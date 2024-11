OTTAWA, ON, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a rétabli aujourd'hui le Comité du Cabinet chargé des relations canado-américaines.

À la suite de l'élection du président Donald Trump pour un deuxième mandat, ce comité du Cabinet se concentrera sur les dossiers cruciaux pour le Canada et les États-Unis.

Le Comité sera présidé par la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, et son vice-président sera le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc.

Composition du Comité du Cabinet chargé des relations canado-américaines :

Chrystia Freeland (présidente)

(présidente) Dominic LeBlanc (vice-président)

(vice-président) Anita Anand

Bill Blair

François- Philippe Champagne

Mélanie Joly

Lawrence MacAulay

Marc Miller

Mary Ng

Harjit S. Sajjan

Jonathan Wilkinson

