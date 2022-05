OTTAWA, ON, le 19 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a souligné aujourd'hui la fin d'une fructueuse tournée royale de trois jours au Canada de Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles. La tournée royale s'inscrivait dans le cadre des célébrations canadiennes du jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II, marquant le 70e anniversaire de son accession au trône.

La tournée royale comprenait des visites à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la région de la capitale nationale ainsi qu'à Yellowknife et à Dettah, dans les Territoires du Nord-Ouest. Au cours de ces trois jours, Leurs Altesses Royales ont rencontré des membres de diverses communautés, écouté leurs histoires et honoré leurs contributions au Canada. Son Altesse Royale le prince de Galles a également participé à une table ronde avec des dirigeants canadiens du secteur privé sur l'investissement dans la lutte contre les changements climatiques et l'édification d'un avenir meilleur pour tous.

Les Canadiens se réjouissent des autres célébrations qui auront lieu tout au long de l'année pour marquer le jubilé de platine de Sa Majesté.

Citation

« Ça a été un plaisir d'accueillir le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles au Canada, alors que nous célébrons le jubilé de platine de Sa Majesté. Pendant leur séjour au Canada, Leurs Altesses Royales ont rencontré des Canadiens inspirants, issus de divers milieux, qui contribuent à changer les choses dans leurs communautés. La famille royale a joué un rôle important dans notre passé, mais je sais aussi qu'elle attache une grande importance au travail que nous devons tous accomplir pour bâtir un meilleur avenir pour la prochaine génération et celles qui suivront. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Fait saillant

Il s'agit de la 19e visite du prince de Galles au Canada et de la 5e visite de la duchesse de Cornouailles. La plus récente visite au Canada de Leurs Altesses Royales a eu lieu en 2017. À cette occasion, elles s'étaient rendues au Nunavut , en Ontario et au Québec.

