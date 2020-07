OTTAWA, ON, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le général Jonathan Vance quittera ses fonctions de chef d'état-major de la défense au cours des prochains mois. Celui-ci occupe ce poste depuis juillet 2015. Le premier ministre a également remercié le général Vance pour les nombreuses années qu'il a consacrées au service des Canadiens et l'a félicité pour sa retraite prochaine des Forces armées canadiennes.

Le général Vance est l'un des commandants militaires comptant le plus d'années de service dans l'histoire du Canada. De plus, en tant que chef d'état-major de la défense le plus longtemps en poste au pays, il a dirigé les Forces armées canadiennes alors qu'elles ont défendu notre pays contre les menaces militaires et été déployées à l'étranger pour affronter nos adversaires et soutenir nos alliés. Il a aussi aidé les Canadiens lors de catastrophes naturelles et de crises nationales, y compris tout récemment lors de la pandémie de COVID-19. Le général Vance a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de défense entièrement financée qui s'intitule « Protection, Sécurité, Engagement ». Celle-ci aide à bâtir un monde plus sûr et pacifique. Il a également mené d'importantes réformes progressistes au sein des Forces armées, notamment dans le cadre de l'opération Honneur, qui vise à éliminer l'inconduite sexuelle dans l'armée canadienne.

Avant de devenir chef d'état-major de la défense, le général Vance a commandé à tous les niveaux, soit du poste de commandant de peloton à celui de commandant de brigade, et ce, dans les opérations de maintien de la paix et de combat. Il a reçu la Croix du service méritoire à deux reprises, il est Commandeur de l'Ordre du mérite militaire et il a été cité à l'ordre du jour pour le leadership qu'il a exercé dans le cadre des opérations de maintien de la paix en Croatie.

Aujourd'hui, le premier ministre entame le processus de recrutement pour la nomination du prochain chef d'état-major de la défense. Le général Vance continuera d'assumer ces fonctions jusqu'à ce qu'il cède le commandement au nouveau chef d'état-major de la défense, qui sera nommé au cours des prochains mois.

« Lors de ses cinq années en tant que chef d'état-major de la défense, le général Vance a servi avec distinction pendant une période difficile. Il a dirigé les Forces armées canadiennes alors qu'elles servaient au pays et dans le monde entier, du Mali à l'Ukraine en passant par l'Irak. Il a également travaillé avec les Forces pour les rendre plus inclusives et plus représentatives du pays qu'elles défendent et des Canadiens qu'elles protègent. Comptant près de 40 années de service, le général Vance a consacré sa vie à notre pays. Nous le remercions pour son dévouement et son leadership. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Durant les cinq dernières années, le général Vance a servi avec distinction à titre de chef d'état-major de la défense. Au cours de son mandat, le général Vance a dirigé les Forces armées canadiennes dans une période de transformations profondes. Ces transformations comprennent l'élaboration de la nouvelle politique de défense du Canada intitulée 'Protection, Sécurité, Engagement', la promotion de forces militaires plus inclusives et accueillantes et notre réengagement auprès de nos alliés et de pays qui partagent nos points de vue dans le monde. Sous sa direction, les Forces armées canadiennes ont toujours été bien préparées à réagir à des catastrophes comme les inondations et les feux de forêt, aux défis de sécurité dans le monde et, plus récemment, à une pandémie sanitaire. Les Canadiens saluent le service et les sacrifices du général Vance pour le Canada. Son sens du devoir a toujours été de prendre soin des membres des Forces armées canadiennes et de leurs familles. Je tiens à le remercier, ainsi que sa famille, pour les services qu'ils ont rendus au Canada. »

-- L'hon. Harjit Singh Sajjan, ministre de la Défense

« Je tiens à remercier tous les membres des Forces armées canadiennes ainsi que vos familles pour tout ce que vous faites pour le Canada et les Canadiens chaque jour. Ici ou ailleurs dans le monde, vous contribuez bien plus à la réussite de notre pays que ce qu'en savent la plupart des gens. Ce fut un honneur de servir à vos côtés et un privilège de diriger la profession des armes au Canada. »

-- Le général Jonathan Vance, chef d'état-major de la défense

Le poste de chef d'état-major de la défense est pourvu au moyen d'un processus de nomination par le gouverneur en conseil. Le chef d'état-major de la défense est responsable du commandement, du contrôle et de l'administration des Forces armées canadiennes ainsi que de la stratégie, des plans et des besoins militaires.

Les nominations du gouverneur en conseil sont faites par le gouverneur général, sur la recommandation du Conseil privé de la Reine pour le Canada . De plus, les nominations sont faites par décret et vont des dirigeants d'organismes aux premiers dirigeants des sociétés d'État jusqu'aux membres des tribunaux quasi judiciaires.

