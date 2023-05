OTTAWA, ON, le 12 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a salué aujourd'hui la nomination de l'honorable Raymonde Gagné, sénatrice du Manitoba, au poste de 46e Présidente du Sénat du Canada.

Mme Gagné représente le Manitoba à titre de sénatrice depuis 2016. En tant que membre de longue date du Comité sénatorial des langues officielles, elle est également une ardente défenseure des droits linguistiques des minorités. Avant d'être nommée au Sénat, elle a travaillé dans le domaine de l'éducation pendant plus de 35 ans, notamment en tant que rectrice de l'Université de Saint-Boniface de 2003 à 2014. Elle est membre de l'Ordre du Canada, membre de l'Ordre du Manitoba et lauréate du Prix Riel.

Le Président du Sénat est l'un des plus importants représentants du Parlement canadien. Visage public du Sénat, il préside les travaux de la Chambre haute, fait respecter les règles et veille au bon déroulement des délibérations, tout en conservant le droit de participer aux débats au même titre que les autres sénateurs. Grâce à cette nomination, la sénatrice Gagné sera la première femme Présidente du Sénat du Canada en 44 ans, et la troisième femme à présider le Sénat depuis sa création en 1867.

La sénatrice Gagné remplace l'honorable George Furey, qui prend sa retraite après avoir occupé le poste de sénateur de Terre-Neuve-et-Labrador depuis 1999. En tant que 45e Président du Sénat de 2015 à 2023, le sénateur Furey a présidé le Sénat alors que ce dernier traversait une période de changements importants pour devenir une chambre plus indépendante, plus transparente et non partisane, le processus de sélection des sénateurs étant ouvert à tous les Canadiens depuis 2016. En reconnaissance des nombreuses années qu'il a consacrées au service des Canadiens, le sénateur Furey a été nommé au Conseil privé du Roi pour le Canada plus tôt aujourd'hui.

Citation

« La sénatrice Gagné est reconnue pour ses idées productives, objectives et équilibrées, et elle apporte une vaste expérience au rôle de Président du Sénat. Je suis convaincu qu'elle saura préserver l'intégrité de la Chambre haute et maintenir la confiance des Canadiens dans leurs institutions démocratiques. Je la félicite pour sa nomination et je remercie le sénateur Furey pour le travail qu'il a accompli en vue de rendre le Sénat plus ouvert et plus responsable au cours de ses huit années de présidence. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sénat constitue la Chambre haute de la démocratie parlementaire canadienne. Il réunit un groupe diversifié de Canadiens accomplis, qui œuvrent au service du Canada . Créé pour faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre des communes, le Sénat ne se limite pas à défendre les intérêts des régions. Il offre aussi un espace où les voix des groupes historiquement sous-représentés, comme les peuples autochtones, les communautés racisées et les femmes, peuvent se faire entendre.

. Créé pour faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre des communes, le Sénat ne se limite pas à défendre les intérêts des régions. Il offre aussi un espace où les voix des groupes historiquement sous-représentés, comme les peuples autochtones, les communautés racisées et les femmes, peuvent se faire entendre. Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui formule des recommandations à l'intention du premier ministre.

Le Président du Sénat est nommé par le gouverneur général, sur la recommandation du premier ministre.

Le Président du Sénat est en quatrième place au Tableau de la préséance pour le Canada , après le gouverneur général, le premier ministre et le juge en chef de la Cour suprême. Par conséquent, en plus de ses fonctions de président de séance au Sénat, il est souvent appelé à représenter le Sénat, et parfois le pays, lors d'événements nationaux et internationaux.

, après le gouverneur général, le premier ministre et le juge en chef de la Cour suprême. Par conséquent, en plus de ses fonctions de président de séance au Sénat, il est souvent appelé à représenter le Sénat, et parfois le pays, lors d'événements nationaux et internationaux. Le Conseil privé du Roi pour le Canada a été créé en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 pour conseiller le gouverneur général. Il comprend tous les ministres fédéraux, anciens et actuels, ainsi qu'un certain nombre de personnes honorées pour leur contribution au Canada . Les membres sont nommés par le gouverneur général, sur recommandation du premier ministre.

Note biographique

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]