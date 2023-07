OTTAWA, ON, le 4 juil. 2023 /CNW/ - En ce moment, de plus en plus de menaces planent sur les droits de la personne et la démocratie dans le monde. Nous sommes confrontés à de multiples enjeux mondiaux : la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui cause également l'insécurité alimentaire et énergétique dans le monde, d'autres conflits armés, ainsi que les effets des changements climatiques. Aujourd'hui, les leaders mondiaux doivent donc collaborer étroitement pour régler ces enjeux et améliorer la vie des gens - maintenant et pour l'avenir.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra en Lettonie et en Lituanie du 10 au 12 juillet 2023. Le premier ministre effectuera une visite bilatérale officielle à Riga, en Lettonie, le 10 juillet avant de se rendre à Vilnius, en Lituanie, pour y rencontrer des alliés et des partenaires et prendre part au Sommet des dirigeants de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

En Lettonie, pays qui est un proche ami et allié du Canada, le premier ministre Trudeau rencontrera le président, Edgars Rinkēvičs, et le premier ministre, Krišjānis Kariņš, afin de renforcer encore davantage notre partenariat. Le premier ministre Trudeau ira aussi à la rencontre des membres des Forces armées canadiennes en service au sein du groupement tactique multinational de la présence avancée renforcée de l'OTAN de la Lettonie, que dirige le Canada. Ce groupement s'inscrit dans l'opération REASSURANCE, qui assure l'application des mesures d'apaisement et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et de l'Est et constitue le plus important renforcement de la défense collective de l'Alliance depuis une génération. Il s'agit également de la plus vaste mission canadienne outremer.

En Lituanie, le premier ministre Trudeau participera au Sommet de l'OTAN, où les dirigeants continueront de discuter de l'acheminement d'un soutien concret à l'Ukraine, d'améliorer les capacités de dissuasion et de défense de l'Alliance et de promouvoir la coopération avec leurs partenaires de la région indo-pacifique, entre autres enjeux cruciaux au chapitre de la défense et de la sécurité. Le premier ministre soulignera également l'importance de la défense des droits de la personne, de la démocratie et de l'ordre international fondé sur des règles.

Lors de ses échanges avec ses alliés et ses partenaires, le premier ministre fera progresser les priorités qu'ils ont en commun, comme la sécurité transatlantique, la lutte contre les changements climatiques et les efforts pour bâtir des économies propres. Il collaborera également avec ses partenaires autour de l'insécurité alimentaire et énergétique à l'échelle mondiale causée par l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine, des effets déstabilisateurs du terrorisme mondial et d'autres enjeux actuels et émergents.

Le premier ministre Trudeau aura aussi l'occasion de resserrer l'étroite collaboration entre le Canada et les alliés de l'OTAN et de mettre en relief notre engagement à faire progresser le Plan d'action de l'OTAN sur le changement climatique et la sécurité.

Citation

« Depuis près de 75 ans maintenant, le Canada est un membre engagé de l'OTAN. L'Alliance est l'une des pierres d'assise de la politique du Canada en matière de sécurité internationale, et c'est pourquoi nous renforçons notre relation avec les alliés de l'OTAN. Je suis impatient d'effectuer ma visite bilatérale en Lettonie et de continuer à travailler avec les alliés de l'OTAN afin de réitérer notre soutien inébranlable à l'égard de l'Ukraine, tout en faisant face aux multiples enjeux auxquels le monde est confronté et en améliorant la vie des gens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Ce sera la troisième visite du premier ministre Trudeau en Lettonie. Sa dernière visite dans ce pays remonte au mois de mars 2022.

En février 2017, la Lettonie est devenue le premier État membre de l'Union européenne à ratifier l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et l'Accord de partenariat stratégique. Le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et la Lettonie s'est élevé à près de 485 millions de dollars en 2022. La même année, les exportations canadiennes de marchandises ont avoisiné les 402 millions de dollars, et les importations canadiennes de marchandises en provenance de la Lettonie ont atteint près de 83 millions de dollars.

Le Canada était le premier pays du G7 à reconnaître la restauration de l'indépendance de la Lettonie en 1991 et l'un des premiers pays à ratifier l'accession de la Lettonie à l'OTAN en 2004.

était le premier pays du G7 à reconnaître la restauration de l'indépendance de la Lettonie en 1991 et l'un des premiers pays à ratifier l'accession de la Lettonie à l'OTAN en 2004. Le Canada soutient fermement le principe de défense collective de l'OTAN et fournit un soutien direct aux missions, opérations et activités de l'OTAN.

soutient fermement le principe de défense collective de l'OTAN et fournit un soutien direct aux missions, opérations et activités de l'OTAN. Parmi ses principales contributions actuelles à l'OTAN, le Canada :

dirige le groupement tactique multinational de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie en tant que pays-cadre depuis 2017 au sein de l'opération REASSURANCE;



apporte un soutien aux forces maritimes de l'OTAN par le déploiement de navires de surface et de sous-marins dans le cadre de l'opération REASSURANCE. Le Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Fredericton est actuellement déployé au sein du 2 e Groupe maritime permanent de l'OTAN (SNMG 2) en mer Méditerranée. Le 3 juillet 2023, les NCSM Shawinigan et Summerside ont quitté leur port d'attache à Halifax , en Nouvelle-Écosse, pour aller rejoindre le 1 er Groupe permanent de l'OTAN de lutte contre les mines (SNMCMG1).

est actuellement déployé au sein du 2 Groupe maritime permanent de l'OTAN (SNMG 2) en mer Méditerranée. Le 3 juillet 2023, les NCSM et ont quitté leur port d'attache à , en Nouvelle-Écosse, pour aller rejoindre le 1 Groupe permanent de l'OTAN de lutte contre les mines (SNMCMG1).

continue de soutenir les efforts en matière d'instruction et de renforcement des capacités au Moyen-Orient dans le cadre de l'opération IMPACT, y compris au moyen de la Mission de l'OTAN en Irak;



continue d'envoyer des membres des Forces armées canadiennes à l'appui de l'opération internationale de soutien de la paix dirigée par l'OTAN au Kosovo , dans le cadre de l'opération KOBOLD.

, dans le cadre de l'opération KOBOLD.

fournit du renseignement d'origine électromagnétique à ses partenaires, de l'aide en matière de cybersécurité à l' Ukraine et à la Lettonie ainsi que du soutien à l'opération UNIFIER, la mission d'instruction des Forces armées canadiennes.

et à la Lettonie ainsi que du soutien à l'opération UNIFIER, la mission d'instruction des Forces armées canadiennes. Le Canada envoie des membres des Forces armées canadiennes au Centre d'excellence pour la communication stratégique de l'OTAN à Riga ainsi qu'au sein des unités d'intégration des forces de l'OTAN en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]