Trente mille vendeurs tiers établis au Canada et opérant dans ses 13 provinces et territoires, dont de nombreuses petites et moyennes entreprises, ont généré un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars sur Amazon.ca en 2019, ce qui représente une croissance de 40 % d'une année à l'autre, et de plus de deux milliards de dollars dans les boutiques Amazon du monde entier.

La nouvelle Boutique Petites entreprises d'Amazon.ca met en vedette des PME de chaque région du Canada, y compris des entreprises dirigées par des femmes, des sociétés d'innovateurs et d'artisans et des entreprises pour toute la famille.

Au Canada, Amazon Web Services (AWS) collabore avec des dizaines de milliers d'entreprises en démarrage, de clients et de partenaires afin de lancer et de développer des sociétés qui enrichiront leur collectivité.

TORONTO, le 25 nov. 2020 /CNW/ - Amazon (NASDAQ: AMZN) a lancé aujourd'hui son premier Rapport d'impact sur les petites et moyennes entreprises (PME) du Canada, qui indique de quelle façon elle collabore avec des entreprises implantées dans des collectivités des 13 provinces et territoires du pays, d'Abbey (Saskatchewan) à Zurich (Ontario). Trente mille (30 000) vendeurs tiers établis au Canada ont généré un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars sur Amazon.ca en 2019, ce qui représente une croissance de 40 % d'une année à l'autre, et de plus de deux milliards de dollars dans les boutiques Amazon du monde entier.

« À ses débuts, Amazon était une petite entreprise, et c'est pourquoi nous avons à cœur d'aider les PME canadiennes à grandir en les mettant en contact avec des millions de clients partout au Canada et dans le reste du monde. Nous offrons aux PME des outils novateurs et faciles à utiliser et leur fournissons du soutien afin de les aider à réussir, tandis que les vitrines qui leur sont consacrées permettent aisément aux Canadiens de découvrir leurs nouvelles entreprises locales favorites et d'y faire des achats », a déclaré Mike Strauch, directeur national d'Amazon Canada.

Amazon aide les PME à vendre leurs produits en ligne, à utiliser des services infonuagiques pour lancer et développer leurs activités, à créer des applications vocales et à publier leurs propres livres. Depuis 2003, Amazon.ca offre de l'espace de vente virtuel aux PME afin qu'elles touchent des millions de clients, fassent connaître leur marque et élargissent leurs activités. Amazon Web Services (AWS) aide des dizaines de milliers de PME en démarrage, de clients et de partenaires du Canada à enrichir leur collectivité et le monde.

Les données du Rapport d'impact sur les PME d'Amazon Canada témoignent d'une forte dynamique de croissance à l'échelle mondiale* :

Les PME canadiennes ont vendu plus de 60 millions de produits dans les boutiques Amazon, par rapport à 35 millions d'une année sur l'autre.

En moyenne, les PME canadiennes vendent plus de 110 produits à la minute dans les boutiques Amazon.

En moyenne, les PME canadiennes ont réalisé un chiffre de ventes de 110 000 $, comparativement à environ 65 000 $ durant la même période l'année dernière.

Le nombre de PME canadiennes dont la valeur des ventes a dépassé un million de dollars a augmenté de plus de 80 % d'une année à l'autre.

« Amazon continue d'être un moteur de la croissance de nos ventes. Lancer de nouveaux produits sur Amazon nous permet de les tester, de les valider et de mieux comprendre les besoins de nos clients. Nous pouvons également étendre nos activités à d'autres marchés de façon fluide : nous vendons maintenant nos produits aux É.-U., au Canada, au R.-U., en Europe et à Singapour. L'expansion internationale et le recours aux services d'expédition d'Amazon ont permis à notre équipe de se concentrer sur la croissance de l'entreprise par le truchement de la mise au point de produits et de l'acquisition de clients », a expliqué Chris Yee, cofondateur de The Cocktail Box Co., une entreprise de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Alors que la période de magasinage des Fêtes est à nos portes, les clients peuvent visiter la nouvelle Boutique Petites entreprises d'Amazon.ca, qui est entièrement réservée à des PME de chaque région du Canada et comporte des catégories comme « Entreprises dirigées par des femmes », « Innovateurs et artisans » et « Entreprises pour toute la famille ».

Pour voir l'intégralité du Rapport d'impact sur les PME 2020 d'Amazon Canada, cliquez ici.

*Les données reflètent la période de 12 mois se terminant le 3 octobre 2020.

