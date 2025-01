OTTAWA, ON, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le 27 janvier 1945, le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau était libéré. Ce camp, le plus vaste du régime hitlérien, est devenu l'un des symboles les plus importants de l'Holocauste, le génocide qui a provoqué la mort de six millions de Juifs, dont un million rien qu'à Auschwitz-Birkenau. Les nazis ont également assassiné 500 000 Roms et Sintis, ainsi que des millions d'autres personnes, dont des gens d'origine ethnique polonaise. Les persécutions, les meurtres et l'inhumanité inimaginable qui ont eu cours durant l'Holocauste ont marqué l'un des chapitres les plus sombres de notre histoire. Quatre-vingts ans plus tard, disons à nouveau : « Plus jamais ».

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra en Pologne du 26 au 28 janvier 2025 pour marquer les 80 années écoulées depuis la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Il sera accompagné de survivants canadiens de l'Holocauste et de l'envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, Deborah Lyons.

En Pologne, le premier ministre assistera à une cérémonie commémorative et rencontrera des survivants de l'Holocauste afin d'entendre leurs histoires, de se souvenir des personnes qui ont perdu la vie sans raison et de s'engager à ne jamais faiblir dans la lutte contre l'antisémitisme, la haine et l'intolérance. De plus, le premier ministre tiendra des rencontres bilatérales avec le président et le premier ministre de la Pologne. Il profitera de l'occasion pour affirmer l'attachement du Canada à la sécurité transatlantique face à l'instabilité et à l'incertitude mondiales. Il soulignera l'importance continue de soutenir la paix et la liberté en Ukraine, notamment dans le contexte de la présidence canadienne du G7 en 2025. Enfin, le premier ministre Trudeau discutera des contributions que le Canada pourrait apporter à la sécurité énergétique de la Pologne au moyen d'un renforcement de la coopération et du commerce dans le domaine des énergies propres, notamment l'énergie nucléaire.

Tout au long de sa visite, le premier ministre rencontrera des partenaires internationaux pour discuter de moyens de relever les grands défis géopolitiques, notamment la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Il soulignera l'importance de maintenir l'unité mondiale dans la défense de la paix, de la démocratie et des droits de la personne.

« Les actes perpétrés au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau nous rappellent brutalement ce qui arrive lorsque nous cédons à la haine. Quatre-vingts ans plus tard, nous nous souvenons des horreurs inimaginables que l'Holocauste a infligées à des millions de Juifs, nous luttons contre la haine et l'antisémitisme, et nous réaffirmons notre serment sans équivoque : "Plus jamais" ».

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

L'année dernière, dans le cadre du Budget 2024, le premier ministre a annoncé des mesures totalisant 90,5 millions de dollars pour combattre l'antisémitisme, préserver la mémoire de l'Holocauste, sensibiliser la population à la négation et aux déformations du récit de l'Holocauste et protéger les lieux de rassemblement de la communauté juive au Canada .

. Le poste d'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme a été créé en 2020 dans le cadre de l'engagement du gouvernement fédéral à accroître les initiatives nationales et internationales visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et les témoignages des survivants. Irwin Cotler a été nommé premier envoyé spécial du Canada en novembre 2020 et Deborah Lyons lui a succédé en octobre 2023. L'envoyé spécial s'attache à combattre l'antisémitisme, la haine et le racisme ainsi qu'à promouvoir et à défendre la démocratie, le pluralisme, l'inclusion et les droits de la personne.

L'engagement du Canada à l'égard des droits de la personne et de la lutte contre l'antisémitisme au pays et à l'étranger est ancré dans son appartenance à l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH) et sa collaboration avec cette dernière. En tant que seule institution internationale ayant pour mandat principal de se pencher sur les questions liées à l'Holocauste, l'AIMH s'emploie à sensibiliser la population aux répercussions négatives de l'antisémitisme dans le monde et cherche des moyens d'y mettre fin. En 2022, le Canada a annoncé qu'il allait doubler sa contribution annuelle à l'AIMH. En octobre 2024, le gouvernement du Canada a publié le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'AIMH. S'appuyant sur des exemples canadiens, ce guide sert d'outil pour déceler et lutter contre l'antisémitisme dans divers secteurs. Il importe de souligner qu'il s'agit du premier guide de ce type élaboré par un gouvernement national.

à l'égard des droits de la personne et de la lutte contre l'antisémitisme au pays et à l'étranger est ancré dans son appartenance à l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH) et sa collaboration avec cette dernière. En tant que seule institution internationale ayant pour mandat principal de se pencher sur les questions liées à l'Holocauste, l'AIMH s'emploie à sensibiliser la population aux répercussions négatives de l'antisémitisme dans le monde et cherche des moyens d'y mettre fin. En 2022, le a annoncé qu'il allait doubler sa contribution annuelle à l'AIMH. En 2022, le gouvernement a modifié le Code criminel du Canada pour considérer comme un acte criminel le fait d'encourager volontairement l'antisémitisme en tolérant, en niant ou en minimisant l'Holocauste.

