et l' Ukraine , la Conférence réunit des amis et des partenaires internationaux de premier plan pour appuyer l' Ukraine . C'est l'occasion de faire progresser davantage le programme de réformes ambitieux de l' Ukraine , qui vise à apporter la sécurité et la prospérité au peuple ukrainien.

prennent racine dans une communauté forte de 1,3 million de Canadiens d'origine ukrainienne. Depuis janvier 2014, le Canada a fourni à l' Ukraine un soutien de plus de 785 millions de dollars, dans un vaste éventail d'initiatives de soutien financier, d'aide au développement, d'aide à la stabilisation et à la sécurité, d'aide militaire non létale et d'aide humanitaire.

un soutien de plus de 785 millions de dollars, dans un vaste éventail d'initiatives de soutien financier, d'aide au développement, d'aide à la stabilisation et à la sécurité, d'aide militaire non létale et d'aide humanitaire. Les 31 mars et 21 avril, plus de 200 Canadiens ont participé en tant qu'observateurs électoraux à chaque tour des élections présidentielles ukrainiennes. Le Canada appuiera également le déploiement de plus de 300 observateurs à court et à long terme en vue des élections législatives prévues pour le 21 juillet prochain.

appuiera également le déploiement de plus de 300 observateurs à court et à long terme en vue des élections législatives prévues pour le 21 juillet prochain. Depuis 2015, les Forces armées canadiennes ont formé plus de 12 000 membres des forces armées ukrainiennes dans le cadre de l'opération UNIFIER, la mission d'instruction militaire du Canada en Ukraine .

. Le Canada et l' Ukraine travaillent ensemble au sein de nombreuses organisations internationales, y compris les Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et la Francophonie.

