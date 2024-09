MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) a le pouvoir de renforcer notre économie, de stimuler la productivité et de créer de nouvelles opportunités passionnantes pour toutes les générations, y compris les millénariaux et les membres de la Génération Z. La course mondiale au perfectionnement et à l'adoption de l'IA est lancée, et le Canada est à l'avant-garde de cette technologie.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a participé à une discussion informelle avec Yoshua Bengio, expert mondial de l'IA, dans le cadre du Sommet One Young World à Montréal, au Québec. Le Canada dispose d'un écosystème d'IA de premier plan à l'échelle mondiale - de la conception à la commercialisation, en passant par la sécurité. Afin de maintenir l'avantage concurrentiel du Canada et de garantir des emplois bien rémunérés à des générations de jeunes Canadiens, nous relevons la barre.

Lors de cet événement, le premier ministre a mis en relief le train de mesures totalisant 2,4 milliards de dollars que le gouvernement fédéral a annoncé dans son Budget 2024 pour assurer l'avantage concurrentiel du Canada en matière d'IA. Ces investissements permettront d'accélérer la croissance de l'emploi dans le secteur canadien de l'IA et d'autres secteurs, de stimuler la productivité en aidant les chercheurs et les entreprises à développer et à adopter l'IA et de veiller à ce que cela soit fait de manière responsable.

Parmi ces mesures, notons les suivantes :

Investir 2 milliards de dollars afin de développer une infrastructure technologique et des capacités de calcul et de les mettre à la disposition des chercheurs, des entreprises en démarrage et des entreprises en expansion de calibre mondial du Canada dans le secteur de l'IA. Dans le cadre de cet investissement, nous avons tenu des consultations au cours de l'été afin d'orienter la conception et la mise en œuvre du Fonds d'accès à une puissance de calcul pour l'IA et de la Stratégie du Canada sur une puissance de calcul souveraine pour l'IA. Ensemble, ces initiatives visent à apporter à court terme un soutien aux chercheurs et à l'industrie tout en contribuant à la mise en place de l'infrastructure nationale d'IA du Canada. En ayant une infrastructure de calcul à la fine pointe, il sera possible d'attirer au pays un plus grand nombre d'investissements mondiaux dans ce domaine, de perfectionner et de recruter les meilleurs talents et d'aider les entreprises canadiennes à soutenir la concurrence et à réussir sur la scène mondiale.

Dans le cadre de cet investissement, nous avons tenu des consultations au cours de l'été afin d'orienter la conception et la mise en œuvre du Fonds d'accès à une puissance de calcul pour l'IA et de la Stratégie du Canada sur une puissance de calcul souveraine pour l'IA. Ensemble, ces initiatives visent à apporter à court terme un soutien aux chercheurs et à l'industrie tout en contribuant à la mise en place de l'infrastructure nationale d'IA du Canada. En ayant une infrastructure de calcul à la fine pointe, il sera possible d'attirer au pays un plus grand nombre d'investissements mondiaux dans ce domaine, de perfectionner et de recruter les meilleurs talents et d'aider les entreprises canadiennes à soutenir la concurrence et à réussir sur la scène mondiale. Stimuler les entreprises en démarrage du domaine de l'IA en injectant une aide de 200 millions de dollars pour qu'elles mettent de nouvelles technologies sur le marché et pour accélérer l'adoption de l'IA dans des secteurs névralgiques tels que l'agriculture, les technologies propres, la santé et la fabrication, par l'intermédiaire des agences de développement régional du Canada.

tels que l'agriculture, les technologies propres, la santé et la fabrication, par l'intermédiaire des agences de développement régional du Canada. Investir 100 millions de dollars dans le programme d'aide à l'IA du Programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC pour aider les petites et moyennes entreprises à prendre de l'expansion et à accroître leur productivité par la création et le déploiement de nouvelles solutions d'IA. Les entreprises obtiendront ainsi du soutien pour intégrer l'IA à leurs activités et entreprendre des travaux de recherche, de développement de produits, d'essai et de validation afin de créer de nouvelles solutions fondées sur l'IA.

Les entreprises obtiendront ainsi du soutien pour intégrer l'IA à leurs activités et entreprendre des travaux de recherche, de développement de produits, d'essai et de validation afin de créer de nouvelles solutions fondées sur l'IA. Investir 50 millions de dollars pour soutenir les travailleurs qui pourraient être touchés par la venue de l'IA. Administré dans le cadre du Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle, ce financement offrira une formation pour l'acquisition de nouvelles compétences aux travailleurs des secteurs et communautés potentiellement touchés.

Administré dans le cadre du Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle, ce financement offrira une formation pour l'acquisition de nouvelles compétences aux travailleurs des secteurs et communautés potentiellement touchés. Créer le nouvel Institut canadien de la sécurité de l'IA, doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars, afin de favoriser un développement et un déploiement sécuritaires de l'IA. L'Institut, qui mettra à contribution des intervenants et travaillera de concert avec des partenaires internationaux, aidera le Canada à mieux comprendre les risques que comportent les systèmes d'IA avancés et à s'en protéger, notamment dans des communautés particulières.

L'Institut, qui mettra à contribution des intervenants et travaillera de concert avec des partenaires internationaux, aidera le Canada à mieux comprendre les risques que comportent les systèmes d'IA avancés et à s'en protéger, notamment dans des communautés particulières. Renforcer la mise en application de la Loi sur l'intelligence artificielle et les données en investissant 5,1 millions de dollars dans le Commissariat à l'IA et aux données. Ce projet de loi vise à guider l'innovation en matière d'IA dans une direction favorable afin de protéger les Canadiens contre les risques potentiels, et ce, en favorisant une adoption responsable de l'IA par les entreprises canadiennes.

Ces investissements dans l'innovation et la croissance économique permettront d'assurer l'avantage de calibre mondial du Canada dans le domaine de l'IA, dès maintenant et pour les générations à venir. Nous pourrons ainsi offrir des occasions payantes à toutes les générations, augmenter la productivité et renforcer notre économie. En plus de ces mesures, nous réalisons des investissements générationnels pour former des talents locaux en matière de recherche, nous rendons l'enseignement postsecondaire plus abordable grâce aux prêts d'études canadiens sans intérêt, et nous augmentons les investissements destinés aux infrastructures et aux instituts de recherche.

Citations

« Notre gouvernement exploite tout le potentiel de l'IA pour que les Canadiens, et en particulier nos jeunes, puissent se trouver un emploi bien rémunéré et profiter d'une chance équitable de réussir. Les partenariats que nous établissons avec les innovateurs, les chercheurs et les experts comme Yoshua Bengio témoignent de notre volonté de faire du Canada le chef de file mondial au chapitre de l'adoption et de la sécurité de l'IA. C'est une bonne nouvelle pour l'économie, la productivité et l'avenir du Canada. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'IA promet de rendre notre économie plus productive et de faire du Canada un pays plus prospère. Pour tirer parti de cette promesse, le gouvernement du Canada lancera l'Institut canadien de la sécurité de l'IA dans les mois à venir afin de mieux comprendre les risques émergents associés aux systèmes d'IA les plus avancés. Le gouvernement investit également dans l'infrastructure informatique afin que les chercheurs et l'industrie du Canada aient accès à la puissance de traitement des données nécessaire pour être à l'avant-garde du développement et du déploiement de l'IA. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits saillants

Le Sommet One Young World est un événement annuel qui réunit de jeunes leaders désireux d'établir des liens, de partager des idées et de relever des défis mondiaux afin de susciter de grandes réalisations, tant sur le plan individuel que collectif. Cette année, le Sommet se tient à Montréal du 18 au 21 septembre 2024.

L'expert canadien Yoshua Bengio est reconnu dans le monde entier pour ses travaux novateurs en intelligence artificielle (IA) et en apprentissage profond, qui lui ont valu le prix A.M. Turing de 2018, la récompense la plus prestigieuse de l'Association for Computing Machinery. Il est professeur à l'Université de Montréal, fondateur et directeur scientifique de Mila - le plus important centre de recherche universitaire au monde en matière d'apprentissage profond - et un éminent défenseur du développement responsable de l'IA.

est reconnu dans le monde entier pour ses travaux novateurs en intelligence artificielle (IA) et en apprentissage profond, qui lui ont valu le prix A.M. Turing de 2018, la récompense la plus prestigieuse de l'Association for Computing Machinery. Il est professeur à l'Université de Montréal, fondateur et directeur scientifique de Mila - le plus important centre de recherche universitaire au monde en matière d'apprentissage profond - et un éminent défenseur du développement responsable de l'IA. Depuis les années 1990, le Canada est un chef de file dans le domaine de l'IA et de l'apprentissage profond, notamment grâce aux travaux de recherche et aux innovations révolutionnaires de Yoshua Bengio et de Geoffrey Hinton , les « parrains de l'IA ». Au cours des décennies qui ont suivi, le Canada a établi une industrie de l'IA dynamique et en pleine croissance dans tout le pays, sous l'égide de nos trois instituts nationaux de l'IA : Amii à Edmonton ( Alberta ), Mila à Montréal (Québec) et l'Institut Vecteur à Toronto ( Ontario ).

et de , les « parrains de l'IA ». Au cours des décennies qui ont suivi, le Canada a établi une industrie de l'IA dynamique et en pleine croissance dans tout le pays, sous l'égide de nos trois instituts nationaux de l'IA : Amii à ( ), Mila à Montréal (Québec) et l'Institut Vecteur à ( ). Récemment, le gouvernement fédéral a annoncé une contribution de 15,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation pour soutenir le projet de Coveo Solutions Inc. (Coveo) visant à ajouter une nouvelle technologie de pointe d'IA à sa plateforme. Avec son projet de 100 millions de dollars, Coveo mettra à niveau sa plateforme avec une technologie d'IA avancée et d'autres innovations; ainsi, les entreprises pourront mettre au point et lancer efficacement des solutions d'IA qui offriront aux clients et aux employés une expérience personnalisée. Ce projet favorisera la collaboration avec les universités et les instituts de recherche canadiens et devrait permettre de créer et de préserver 590 emplois hautement qualifiés.

Depuis 2016, le gouvernement fédéral a consacré plus de 16 milliards de dollars au soutien de la recherche scientifique, au développement des talents canadiens en matière de recherche et à notre capacité d'attirer les meilleurs chercheurs du monde entier; par ailleurs, plus de 2 milliards de dollars ont été investis pour favoriser la croissance de l'écosystème de l'IA et de l'infrastructure numérique du Canada.

En 2017, le Canada a été le premier pays à adopter une stratégie nationale en matière d'IA. La Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle permet au Canada de maintenir sa position de leader mondial en matière d'IA, aux entreprises d'être plus concurrentielles et aux Canadiens de profiter de la croissance de l'économie numérique. La deuxième phase de la stratégie a été annoncée en 2022; elle est assortie d'un financement de plus de 443 millions de dollars.

En 2023, le Canada a annoncé des fonds supplémentaires pour le programme des grappes d'innovation mondiales, dont Scale AI, ce qui porte le financement total accordé à l'entreprise à près de 284 millions de dollars. La mission de Scale AI est de promouvoir la collaboration dans l'innovation entourant l'IA et la gestion des chaînes d'approvisionnement. Pour ce faire, l'organisation jette des ponts entre l'industrie, le milieu universitaire et les instituts de recherche au Canada et à l'étranger, et elle finance des projets liés à l'IA et à la gestion des chaînes d'approvisionnement.

Le Canada est un chef de file en matière d'adoption responsable de l'IA et a récemment été placé au premier rang parmi 80 pays, à égalité avec la Corée du Sud et le Japon, dans le rapport mondial 2024 sur l'intelligence artificielle et les valeurs démocratiques (en anglais seulement) du Center for AI and Digital Policy.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]