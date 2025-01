OTTAWA, ON, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une retraite du Conseil des ministres en Outaouais, au Québec, les 20 et 21 janvier 2025.

Face à la menace de droits de douane brandie par la nouvelle administration américaine, le Conseil des ministres entend protéger et défendre les intérêts des Canadiens, renforcer les relations canado-américaines et démontrer sans équivoque que nos deux pays entretiennent des relations commerciales et de sécurité mutuellement bénéfiques.

Le Conseil des ministres s'appuiera sur les relations solides du Canada avec son plus proche allié pour faire avancer des priorités communes, notamment soutenir le commerce transfrontalier, renforcer nos chaînes d'approvisionnement et créer des emplois de part et d'autre de la frontière. Annoncé récemment, notre plan visant à renforcer la sécurité des frontières témoigne de notre engagement à l'égard de la sécurité et de la prospérité des Canadiens et des Américains. Il est doté d'un budget de 1,3 milliard de dollars et soutenu par de nouveaux investissements dans le renforcement des effectifs, les technologies de pointe et l'amélioration de la coordination entre les organismes d'application de la loi.

Citation

« Notre gouvernement se consacre sans réserve à la protection et à la défense des intérêts du Canada. Face à la menace de droits de douane brandie par la nouvelle administration américaine, Équipe Canada mettra à profit ses capacités approfondies pour renforcer les relations entre le Canada et les États-Unis, protéger les investissements et les emplois canadiens et démontrer clairement que nos deux pays entretiennent une relation mutuellement bénéfique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]