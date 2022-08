OTTAWA, ON, le 31 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une retraite du Conseil des ministres à Vancouver du 6 au 8 septembre 2022.

Le Conseil des ministres travaillera à faire progresser les efforts soutenus que nous déployons pour rendre la vie des Canadiens plus abordable et continuera de favoriser une croissance économique profitable à tous.

Au cours de la retraite, les membres du Conseil des ministres discuteront des points de vue qu'ils ont recueillis auprès des Canadiens pendant l'été. Bien que les Canadiens aient retrouvé tous les emplois perdus depuis le début de la pandémie et que notre économie soit en croissance, les familles ressentent les répercussions de l'inflation mondiale, en particulier sur le prix des aliments et de l'essence. Le premier ministre et les ministres poursuivront leurs efforts pour renforcer encore davantage l'économie afin de répondre aux besoins des Canadiens, de rendre la vie des familles plus abordable et de bâtir un avenir vert et sain pour tous. Les ministres feront également des avancées à l'égard d'autres priorités des Canadiens, comme celles de rendre les logements plus abordables, d'améliorer la prestation des services gouvernementaux, d'agir pour le climat et d'assurer la transition vers une économie propre, de renforcer la démocratie au Canada et à travers le monde ainsi que de rendre nos communautés plus sûres.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler de pair avec les provinces, les territoires, les municipalités, les peuples autochtones, ses partenaires internationaux, le milieu des affaires et d'autres parties prenantes à l'égard des enjeux les plus importants pour les Canadiens. Lors de la rentrée parlementaire, le mois prochain, nous continuerons de bâtir ensemble un pays meilleur pour tous.

« Après avoir passé l'été à discuter avec des gens dans des communautés de partout au pays, j'ai bien hâte de tenir une rencontre du Conseil des ministres productive permettant de poursuivre nos efforts constants pour rendre la vie des gens plus abordable et réaliser des progrès à l'égard des enjeux les plus importants pour les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

