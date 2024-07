QINGDAO, Chine, 15 juillet 2024 /CNW/ - Hisense, un leader mondial dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, a dévoilé aujourd'hui ses plans de croissance ambitieux lors de sa conférence des partenaires à Berlin, qui s'est tenue juste avant la finale de l'EURO 2024MC. Fisher Yu, président d'Hisense Group, a prononcé l'allocution d'ouverture intitulée « Beyond Champion, Beyond Glory » dans lequel il a décrit les améliorations stratégiques axées sur l'élévation de la marque, les produits et services axés sur les scénarios, l'optimisation de la structure industrielle et un engagement à poursuivre l'expansion mondiale.

Hisense lance une stratégie de marques multiples (PRNewsfoto/Hisense) Fisher Yu, président d’Hisense Group, a prononcé l’allocution d’ouverture intitulée « Beyond Champion, Beyond Glory » (PRNewsfoto/Hisense) Mises à niveau stratégiques d’Hisense pour la marque, les scénarios, la structure industrielle et la mondialisation (PRNewsfoto/Hisense)

Hisense, qui en est à sa troisième commandite du championnat européen de l'UEFA, dévoile son slogan « Hisense, plus qu'une marque », ce qui laisse entrevoir une stratégie à multiples marques. La première commandite de l'entreprise en 2016 s'est avérée une étape importante, qui a accéléré la mondialisation grâce à des commandites consécutives d'événements sportifs de premier plan. Dans l'intervalle, les revenus à l'étranger d'Hisense sont passés de 3,5 à 12 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 3,5 fois.

« Nous sommes ravis de voir Hisense poursuivre sur sa lancée au premier semestre de 2024, a expliqué M. Yu. Les activités d'Hisense 2C ont enregistré une croissance des revenus supérieure à 10 %, et une hausse de 18 % sur les marchés étrangers souligne le succès d'une stratégie à long terme axée sur l'utilisateur, l'innovation technologique et une vision mondiale. Cette base solide nous positionne parfaitement pour mettre en œuvre nos mises à niveau stratégiques pour la marque, les scénarios, la structure industrielle et la mondialisation. »

« Les expéditions de téléviseurs Hisense se sont classées au deuxième rang mondial au premier trimestre de 2024 pour la deuxième année consécutive. Nous rétrécissons continuellement l'écart avec la marque numéro un et nous sommes enthousiastes pour l'avenir. »

Dans l'allocution d'ouverture, M. Yu a décrit en détail les dernières mises à niveau qui soulignent l'engagement d'Hisense envers la technologie centrée sur l'utilisateur et la qualité ultime dans le développement de nouvelles caractéristiques et de nouveaux produits basés sur les commentaires des clients, qui positionne le géant de l'électronique grand public pour une croissance continue sur le marché mondial. L'entreprise se concentre également sur la création d'expériences de maison intelligente, en amenant les appareils ménagers au-delà des produits individuels en tenant compte de scénarios d'utilisateurs complets dans la planification des produits, la recherche et le développement et le marketing et en accordant la priorité à la compatibilité entre les plateformes sur les plans de la connectivité, de la sécurité et de l'IA, afin de créer des produits plus intelligents qui anticipent et surpassent les besoins des utilisateurs.

En maintenant son avantage concurrentiel, Hisense revalorise ses appareils finaux autonomes avec des solutions de systèmes holistiques. Cela comprend l'assise technique, l'utilisation de plateformes de services infonuagiques comme ConnectLife pour les appareils intelligents à domicile et le grand modèle de langage HI-Star AI pour l'interaction et l'intelligence. Entre-temps, ces solutions de système accordent également la priorité à la durabilité et répondent aux exigences d'un large éventail d'applications, conformément aux engagements environnementaux et sociaux à long terme d'Hisense. En tant que pionnière de cette tendance, Hisense développe activement des divisions dans les domaines du transport intelligent, des bâtiments intelligents, des soins de santé, de la gestion de l'énergie et de l'électronique automobile, consolidant ainsi sa position à l'avant-garde du développement durable.

Déterminée à prendre de l'expansion à l'échelle mondiale, Hisense modernise six centres d'exploitation régionaux pour stimuler sa croissance future. Grâce à son solide réseau de 26 centres de recherche et développement, de 34 parcs industriels et d'installations de fabrication, l'approche « Think Global, Act Local » d'Hisense autonomise les talents locaux et renforce les chaînes régionales de fabrication, de recherche et développement et d'approvisionnement. Cela permet à Hisense de répondre à des besoins locaux précis avec des produits sur mesure grâce à des investissements mondiaux en recherche et développement.

La commandite de l'UEFA EURO 2024MC d'Hisense poursuit une stratégie de marketing de partenariat sportif qui rapproche la marque des auditoires mondiaux. Sa campagne « BEYOND GLORY », souligne son objectif de repousser les limites, son désir d'atteindre des objectifs ambitieux et son engagement à développer une technologie d'électroménager pionnière visant l'amélioration de la vie quotidienne.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

