OTTAWA, ON, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Mexico, au Mexique, pour participer au Sommet des leaders nord-américains (SLNA), qui se tiendra le 10 janvier 2023.

Le Sommet des leaders nord-américains est une rencontre trilatérale entre le premier ministre du Canada, le président du Mexique et le président des États-Unis qui a pour objet de trouver des solutions nord-américaines aux défis d'aujourd'hui et de demain. Cette année, les dirigeants poursuivront leur collaboration afin de favoriser la croissance de nos économies au profit de tous et de créer de bons emplois pour la classe moyenne dans tout le continent. Ils se concentreront sur des domaines clés, notamment le renforcement de la collaboration dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques - de l'étape de l'extraction des minéraux critiques nécessaires à celle de la fabrication des véhicules. Ils continueront également de travailler à l'amélioration de la santé et à l'édification d'un avenir où personne n'est laissé pour compte.

Au cours du Sommet, le premier ministre poursuivra le travail important accompli lors du SLNA de 2021 pour protéger notre environnement, y compris la transition vers l'énergie propre, élargir les chaînes d'approvisionnement et les rendre plus résilientes, investir dans les minéraux critiques, stimuler notre compétitivité économique et notre prospérité, encourager la mobilité de la main-d'œuvre et promouvoir la diversité et l'inclusion.

Citation

« J'ai hâte de rencontrer mes homologues nord-américains pour discuter d'une voie commune à suivre afin de bâtir une économie nord-américaine intégrée qui soit plus propre, plus inclusive et plus compétitive. Ensemble, nous pouvons rendre l'Amérique du Nord plus forte et bâtir un avenir meilleur pour les gens de tout le continent. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les priorités du Sommet de cette année sont la diversité et l'inclusion, les changements climatiques et l'environnement, la compétitivité, la migration et le développement, ainsi que la santé et la sécurité.

Il s'agit de la dixième édition du Sommet des leaders nord-américains. Le dernier Sommet s'est tenu en novembre 2021 à Washington, D.C.

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique est en vigueur depuis le 1 er juillet 2020. Il contribue à renforcer les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et permet au Canada, aux États-Unis et au Mexique de rivaliser en tant que bloc régional avec les concurrents internationaux.

juillet 2020. Il contribue à renforcer les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et permet au Canada, aux États-Unis et au Mexique de rivaliser en tant que bloc régional avec les concurrents internationaux. Le commerce entre le Canada et le Mexique est en constante augmentation, avec plus de 41,7 milliards de dollars d'échanges bilatéraux de marchandises en 2021. Le Mexique est le troisième partenaire commercial du Canada en termes de marchandises, après les États-Unis et la Chine. Le Canada a été le sixième partenaire commercial du Mexique en 2021. L'investissement direct canadien au Mexique était de 25 milliards de dollars en 2021, ce qui en fait la neuvième destination en importance pour le Canada.

a été le sixième partenaire commercial du Mexique en 2021. L'investissement direct canadien au Mexique était de 25 milliards de dollars en 2021, ce qui en fait la neuvième destination en importance pour le Canada. Exportation et développement Canada (EDC) a désigné le Mexique comme un marché prioritaire. EDC, qui opère un bureau régional au Mexique depuis 2000, offre des services financiers complets liés aux exportations canadiennes et aux investissements canadiens dans le pays.

Les plus de 300 protocoles d'entente conclus entre des établissements d'enseignement supérieur canadiens et mexicains facilitent les échanges universitaires. Le Canada a accueilli 14 435 étudiants mexicains en 2021, ce qui représente une hausse par rapport aux plus de 10 000 qu'il a accueillis en 2020.

a accueilli 14 435 étudiants mexicains en 2021, ce qui représente une hausse par rapport aux plus de 10 000 qu'il a accueillis en 2020. Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis figurent parmi les plus vastes du monde. Les deux pays partagent également la plus longue et la plus sûre frontière du monde, que traversent chaque jour plus de 2,5 milliards de dollars de biens et services.

Avec plus de 1 000 milliards de dollars d'échanges bilatéraux de biens et de services en 2021, le Canada était le plus important partenaire commercial des États-Unis cette année-là. Le commerce entre le Canada et les États-Unis repose sur des chaînes d'approvisionnement binationales de longue date, grâce auxquelles environ 79 % des exportations de biens canadiens vers les États-Unis sont intégrées aux chaînes d'approvisionnement américaines.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]