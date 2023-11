OTTAWA, ON, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à San Francisco, aux États-Unis d'Amérique, du 15 au 17 novembre 2023, pour participer à la réunion des dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).

La prospérité du Canada repose sur la libéralisation et l'ouverture du commerce et de l'investissement. À San Francisco, le premier ministre mettra en valeur la collaboration entre les économies de l'APEC, sachant qu'elle favorise la création d'emplois pour la classe moyenne, la croissance des économies et la lutte contre les changements climatiques. Le premier ministre fera également valoir le rôle de chef de file du Canada en matière de production alimentaire et d'innovation de la chaîne d'approvisionnement, contribuant ainsi à rendre les produits alimentaires plus abordables pour les familles.

Durant la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC, le premier ministre fera avancer les priorités communes du Canada et de ses partenaires afin de créer de nouvelles opportunités pour les travailleurs et les entreprises du Canada, et d'intensifier les travaux vers la réalisation d'objectifs communs comme la lutte contre les changements climatiques. Le premier ministre continuera à promouvoir le commerce et l'investissement, ainsi qu'une croissance économique axée sur le bien-être de la classe moyenne. Il rencontrera ses homologues internationaux pour discuter des opportunités découlant de l'économie numérique, de la croissance économique durable, de l'autonomisation économique des femmes, de la facilitation des échanges et de la sécurité énergétique et alimentaire. De plus, le premier ministre réaffirmera l'adhésion du Canada à l'ouverture de la coopération économique et à l'élimination des obstacles au commerce au profit des populations des deux côtés du Pacifique, au moment où le Canada accentue et diversifie sa présence dans la région indo-pacifique.

« En ouvrant de nouveaux marchés aux produits et à l'innovation canadiens et en veillant à ce que le monde entier puisse investir au Canada, nous obtenons des résultats concrets pour la classe moyenne. Je me réjouis de rencontrer mes homologues d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et de l'Asie-Pacifique pour discuter des opportunités et des défis économiques, environnementaux et sociaux qui façonnent la région et au-delà. En travaillant ensemble, nous créerons de nouvelles opportunités pour nos travailleurs et nos entreprises, nous avancerons dans la lutte contre le changement climatique et nous favoriserons une croissance économique centrée sur le bien-être de tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre sera accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly , et de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng.

Il s'agira de la 8e participation du premier ministre Justin Trudeau à la Réunion des dirigeants économiques du forum de l'APEC.

participation du premier ministre à la Réunion des dirigeants économiques du forum de l'APEC. Le Canada est un membre fondateur de l'APEC. Depuis sa création en 1989, l'APEC est devenu le principal forum économique dans la région de l'Asie-Pacifique.

est un membre fondateur de l'APEC. Depuis sa création en 1989, l'APEC est devenu le principal forum économique dans la région de l'Asie-Pacifique. L'APEC est une plateforme importante où le Canada peut faire progresser des politiques économiques dans la région de l'Asie-Pacifique, afin de promouvoir des échanges commerciaux et des investissements libres, équitables et ouverts et de favoriser une croissance économique inclusive et durable.

Les 21 économies membres de l'APEC représentent près de 40 % de la population mondiale, environ la moitié du commerce mondial de marchandises et environ 60 % du PIB mondial.

En 2022, les pays membres de l'APEC étaient la destination de plus de 88 % des exportations de marchandises du Canada. Quatre des cinq plus importants partenaires commerciaux du Canada sont des pays de l'APEC.

En 2022, les investissements étrangers au Canada provenant des économies de l'APEC s'élevaient à 701 milliards de dollars.

En 2022, les échanges de marchandises dans les deux sens entre le Canada et les États-Unis d'Amérique s'élevaient à 963,5 milliards de dollars.

