OTTAWA, ON, le 22 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a salué aujourd'hui la nomination de Christine Ivory au poste de bibliothécaire parlementaire. Cette nomination entrera en vigueur à compter du 21 octobre 2024.

À ce titre, Mme Ivory sera responsable de la gestion de la Bibliothèque du Parlement, dont la collection et les services soutiennent les activités et les décisions du Parlement et des parlementaires. Elle relèvera des présidents du Sénat et de la Chambre des communes.

Note biographique

