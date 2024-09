GATINEAU, QC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - La Nation métisse entretient des liens profonds avec l'environnement naturel et possède une riche histoire d'adaptation et de résilience qui la positionne en tant que chef de file dans la lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada reconnaît qu'un partenariat entier et efficace avec la Nation métisse est essentiel pour faire progresser les priorités communes en matière de climat et renforcer la résilience pour les générations futures.

Aujourd'hui, la Table de la lune de l'oie (auparavant la Table conjointe Nation métisse - Canada sur la croissance propre et les changements climatiques) a publié son premier rapport d'étape annuel qui présente en détail les fruits de ce partenariat.

Depuis 2017, le Ralliement national des Métis, ses membres dirigeants et des fonctionnaires fédéraux se sont rencontrés à neuf reprises. Lors de ces rencontres, ils ont renforcé leurs relations, ont échangé de l'information sur l'élaboration conjointe de politiques et ont cerné des considérations propres aux Métis pour éclairer la conception de programmes fédéraux sur le climat et la distribution du financement. Ce rapport documente les mesures positives prises pour renforcer le partenariat de nation à nation en matière de climat, qui vise l'obtention de résultats, qui est enraciné dans la culture métisse et qui est axé sur l'amélioration des relations entre les deux parties et avec les terres et les eaux.

En avril 2024, la Nation métisse a publié sa stratégie nationale en matière de changements climatiques, qui présente les priorités, des appels à l'action et des solutions dirigées par les Métis pour lutter contre les changements climatiques.

Pour 2024, la Table de la lune de l'oie s'est engagée à tenir des discussions et à réaliser des progrès dans les domaines clés suivants :

faire avancer les priorités climatiques de la Nation métisse;

améliorer continuellement les programmes fédéraux et les travaux d'élaboration des politiques;

soutenir l'autodétermination grâce au programme de leadership climatique de la Nation métisse.

La Nation métisse et les représentants du gouvernement fédéral continuent de s'engager à travailler ensemble et à rendre compte des progrès accomplis pour faire progresser le leadership climatique de la Nation métisse.

Citations

« La Table de la lune de l'oie est un exemple de l'engagement du Canada envers une relation renouvelée avec la Nation métisse. Elle témoigne également de la réconciliation en action, permettant un dialogue constructif et des progrès communs dans la lutte contre les changements climatiques. Je remercie tous les membres de la Table de la lune de l'oie pour le travail impressionnant qu'ils ont accompli. Je me réjouis des nombreuses années de collaboration soutenue à venir qui nous permettront de faire progresser l'action climatique et d'établir des partenariats de gouvernement à gouvernement plus solides qui appuient les droits et l'autodétermination des Métis. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je tiens à féliciter l'équipe responsable de la lutte contre les changements climatiques pour le travail qu'elle effectue afin de poursuivre les séances de la Table de la lune de l'oie et de soutenir les priorités des gouvernements métisses en matière de climat. Bien que nous travaillions avec nos membres dirigeants, le gouvernement fédéral et d'autres partenaires dans l'espace climatique autochtone, le Ralliement national des Métis dirige les efforts de défense des intérêts et les travaux stratégiques pour veiller à ce que la Nation métisse oriente l'élaboration des politiques fédérales en matière de changements climatiques. »

- Cassidy Caron, présidente du Ralliement national des Métis

« La Nation métisse a été et restera la mieux placée pour orienter les actions pour le climat dans les milieux qui l'entourent. À la Table de la lune de l'oie, nous avons établi l'approche à long terme pour former une équipe dans la lutte contre les changements climatiques, et ce, en faisant progresser le programme de leadership climatique autochtone, qui favorise et met en œuvre l'autodétermination des Métis. Les membres de la Table de la lune de l'oie ont fait un excellent travail, et cette collaboration continue nous permet d'avancer sur la voie de la réconciliation et de la lutte contre les changements climatiques. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

À la suite des engagements pris conjointement en 2016 par le premier ministre et le président du Ralliement national des Métis, la Table conjointe Nation métisse - Canada sur la croissance propre et les changements climatiques (aujourd'hui la Table de la lune de l'oie) a été créée en 2017.

sur la croissance propre et les changements climatiques (aujourd'hui la Table de la lune de l'oie) a été créée en 2017. Le travail de la Table de la lune de l'oie consiste notamment à repérer les obstacles qui entravent la participation de la Nation métisse aux processus décisionnels et son accès aux programmes liés aux changements climatiques, ainsi qu'à trouver des moyens de faire progresser l'autodétermination des Métis en ce qui a trait aux mesures pour le climat.

Les travaux de la Table de la lune de l'oie reconnaissent la nécessité de tenir compte des systèmes de connaissances autochtones, de respecter les normes minimales de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (y compris le droit au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause) et d'intégrer les voix des jeunes, des femmes, des aînés et des participants métis de partout au sein du foyer national métis.

Dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030 et du budget de 2022, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 29,6 millions de dollars pour élaborer conjointement et mettre en œuvre un modèle de partenariat qui favorise des mesures de lutte contre les changements climatiques dirigées par les Autochtones; qui tire parti de la transition vers une économie carboneutre pour soutenir les efforts d'autodétermination et d'atténuation des inégalités socioéconomiques, et qui soutient l'expression des systèmes de science et de connaissances autochtones dans la politique climatique nationale.

