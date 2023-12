OTTAWA, ON, le 7 déc. 2023 /CNW/ - La nécessité d'agir pour le climat n'a jamais été aussi flagrante qu'aujourd'hui. Les changements climatiques ont une incidence sur la sécurité, la santé et la qualité de vie de la population dans tout le pays. En réponse, le Canada prend des mesures ambitieuses et immédiates pour lutter contre les changements climatiques, tout en renforçant l'économie, en stimulant la création de nouveaux emplois bien rémunérés, et en veillant à ce que nos industries demeurent concurrentielles.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a publié le premier rapport d'étape sur le Plan de réduction des émissions pour 2030 (PRE 2030) . Coïncidant avec la publication du cadre sur le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier, la publication d'aujourd'hui arrive à point nommé alors que le Canada participe à la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), où le monde est réuni pour se pencher sur la mise en œuvre de mesures ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques.

Au cours des 20 mois qui ont suivi la publication du PRE 2030 en mars 2022, le gouvernement du Canada a mis en œuvre plus de 140 mesures climatiques et a collaboré avec divers partenaires, notamment les provinces, les territoires et les organisations autochtones nationales, pour transformer les idées en mesures concrètes et efficaces. La création d'emplois s'accentue alors que les émissions diminuent.

En 2015, le Canada s'apprêtait à dépasser de 9 p. 100 les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre de 2005 d'ici 2030, mais depuis, de nombreux secteurs de l'économie ont réalisé des progrès réels et mesurables pour ainsi réduire leurs émissions, contribuant à la réussite du Canada qui a infléchi la courbe des émissions et est en voie de faire mieux que sa cible de réduction des émissions précédente de 30 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005. Le premier rapport d'étape explique de quelle façon ces résultats ont été obtenus.

Avec la mise en œuvre intégrale du PRE 2030, le Canada pourrait maintenant dépasser son objectif provisoire de 20 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2026. Entre les mesures annoncées antérieurement et les actions supplémentaires devant être étudiées et qui font partie du rapport d'étape, le Canada demeure résolument sur la bonne voie pour atteindre son objectif ambitieux mais réalisable de 2030.

Avec six années d'élaboration de politiques encore à venir et des initiatives majeures en cours d'élaboration, il existe davantage de possibilités de réduire les émissions et d'atteindre notre objectif de 2030. Dans un avenir rapproché, le Canada achèvera la mise à jour de la réglementation existante pour réduire les émissions de méthane provenant du pétrole et du gaz d'au moins 75 p. 100 d'ici 2030. En outre, la mise en œuvre soutenue du PRE 2030 - y compris l'établissement du plafond sur les émissions du secteur pétrolier et gazier, la publication et la mise en œuvre de la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts et l'élaboration de plans climatiques pour les secteurs maritime, ferroviaire et aérien - contribuera à l'atteinte des cibles climatiques du Canada. Cela nous aidera à réunir les conditions gagnantes pour tirer parti des possibilités économiques croissantes offertes par un avenir propre, un environnement sain et une économie forte.

Les mesures climatiques complémentaires prises par les provinces, les territoires, les municipalités, les peuples autochtones, les entreprises et les individus, ainsi que l'accélération de l'innovation et du déploiement des technologies propres, permettront de réduire davantage les émissions d'ici 2030. Les données sur les projections d'émissions de cette année ont été visuellement améliorées. Les Canadiens peuvent désormais facilement suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de 2030 et étudier les tendances en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques au Canada au moyen d'un tableau de bord interactif.

Chaque secteur de l'économie a un rôle à jouer, et c'est en agissant collectivement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que notre économie deviendra plus forte, durable, et davantage concurrentielle.

« Après des années d'efforts collectifs, les Canadiens peuvent être fiers de savoir qu'ils ont contribué à la trajectoire descendante et durable des émissions du Canada, tout en favorisant la création de bons emplois, une économie forte, ainsi que la qualité de l'air et de l'eau. L'atteinte des cibles climatiques canadiennes est à la fois nécessaire et réalisable, et appuie la compétitivité, la qualité de vie, et les nouveaux emplois et possibilités que nous amène le 21e siècle. Nous avons parcouru un long chemin et je suis convaincu que le prochain rapport d'étape annoncera des progrès encore plus marqués dans l'atteinte de nos objectifs pour 2030. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

En juin 2021, le gouvernement du Canada a adopté la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité . Cette loi permet aux Canadiens d'avoir accès à des documents de planification, à des évaluations et à des rapports ouverts et transparents afin de s'assurer que le gouvernement du Canada s'attaque aux changements climatiques.

a adopté la . Cette loi permet aux Canadiens d'avoir accès à des documents de planification, à des évaluations et à des rapports ouverts et transparents afin de s'assurer que le gouvernement du s'attaque aux changements climatiques. En mars 2022, le Canada a publié son Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte, le plan de réduction des émissions le plus exhaustif de l'histoire du pays. Il s'agit d'une approche sectorielle pour atteindre la cible climatique canadienne visant à réduire les émissions de 40 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, jetant ainsi les bases nécessaires à l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

a publié son Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du pour un air pur et une économie forte, le plan de réduction des émissions le plus exhaustif de l'histoire du pays. Il s'agit d'une approche sectorielle pour atteindre la cible climatique canadienne visant à réduire les émissions de 40 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, jetant ainsi les bases nécessaires à l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Ce plan comporte de nouveaux investissements totalisant 9,1 milliards de dollars, et il prévoit des mesures visant l'ensemble de l'économie, comme la tarification de la pollution et les combustibles propres, ainsi que des mesures axées sur les bâtiments, les véhicules, l'industrie ou encore l'agriculture.

Le rapport d'étape de 2023 fait le point sur les progrès accomplis en vue d'atteindre la cible de 2030 en fonction du plus récent inventaire des émissions historiques du Canada et des projections d'émissions récemment mises à jour. Il mentionne les occasions que le gouvernement du Canada cherche à saisir pour réduire les émissions et atteindre la cible de 2030, en plus de fournir ce qui suit : le point sur l'état d'avancement, mesure par mesure, de la mise en œuvre des stratégies et des mesures fédérales, ainsi que des principales ententes de coopération avec les provinces et les territoires; un aperçu des mesures prises par d'autres acteurs pour faire progresser l'action climatique au Canada .

et des projections d'émissions récemment mises à jour. Il mentionne les occasions que le gouvernement du cherche à saisir pour réduire les émissions et atteindre la cible de 2030, en plus de fournir ce qui suit : Dans le secteur des transports, de plus en plus de Canadiens et d'entreprises canadiennes passent aux véhicules zéro émission (VZE), ce qui leur permet de réduire les coûts d'exploitation et d'entretien et d'éviter les fluctuations du prix de l'essence. Les cinq VZE les plus vendus ont tous une autonomie de plus de 400 km par recharge et les prix diminuent avec l'augmentation du nombre de marques et de modèles disponibles.

La croissance de l'économie propre permet de bâtir les industries carboneutres de demain. Elle permettra également de créer et de maintenir des emplois bien rémunérés pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Selon la modélisation effectuée par des experts indépendants de Clean Energy Canada et de Navius Research, le nombre d'emplois dans le secteur de l'énergie propre devrait atteindre 2,68 millions d'ici 2050.

modélisation effectuée par des experts indépendants de Clean Energy Canada et de Navius Research, le nombre d'emplois dans le secteur de l'énergie propre devrait atteindre 2,68 millions d'ici 2050. L'an dernier, le gouvernement du Canada a adopté le Règlement sur les combustibles propres , un élément important du plan climatique du Canada pour réduire les émissions, accélérer l'utilisation de technologies et de combustibles propres, et soutenir de bons emplois dans une économie diversifiée.

a adopté le , un élément important du plan climatique du pour réduire les émissions, accélérer l'utilisation de technologies et de combustibles propres, et soutenir de bons emplois dans une économie diversifiée. En avril dernier, le Canada a renforcé la tarification de la pollution par le carbone pour soutenir la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Il travaille également à mettre en place un réseau électrique carboneutre.

a renforcé la tarification de la pollution par le carbone pour soutenir la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Il travaille également à mettre en place un réseau électrique carboneutre. L'électrification des bâtiments et des véhicules permet aux Canadiens d'économiser sur leurs coûts énergétiques mensuels. L'ajout d'une plus grande quantité d'énergie renouvelable au réseau de distribution d'électricité créera d'importantes possibilités économiques grâce à l'établissement de nouvelles sources d'énergie et à la modernisation et au changement de combustible des centrales et des bâtiments existants.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 est un document évolutif qui sera modifié à mesure que le Canada se rapprochera de ses cibles pour 2030 et 2050. La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité assure que le gouvernement continuera de faire preuve de transparence et de responsabilité à l'égard des Canadiens pendant la mise en œuvre de ce plan.

réduction des émissions pour 2030 est un document évolutif qui sera modifié à mesure que le se rapprochera de ses cibles pour 2050. La assure que le gouvernement continuera de faire preuve de transparence et de responsabilité à l'égard des Canadiens pendant la mise en œuvre de ce plan. Il s'agit du premier de trois rapports d'étape sur le PRE 2030, conformément à la loi. Les deux autres rapports seront publiés en 2025 et en 2027.

