LE PREMIER TÉLÉVISEUR OLED TRANSPARENT SANS FIL REDÉFINIT L'EXPÉRIENCE D'UTILISATION DES ÉCRANS

Le téléviseur OLED SIGNATURE T 4K de LG marque le début d'un nouveau chapitre prometteur dans la tradition d'innovation continue de LG en matière de téléviseurs.

LAS VEGAS, le 8 janv. 2024 /CNW/ - LG Electronics (LG) dévoile le premier téléviseur OLED transparent sans fil au monde lors du CES 2024. Le modèle OLED SIGNATURE T de LG est une véritable merveille technologique qui combine un écran OLED 4K transparent et la technologie de transmission vidéo et audio sans fil de LG pour une transformation révolutionnaire de l'expérience d'utilisation des écrans. L'OLED T ouvre la porte d'un monde de possibilités quasi illimitées, offrant aux utilisateurs une liberté sans précédent pour aménager méticuleusement leurs espaces de vie. À cela s'ajoutent la qualité d'image et les performances inégalées de l'écran OLED de LG, alimenté par le nouveau processeur IA α (Alpha) 11. Véritable révolution, l'OLED transparent de LG a remporté cinq prix de l'innovation CES 2024, dont le prix « Meilleur de l'innovation ».

L’OLED SIGNATURE T de LG, le premier téléviseur OLED transparent sans fil au monde, combine un écran OLED 4K transparent et la technologie de transmission vidéo et audio sans fil de LG pour transformer l’expérience d’utilisation des écrans. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

L'OLED SIGNATURE T de LG libère les utilisateurs de l'écran noir dominant qui fait de l'ombre au décor de leur maison. Malgré sa taille de 77 pouces, l'OLED T et son écran transparent innovant s'intègrent parfaitement à leur environnement. Pratiquement invisible lorsqu'il est éteint, il se fond dans l'environnement et met fin au fameux problème d'intégration du « grand écran noir » au décor de la maison. Le magnifique écran transparent du téléviseur contribue également à agrandir l'espace et à donner une impression d'ouverture.

L'OLED T de LG, unique en son genre, offre de nombreuses nouvelles possibilités, qu'il s'agisse de l'endroit où il peut être placé dans la pièce ou des types d'expériences utilisateur que LG peut désormais offrir.

Son écran OLED transparent élimine les contraintes habituelles imposées par les téléviseurs classiques. Il n'est plus nécessaire de placer la télévision contre un mur. Placez plutôt le téléviseur OLED T au milieu de la pièce pour en faire un élément de séparation ou appuyez-le contre une fenêtre sans bloquer la vue sur l'extérieur. Le Zero Connect Box inclus, qui exploite la technologie de transmission sans fil de pointe de LG pour envoyer les images et le son 4K à l'OLED T, permet également aux utilisateurs de placer leur téléviseur n'importe où, peu importe l'emplacement des prises électriques de la pièce. L'absence de câbles entre le Zero Connect Box et l'OLED T permet aux utilisateurs de profiter d'un environnement de visionnement épuré et sans câbles.

De plus, la conception modulaire de l'OLED T de LG permet de choisir entre différentes méthodes d'installation. L'OLED T est offert avec installation autonome, ou il peut être fixé ou adossé au mur. Les clients peuvent également personnaliser leur écran selon leurs goûts et préférences en installant des étagères sur pied ou flottantes de part et d'autre de l'écran.

L'OLED transparent de LG permet à ses propriétaires de découvrir de nouvelles formes de divertissement et d'utilisation grâce à sa double expérience de visionnement : transparente et opaque. L'OLED T devient une toile numérique transparente pour afficher des œuvres d'art, des vidéos ou des photos grâce à sa fonction d'affichage permanent. Le contenu affiché sur l'écran transparent semble flotter dans l'air, tout en fusionnant avec l'espace environnant pour créer un effet visuel fascinant et atmosphérique. Une autre option est la fonction de bandeau d'informations qui affiche des renseignements utiles dans la partie inférieure de l'écran. Cette fonction affiche des alertes d'actualité, des mises à jour sur la météo ou le titre des chansons en cours de lecture, tandis que le reste de l'écran offre une vue claire et dégagée de l'espace situé derrière.

Pour afficher une image OLED parfaite, il suffit d'appuyer sur un bouton pour augmenter le contraste de l'écran. Ainsi, les utilisateurs peuvent instantanément profiter pleinement de la qualité d'image améliorée de l'OLED de LG grâce au nouveau processeur IA α (Alpha) 11 qui offre des performances d'IA quatre fois supérieures à celles des modèles précédents. Les performances graphiques s'en trouvent améliorées de 70 % et la vitesse de traitement de 30 % par rapport à son prédécesseur. Avec l'OLED T, profitez à la fois de la transparence et des couleurs vives en un simple clic.

« L'OLED SIGNATURE T de LG est un incroyable exploit d'innovation axé sur le consommateur, qui offre de toutes nouvelles expériences en matière d'utilisation d'écran ainsi que la qualité d'image et les performances de notre technologie OLED primée », a déclaré Park Hyoung-sei, président de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. « L'OLED transparent de LG offre aux clients plus de liberté pour aménager leurs espaces de vie, redéfinit complètement ce qui est possible et ouvre la voie à un avenir passionnant pour l'industrie de la télévision. »

Les superbes téléviseurs OLED SIGNATURE T de LG seront présentés lors du CES 2024, du 9 au 12 janvier, au kiosque de l'entreprise (no 16008 au Centre des congrès de Las Vegas). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits LG dévoilés au CES 2024, veuillez consulter le dossier de presse du CES 2024.

