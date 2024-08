OTTAWA, ON, le 19 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une retraite du Conseil des ministres à Halifax, en Nouvelle‑Écosse, du 25 au 27 août 2024.

La retraite portera sur le travail du gouvernement fédéral visant à renforcer la classe moyenne, à faire croître l'économie et à donner une chance équitable à chaque génération.

Le Conseil des ministres donnera suite aux priorités qui comptent le plus pour les Canadiens. Parmi celles-ci figure la nécessité de réduire le coût de la vie, de construire plus de logements, d'investir dans les soins de santé, de rendre les soins dentaires et les médicaments essentiels plus abordables, et d'agir pour le climat.

De plus, le Conseil des ministres discutera des moyens de resserrer la relation du Canada avec les États-Unis d'Amérique, en s'appuyant sur notre stratégie de mobilisation pangouvernementale visant à créer des emplois, à accroître le commerce et à rapprocher nos pays.

Cette équipe est résolument axée sur la réussite des Canadiens et est prête à passer à l'action pour bâtir un avenir meilleur et plus juste pour chaque génération.

Citation

« Notre gouvernement est fermement résolu à améliorer la vie des Canadiens. Voici nos priorités : construire plus de logements, créer plus d'emplois, investir dans les soins de santé et faire croître l'économie. Notre équipe compte se battre sans relâche pour que vous ayez une chance équitable de réussir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]