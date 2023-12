OTTAWA, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a salué aujourd'hui la nomination d'Eric Janse au poste de nouveau greffier de la Chambre des communes.

Cette nomination, qui a été approuvée par la Chambre des communes, est entrée en vigueur le 18 décembre 2023.

M. Janse est un fonctionnaire de longue date qui possède une grande expérience en matière de services de la procédure et de services législatifs. Il a commencé sa carrière à la Chambre des communes en 1992 et, depuis, il s'est employé à appuyer la Chambre dans le cadre de sa mission consistant à renforcer le processus démocratique et à encourager le respect des institutions parlementaires. Il est greffier de la Chambre des communes par intérim depuis février 2023.

En tant que premier dirigeant de l'Administration de la Chambre des communes, M. Janse sera appelé à conseiller le président de la Chambre des communes et tous les députés sur l'interprétation des règles, des usages et de la jurisprudence parlementaires. Il sera au service de tous les députés de la Chambre des communes, quelle que soit leur appartenance politique, et il devra agir avec impartialité et discrétion.

Citation

« M. Janse est un fonctionnaire dévoué qui a prouvé sa capacité de fournir des conseils fiables et impartiaux. Je suis convaincu qu'il restera un atout précieux en contribuant à préserver l'intégrité de la Chambre des communes et à garantir l'efficacité de ses procédures. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Comme l'indique le chapitre 13 (111.1) du Règlement de la Chambre des communes, le nom du candidat à ce poste doit être renvoyé au comité permanent compétent (c.-à-d. le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre). La nomination à ce poste est faite par le gouverneur en conseil conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .

. M. Janse a été sélectionné pour ce poste au moyen du processus de nomination ouvert, transparent et fondé sur le mérite que le gouvernement a établi.

Note biographique

