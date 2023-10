OTTAWA, ON, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a salué aujourd'hui l'élection de l'honorable Greg Fergus à titre de président de la Chambre des communes.

Élu par ses collègues du Parlement au moyen d'un scrutin secret, le président de la Chambre des communes supervise les séances et les délibérations de la Chambre, y maintenant l'ordre et le décorum. Il interprète les règles avec impartialité et défend les droits et les privilèges des députés.

Dans son nouveau rôle, le président Fergus fera la promotion de la liberté d'expression et de débats constructifs à la Chambre des communes, tout en favorisant l'ouverture, la transparence et la confiance à l'égard de nos processus démocratiques, tandis que les députés continueront de travailler fort pour régler les enjeux les plus importants aux yeux des Canadiens.

« C'est une journée historique. En plus de la vaste expérience qu'il apporte à ce poste, Greg Fergus est le premier Canadien noir à devenir président de la Chambre des communes. Il est une source d'inspiration pour tous les Canadiens, en particulier pour les jeunes générations qui souhaitent s'impliquer dans la politique. Je le félicite de son élection et je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec lui et avec tous les députés afin de défendre les valeurs qui unissent la population canadienne, de faire progresser les enjeux de notre pays et du reste du monde et de bâtir un avenir plus prospère pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

L'honorable Greg Fergus est la 38 e personne à occuper le poste de président de la Chambre des communes.

Le président supervise également l'administration de la Chambre des communes, agit à titre de porte-parole de la Chambre dans les relations de cette dernière avec le Sénat, la Couronne et d'autres entités à l'extérieur du Parlement et a diverses autres responsabilités protocolaires et diplomatiques.

