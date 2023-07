Le premier ministre se rendra à New York à l'occasion du Congrès mondial du droit

OTTAWA, ON, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Devant l'incertitude qui s'accroît dans le monde, particulièrement en réaction à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos alliés et amis pour défendre la démocratie, protéger les droits de la personne et faire respecter la primauté du droit.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à New York, aux États-Unis d'Amérique, le 21 juillet pour participer au Congrès mondial du droit, où il soulignera l'importance de continuer de collaborer en vue de préserver la primauté du droit et de bâtir un monde plus pacifique pour tous. Au Congrès, il remettra le Prix mondial de la paix et de la liberté à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cette dernière acceptera le prix au nom de la Commission européenne, qui s'est démarquée par son engagement à promouvoir la paix par l'entremise du droit.

Durant son passage à New York, le premier ministre rencontrera la présidente von der Leyen et le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. Il tiendra également une rencontre avec le président et chef de la direction de JPMorgan Chase and Co, Jamie Dimon, afin de faire valoir le Canada comme une destination idéale pour les investissements et de promouvoir les perspectives économiques positives du Canada, la contribution importante qu'il apporte au développement de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en véhicules électriques et le rôle qu'il joue en tant que fournisseur et partenaire fiable en matière d'énergie.

« Personne n'est au-dessus de la loi. Face à des menaces comme la tentative de Poutine de redessiner arbitrairement les frontières d'un pays souverain en ayant recours à la force, auxquelles s'ajoutent d'autres défis mondiaux, notamment les conséquences du réchauffement de la planète, nous devons continuer de travailler avec nos partenaires et nos alliés afin de bâtir un monde meilleur et plus pacifique pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Congrès mondial du droit est organisé par l'Association mondiale des juristes, qui a été fondée en 1963 pour servir de tribune libre et ouverte aux juges, aux avocats, aux professeurs de droit et à d'autres professionnels du monde entier, afin qu'ils coopèrent au renforcement et à la promotion de la primauté du droit et des institutions qui s'y rattachent.

L'Union européenne (UE) est l'un des partenaires les plus proches du Canada sur la scène internationale. Les relations entre le Canada et l'UE, qui remontent à 1959, sont les plus anciennes relations officielles que l'UE entretient avec un pays industrialisé.

La dernière rencontre entre le premier ministre et la présidente von der Leyen a eu lieu le 12 juillet 2023, en marge du Sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

La présidente von der Leyen a effectué sa première visite officielle au Canada en mars 2023.

La dernière rencontre entre le premier ministre et le secrétaire général des Nations Unies a eu lieu le 20 mai 2023, en marge du Sommet du G7.

Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales les plus importantes au monde. En 2022, plus de 3,4 milliards de dollars de biens et de services ont franchi la frontière chaque jour, ce qui représente plus de 1 200 milliards de dollars pour l'année. Le commerce entre le Canada et les États-Unis repose sur des chaînes d'approvisionnement binationales de longue date, dans lesquelles environ 80 % des exportations de biens canadiens vers les États-Unis alimentent les chaînes d'approvisionnement américaines en biens finaux.

