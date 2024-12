QINGDAO, 20 décembre 2024 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») achève le premier projet de recherche sur la production d'hydrogène à partir d'eau de mer en usine en Chine dans sa raffinerie de Qingdao. Le projet intègre l'électrolyse directe de l'eau de mer à la production d'hydrogène vert alimentée par des énergies renouvelables, ce qui permet d'atteindre une production horaire de 20 mètres cubes d'hydrogène vert. Cette approche innovante offre non seulement une nouvelle solution aux régions côtières qui souhaitent utiliser les énergies renouvelables pour la production d'hydrogène vert, mais elle constitue également une voie alternative pour une utilisation judicieuse des eaux usées industrielles à forte salinité.

Le premier projet chinois de production d'hydrogène à partir d'eau de mer est achevé à la raffinerie Sinopec de Qingdao. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Le projet adopte un modèle d'exploitation en usine, en tirant parti d'une partie de l'électricité verte produite par la centrale photovoltaïque flottante de la raffinerie de Qingdao. Grâce à l'électrolyse, l'eau de mer est divisée en hydrogène et en oxygène, et l'hydrogène produit est intégré en toute transparence dans le réseau de pipelines de la raffinerie de Qingdao pour être utilisé dans les processus de raffinage ou dans les véhicules à hydrogène. L'ensemble du processus de production se déroule en usine, ce qui garantit l'efficacité et la stabilité opérationnelle.

La production d'hydrogène à partir de l'eau de mer présente un potentiel important. En convertissant directement l'eau de mer en hydrogène, une énergie renouvelable instable et difficile à stocker peut être transformée en hydrogène vert, qui est relativement plus facile à stocker et à utiliser. En outre, ce processus préserve les précieuses ressources en eau douce, offrant ainsi une nouvelle piste pour le développement de l'industrie de l'hydrogène.

Malgré ses avantages, la production d'hydrogène à partir d'eau de mer présente des difficultés. L'eau de mer contient environ 3 % de sel et les impuretés, telles que les ions chlorure, peuvent entraîner la corrosion des électrodes électrolytiques, tandis que les dépôts de cations peuvent obstruer les canaux de l'équipement, réduisant ainsi l'efficacité et causant des dommages. La raffinerie Sinopec de Qingdao, en collaboration avec l'Institut du pétrole et de la pétrochimie de Dalian, a réussi à relever ces défis grâce à une série d'innovations en matière d'équipements spécialisés et de conceptions de processus uniques, notamment la technologie des électrodes résistantes au chlore, la conception de plaques d'électrodes à haute performance et un système de circulation de l'eau de mer, ce qui a permis d'intégrer de manière transparente la recherche et les applications pratiques.

La production d'hydrogène dans l'eau de mer devrait permettre des applications industrielles à grande échelle à l'avenir. Sinopec accélère ses efforts pour devenir la première entreprise chinoise de production d'énergie à partir d'hydrogène en faisant progresser la recherche et l'application des technologies de l'hydrogène dans l'ensemble de la chaîne industrielle.

Sinopec a déjà franchi plusieurs étapes importantes, notamment le déploiement réussi d'un électrolyseur PEM à l'échelle du mégawatt et la mise en service du premier projet chinois de cellule d'électrolyse à oxyde solide (SOEC) d'une puissance de 100 kilowatts. En 2024, l'entreprise aura mis en place 136 stations de ravitaillement en hydrogène et construit 11 centres d'approvisionnement en hydrogène, soulignant ainsi son engagement à stimuler une croissance de haute qualité dans le secteur de l'énergie hydrogène.

