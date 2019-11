Le premier Prix Jacques-Couture décerné à Stephan Reichhold

« C'est une fierté pour notre institut et notre université d'honorer ainsi monsieur Reichhold. Son travail passionné et inspirant en faveur des personnes réfugiées et immigrantes, des relations interculturelles et des politiques étatiques méritait d'être souligné à grands traits. Par son parcours, il représente bien l'esprit ainsi que les actions de Jacques Couture », a mentionné le directeur général par intérim de l'Université TÉLUQ, André G. Roy.

La directrice de l'Institut et professeure au Département Sciences humaines, Lettres et Communications, Angéline Martel, affirme pour sa part que « monsieur Reichhold sait porter avec force et réalisme la voix des personnes réfugiées et immigrantes. Et si Jacques Couture lui-même était avec nous aujourd'hui, il approuverait sans aucun doute le choix de notre premier lauréat. En effet, lors de la création du TCRI, il avait apporté, à titre de ministre de l'Immigration, un soutien à cette initiative de solidarité ».

Stephan Reichhold travaille sur des thèmes comme le seuil d'immigrants, la maîtrise du français, la lutte au racisme et à la discrimination, les services d'accueil et d'intégration, le soutien de l'immigration en région. Ses interventions permettent une meilleure compréhension des conditions de vie et de survie des personnes réfugiées et immigrantes.

À propos de l'Institut Jacques-Couture

Fondé en décembre 2017, l'Institut Jacques-Couture a pour principal objectif de soutenir les innovations en enseignement, en recherche et dans les services aux collectivités en lien avec la thématique « Accueils, Échanges, Sociétés ».

À propos des Rencontres Émile-Ollivier

Les Rencontres Émile-Ollivier sont organisées en hommage à ce penseur et artiste. Ces rencontres de recherche multiperspective regroupent notamment, et selon la thématique choisie, des intervenants du monde scientifique et des organismes communautaires, ainsi que des étudiants.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

