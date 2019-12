Le premier ministre rend publiques les nouvelles lettres de mandat des ministres

OTTAWA, le 13 déc. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui rendu publiques les nouvelles lettres de mandat des ministres pour orienter les travaux du Conseil des ministres.

Le jour de l'élection, les Canadiens ont choisi de continuer d'avancer. Les gens ont clairement indiqué qu'ils voulaient voir progresser les dossiers les plus importants, qu'il s'agisse de lutter contre les changements climatiques, de renforcer la classe moyenne, d'avancer sur le chemin de la réconciliation, d'assurer la santé et la sécurité des Canadiens ou de positionner le Canada pour réussir dans un contexte mondial incertain.

Les Canadiens s'attendent à ce que le gouvernement effectue son travail de manière ouverte et responsable. En 2015, le premier ministre a rendu publiques les lettres de mandat des ministres pour la première fois, afin que les Canadiens puissent se renseigner sur les priorités du gouvernement et suivre ses progrès. Les lettres de mandat qui ont été dévoilées aujourd'hui soulignent un engagement à avancer de manière ouverte, positive, et axée sur la collaboration. Le gouvernement travaillera en tant que partenaires avec les peuples autochtones, les provinces, les territoires, les municipalités et les députés au nom de tous les Canadiens.

Citation

« Plus que jamais, nous devons nous unir autour de notre objectif commun, qui consiste à bâtir un pays plus solide, plus inclusif et plus résilient. C'est exactement ce que fera notre équipe. Nous tenterons de trouver un terrain d'entente de façon à obtenir des résultats concrets et positifs pour tous les Canadiens. Les lettres de mandat soulignent notre engagement à demeurer un gouvernement ouvert, transparent et responsable. Nous sommes résolus à continuer d'aller de l'avant pour le bien de tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le premier ministre a rendu publiques les lettres de mandat des ministres pour la première fois en novembre 2015.

Les lettres de mandat énoncent les objectifs stratégiques que tous les ministres chercheront à atteindre, ainsi que les défis urgents qu'ils devront relever dans le cadre de leurs fonctions. Les lettres de mandat ne constituent pas une liste exhaustive de tous les dossiers sur lesquels travailleront les ministres.

Les lettres de mandat accessibles au public aident les Canadiens à demander des comptes au gouvernement. Elles présentent les attentes du premier ministre relativement à chaque ministre et donnent aux Canadiens une idée claire quant à la façon dont le gouvernement compte réaliser son programme.

