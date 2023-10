OTTAWA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui le Sommet entre le Canada et la Communauté des Caraïbes (CARICOM), qui se déroulait à Ottawa. Au cours du Sommet, le premier ministre et les dirigeants des Caraïbes ont fait progresser leurs priorités communes afin de lutter contre les changements climatiques, de bâtir des économies fortes pour la classe moyenne et de renforcer la sécurité régionale.

Aujourd'hui, au deuxième jour du Sommet, le premier ministre a réuni en table ronde les dirigeants de la CARICOM et des investisseurs canadiens autour du thème du commerce et de l'investissement afin de resserrer les liens d'affaires et de créer de nouvelles occasions pour les travailleurs. Les dirigeants ont discuté des moyens de diversifier les échanges commerciaux et d'accroître l'investissement dans des secteurs névralgiques tels que les services financiers, l'infrastructure résiliente, les technologies propres, les technologies de l'information et des communications et la gestion des ressources naturelles. Ils ont aussi parlé du travail à réaliser ensemble pour bâtir des économies durables et centrées sur le bien-être de tous, au moment où les pays des Caraïbes continuent de se relever de la pandémie de COVID-19.

Afin d'offrir de nouvelles occasions aux entreprises et aux travailleurs, le premier ministre a annoncé que le Canada élargirait le programme donnant aux pays de la région des Caraïbes un accès en franchise de droits au marché canadien pour la vaste majorité des marchandises - le programme Tarif des pays antillais du Commonwealth - pour y inclure les textiles et les vêtements. Le Canada aide aussi les entreprises à profiter de ses programmes de traitement tarifaire préférentiel en simplifiant les règles d'origine et les exigences en matière de documents d'expédition. Pour les entreprises au Canada et les travailleurs caribéens, le premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre un nouveau volet agricole et de la transformation du poisson pour les travailleurs étrangers dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires.

Les dirigeants ont également discuté de leur attachement à la démocratie, à la primauté du droit, et au respect des droits de la personne et de l'ordre international fondé sur des règles. Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires des Caraïbes en vue de bâtir un avenir plus sûr, plus stable et plus prospère, y compris pour les populations d'Haïti, du Venezuela et du Moyen-Orient.

Les liens entre les communautés, les entreprises et les populations canadiennes et caribéennes sont profondément ancrés. Grâce aux progrès réalisés lors de ce Sommet et au nouveau Partenariat stratégique Canada-CARICOM, le Canada et la CARICOM entendent continuer de travailler ensemble à créer des emplois, à lutter contre les changements climatiques et à protéger les populations.

Citation

« Dans ce monde incertain, c'est en travaillant tous ensemble en tant qu'amis et partenaires que nous pourrons bâtir des économies profitables à la classe moyenne, assurer la qualité de l'air et de l'eau et protéger les populations. Au cours des deux derniers jours, tandis que le Canada accueillait les dirigeants caribéens dans le cadre de ce Sommet, c'est exactement ce que nous avons fait. Je me réjouis déjà de tout ce que nous pourrons accomplir pour faire croître et approfondir notre partenariat de longue date. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Au cours de la première journée du Sommet Canada-CARICOM, le premier ministre a annoncé de nouvelles initiatives de financement pour favoriser la concrétisation de priorités communes en matière de changements climatiques et de croissance économique, la lutte contre la violence fondée sur le sexe, et la mise en place d'un hémisphère plus sûr, plus stable et plus prospère, y compris en réponse aux crises qui touchent actuellement Haïti.

Au cours de la deuxième journée du Sommet, les dirigeants ont axé leur discussion sur le commerce et l'investissement.

Le premier ministre était au Sommet en compagnie de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, du ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc , de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly , du ministre du Développement international, Ahmed Hussen , du ministre de la Défense nationale, Bill Blair , de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng , et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault .

, de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie , du ministre du Développement international, , du ministre de la Défense nationale, , de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, , et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, . Durant le Sommet, le premier ministre Trudeau s'est entretenu directement avec le premier ministre de la Dominique et actuel président de la CARICOM, Roosevelt Skerrit ; la première ministre de la Barbade, Mia Mottley ; le président de la République coopérative du Guyana , Mohamed Irfaan Ali (Ph. D.); le premier ministre d'Haïti, Ariel Henry ; et le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness .

; la première ministre de la Barbade, ; le président de la République coopérative du , (Ph. D.); le premier ministre d'Haïti, ; et le premier ministre de la Jamaïque, . En 2022, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et les pays de la CARICOM atteignait 1,8 milliard de dollars. En 2021, le commerce bilatéral des services s'élevait à 3,9 milliards de dollars.

La présidence du conseil des gouverneurs de la Banque de développement des Caraïbes a été transférée de Sainte-Lucie au Canada en juin 2023.

Le Tarif des pays antillais du Commonwealth est un programme de traitement tarifaire préférentiel non réciproque établi dans le cadre de l'accord CARIBCAN de 1986, qui permet à 18 pays des Antilles du Commonwealth d'accéder au marché canadien en franchise de droits pour la grande majorité de leurs marchandises.

Produits connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]