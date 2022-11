LONGUEUIL, QC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé l'attribution d'un contrat de 43 millions de dollars à la société Canadensys Aerospace Corporation (Canadensys), de Bolton, en Ontario, et à ses partenaires industriels et universitaires pour la construction du premier rover lunaire canadien. Grâce à une collaboration étroite entre la NASA et l'Agence spatiale canadienne, le rover lunaire canadien sera envoyé sur la Lune dans le cadre de l'initiative des Services commerciaux de charges utiles lunaires de la NASA. Il devrait se poser dans la région du pôle Sud de la Lune dès 2026.

Pour la première fois de l'histoire, un rover canadien explorera la Lune et contribuera à la recherche internationale de glace d'eau, un élément clé pour l'avenir de l'exploration habitée de l'espace. Ce rover est l'aboutissement de dizaines d'années consacrées à peaufiner la conception du rover et à accroitre l'expertise canadienne dans le domaine. Il incitera toute une génération à s'intéresser à l'exploration de destinations lointaines du Système solaire, comme Mars.

Six charges utiles scientifiques (cinq canadiennes et une américaine) seront embarquées sur le rover. La mission est une démonstration technologique, mais permet aussi de tester ces charges utiles destinées à jeter les bases de l'exploration lunaire canadienne à venir. Grâce à ce contrat, Canadensys continuera d'innover dans des domaines techniques où le Canada se démarque, comme la robotique, la visionique de pointe et les instruments scientifiques.

Citation

« Concevoir un rover capable de résister à l'environnement hostile de la Lune est très complexe, mais nous avons la preuve aujourd'hui que le secteur spatial canadien est à la hauteur des grands défis et qu'il est prêt à surpasser les attentes. Il aurait été impossible d'y arriver sans l'ambition et les compétences de nos talentueux travailleurs canadiens. Avec cette future mission extraordinaire, Canadensys et ses partenaires assoient la réputation du Canada en tant que chef de file mondial du domaine spatial. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Quelques faits

Le rover pourra se rendre et fonctionner dans les régions polaires lunaires qui ne reçoivent jamais la lumière directe du soleil. Il est conçu pour résister aux longues nuits lunaires, ou la température peut descendre à moins de ‑200 °C.





Le Programme d'accélération de l'exploration lunaire (PAEL) de l'Agence spatiale canadienne a été créé pour offrir un large éventail de possibilités d'activités scientifiques et technologiques canadiennes en orbite lunaire, à la surface de la Lune et dans l'espace lointain.





Le PAEL dispose d'un budget de 150 millions de dollars pour aider les entreprises à développer des technologies spatiales et à en faire la démonstration dans l'espace en vue de créer des débouchés commerciaux au Canada .





. L'expertise du Canada dans le domaine des rovers s'est développée au fil du temps. Plus de 40 entreprises et universités canadiennes ont collaboré à la construction de la flotte de prototypes de rovers terrestres et aux tests rigoureux de ces prototypes dans diverses conditions, comme des simulations de mission.

