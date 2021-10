OTTAWA, ON, le 25 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra en Europe pour effectuer une visite bilatérale aux Pays-Bas avant de participer au Sommet des dirigeants du Groupe des Vingt (G20) en Italie et à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) au Royaume-Uni.

Le premier ministre se rendra à La Haye, aux Pays-Bas, le 29 octobre 2021, où il rencontrera le premier ministre Mark Rutte et d'autres représentants néerlandais pour discuter des priorités communes des deux pays et renforcer les liens solides entre le Canada et les Pays-Bas.

Le premier ministre se rendra ensuite à Rome, en Italie, les 30 et 31 octobre 2021, pour assister au Sommet des dirigeants du G20. Le premier ministre mettra en relief les contributions du Canada sur la scène mondiale pour appuyer la réponse à la pandémie de COVID-19 et favoriser la relance économique, y compris le soutien aux pays à revenu faible ou intermédiaire. Il soulignera également les mesures ambitieuses prises par le Canada pour réduire la pollution, créer des emplois pour la classe moyenne et accélérer la transition vers l'énergie propre.

Après le Sommet des dirigeants du G20, le premier ministre Trudeau se rendra à Glasgow, au Royaume-Uni, les 1er et 2 novembre 2021, pour participer à la COP26. Dans le cadre de cette conférence, le premier ministre travaillera avec d'autres dirigeants pour accélérer la lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale afin de réduire la pollution et d'atteindre les objectifs énoncés dans l'Accord de Paris, tout en générant une croissance économique qui profite à tous. Il mettra également en évidence le leadership dont fait preuve le Canada dans cette lutte. Il donnera comme exemples l'établissement d'un objectif renforcé de réduction des émissions pour 2030, la tarification de la pollution, l'adoption d'une loi exigeant la carboneutralité d'ici 2050 et le doublement de la contribution financière du Canada à l'appui de l'action climatique dans les pays en développement.

Le Sommet des dirigeants du G20 et la COP26 offrent au Canada des occasions cruciales de collaborer avec ses partenaires mondiaux afin de trouver des solutions concrètes aux plus grands enjeux de la planète. Ensemble, nous en finirons avec la COVID-19, nous nous attaquerons à la crise climatique mondiale et nous bâtirons un meilleur avenir pour tous.

Citations

« Le Canada et les Pays-Bas entretiennent des relations solides et dynamiques fondées sur les liens qui nous unissent depuis la Deuxième Guerre mondiale, sur les relations étroites entre nos populations et sur notre engagement commun envers la démocratie, l'action climatique, les droits de la personne et l'égalité. L'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne nous a permis de renforcer notre collaboration et de créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique. Ensemble, nous bâtirons un avenir meilleur pour nos populations et nos pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le Canada s'est engagé à soutenir la relance économique mondiale, à renforcer le commerce et créer des emplois, à favoriser l'autonomisation économique des femmes et à diriger la lutte mondiale contre les changements climatiques. Les Canadiens comprennent que la prospérité économique du pays repose sur la garantie d'un avenir plus propre pour nos enfants et nos petits-enfants. Je suis impatient de travailler avec les dirigeants au cours du Sommet des dirigeants du G20 et de la COP26 afin que nous puissions, ensemble, bâtir un avenir plus propre et plus prospère pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Environ un million de personnes d'origine néerlandaise vivent au Canada. Le Canada a célébré sa première Journée du patrimoine néerlandais le 5 mai 2019.

a célébré sa première Journée du patrimoine néerlandais le 5 mai 2019. Grâce à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG), le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et les Pays-Bas en 2020 a augmenté de plus de 18 % par rapport à son niveau d'avant l'AECG en 2016. Le commerce des services, quant à lui, a augmenté de près de 50 %.

Le G20 est le principal forum de coopération économique internationale entre ses membres, les principales économies mondiales, qui représentent 80 % de la production économique mondiale, deux tiers de la population mondiale et 75 % du commerce international.

Ce sera la septième participation du premier ministre Justin Trudeau au Sommet des dirigeants du G20.

au Sommet des dirigeants du G20. La COP26 est la conférence la plus importante des Nations Unies sur les changements climatiques depuis l'adoption de l'Accord de Paris en 2015. Organisée par le Royaume-Uni, la COP26 réunira les parties afin d'accélérer les efforts déployés pour atteindre les objectifs énoncés dans l'Accord de Paris et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

est la conférence la plus importante des Nations Unies sur les changements climatiques depuis l'adoption de l'Accord de en 2015. Organisée par le Royaume-Uni, la réunira les parties afin d'accélérer les efforts déployés pour atteindre les objectifs énoncés dans l'Accord de et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Depuis 2015, le Canada a investi environ 100 milliards de dollars dans les mesures climatiques et la croissance propre, notamment dans le cadre du plan climatique renforcé du Canada. Plus récemment, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 17,6 milliards de dollars supplémentaires dans une relance verte qui permettra de bâtir une économie propre, de lutter contre les changements climatiques et de créer de bons emplois pour la classe moyenne.

Lors du Sommet des dirigeants du G7 en juin dernier, le premier ministre a annoncé que le Canada allait doubler son financement en faveur du climat, pour le faire passer de 2,65 milliards de dollars en 2015 à 5,3 milliards de dollars sur une période de cinq ans. Ce nouvel engagement prévoit une augmentation des fonds destinés à l'adaptation ainsi qu'à la nature et aux solutions fondées sur la nature.

